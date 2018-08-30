Обосновавший воровство у пенсионеров Кудрин узрел, что воруют и "широко"

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, возглавляющий с конца мая 2018 года Счетную палату, вынужден был признать, что в России разворовывают государственные деньги и воруют "широко". "Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно", - заявил Кудрин в интервью газете "Коммерсант". Он утверждает, что для сдерживания воровства в России не хватает ряда институтов, "в том числе политических и национальных".

Если в обществе говорят о широком размахе воровства государственных ресурсов России, то это, по словам Кудрина, является недоработкой и Счетной палаты. "Значит, мы не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство", - пояснил он.

Глава СП заявил, что такая ситуация сложилась по многим причинам, в том числе в связи с отсутствием в государстве ряда политических и национальных институтов.

"Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям", - сказал Кудрин.

Экономист также высказал мнение, что российская власть до сих пор не научилась "по-настоящему работать с ценами госконтрактов", хотя занимается этим 20 лет. Госзакупки - это "самая сложная и самая коррупционная сфера", - сказал Кудрин, отметив, что в настоящее время "у нас неплохо с открытостью данных о госзакупках, но плохо с системным анализом происходящего". "Нужно, чтобы общество, наконец, увидело, кто, по какой цене и сколько в государстве закупает. Все эти общедоступные данные нужно обрабатывать, анализировать, делать современные приложения, которые облегчат даже простому человеку понимание того, что происходит", - сказал он.

Кудрин заявил, что в будущем задача Счетной палаты - "вести независимый мониторинг всех целей и фактических результатов работы исполнительной власти".

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы", правительство России в целях борьбы с коррупцией разрабатывает не методы борьбы с ней, а методику проведения социологических исследований уровня коррупции в регионах РФ.

Она должна быть утверждена до 1 октября 2018 года.

В правительстве Дмитрия Медведева считают, что сначала надо бы оценить "уровень, структуру и специфику коррупции в субъектах Российской Федерации, а также эффективность уже принимаемых антикоррупционных мер".

По мнению кабинета министров, сбор такой информации крайне важен для дальнейшей разработки эффективных антикоррупционных мер.

Попавших под опрос россиян будут спрашивать об уровне коррупции в их регионе, о мерах по борьбе с ней, попросят оценить, какие органы власти наиболее коррумпированы, в каких сферах жизни особенно распространена коррупция, а также что и как меняется в этой сфере.

Респондентов будут спрашивать, как часто в их населенном пункте можно столкнуться с проявлениями коррупции в больнице, в школе, при обращении в полицию и в других бытовых ситуациях, за какую сумму взятки можно получить ту или иную услугу.

Эксперты, правда, сомневаются, что эта методика позволит судить о реальном уровне коррупции. Точно также как результаты опроса "Что думают россияне об Америке" не означают, что ответы соответствуют реальному положению дел между двумя странами.

Отметим, что этот же самый Кудрин выступая в Госдуме на парламентско-общественных слушаниях «Совершенствование пенсионного законодательства», призвал добиться роста пенсий на 25% и более в реальном выражении - но какой ценой предлагает он добиваться? А цена эта - грабёж самих пенсионеров. Грабёж, осуществляемый самим государством - ведь воруя годы жизни (на пенсии) они и воруют деньги.

«Я считаю, что необходимо сегодня ставить задачу роста пенсий в реальном выражении минимум на четверть и впоследствии на треть, при этом доводя коэффициенты замещения (соотношение среднего размера назначенных пенсий со средней зарплатой. — РБК) в соответствии со стандартами Международной организации труда — до 40%. И тут я скажу, что, конечно, и 40% не является конечной целью. С учетом добровольной накопительной составляющей во всех странах пенсия составляет от 60–70% от заработка при выходе на пенсию. Нам тоже нужно ставить эту задачу», — заявил Кудрин.

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