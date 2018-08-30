Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни

Народный артист СССР, певец и депутат Госдумы России 80-летний Иосиф Кобзон, дважды госпитализированный за последние два месяца в связи с ухудшением здоровья, скончался утром 30 августа. Об этом ТАСС сообщила помощник супруги певца Нинель Кобзон. "Иосиф Давыдович скончался, - сказала собеседница агентства. - Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем". Место и время прощания с артистом станет известно позднее.

Кобзон был доставлен в больницу сперва в середине июня, а затем он вновь был госпитализирован 26 июля. Представители певца тогда заявили, что он проходит плановое лечение. 28 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому, но сестра певца опровергла эту информацию. Супруга Кобзона Нелли также отказывалась говорить о здоровье мужа, подчеркивая, что это "личное дело его самого, семьи и самых близких друзей".

Однако крайне тяжелое состояние певца ни для кого не было секретом. В Госдуме РФ ранее подтверждали, что Кобзон находится в тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии. 80-летний певец, который боролся с раком более 13 лет, в последние недели не вставал с постели и вынужден был постоянно лежать под капельницей. Некоторые СМИ сообщали, что он передвигался только в инвалидном кресле.

Организм певца стал резко сдавать около двух недель назад, его жизнедеятельность поддерживали только препараты. Кобзон, действительно, впал в кому и был подключен в аппарату искусственного дыхания.

Напомним, в 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали рак предстательной железы. С тех пор он перенес не менее двух серьезных операций, в частности, по удалению мочевого пузыря, и находился под постоянным наблюдением медиков в Российском онкологическом центре им. Н. Н. Блохина.

Биография советского певца "с запасом" перечёркивает его разудалое постсоветское бытие, о котором наверное много скажут негативного - но явно не сейчас этому время. Сейчас вспомним лучшее, советское - которое и он, в отличие от многих не перечёркивал, не каялся.

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре в программе М. Местечкина «Куба — любовь моя», где исполнял одноимённую песню А. Пахмутовой.

В 1959—1962 годах — солист Всесоюзного радио, в 1962—1965 годах — солист-вокалист Госконцерта, в 1965—1989 годах — солист-вокалист Москонцерта.

В советские времена исполнял лирические и патриотические песни. В 1964 году, после появления в эфире песни А. И. Островского «А у нас во дворе», к нему пришла всесоюзная популярность. В 1964 году стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша). В 1965 году принял участие в международном конкурсе «Дружба», который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште.

С начала 1970-х годов ведёт сольную карьеру. Самый первый выпуск «Песни года» (1971) открывается песней О. Фельцмана и Р. Рождественского «Баллада о красках» в исполнении певца.

В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала. В 1975 — Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.

В 1980-х годах записал на грампластинки и вернул слушателям большое количество лирических и шуточных песен 1930-х годов из репертуара В. Козина, И. Юрьевой, К. Шульженко, К. Сокольского, А. Погодина, Г. Виноградова.