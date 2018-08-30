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Московский листок

Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни

Опубликовано 30.08.2018 в разделе комментариев 10

ссср in memoriam
Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни

Народный артист СССР, певец и депутат Госдумы России 80-летний Иосиф Кобзон, дважды госпитализированный за последние два месяца в связи с ухудшением здоровья, скончался утром 30 августа. Об этом ТАСС сообщила помощник супруги певца Нинель Кобзон. "Иосиф Давыдович скончался, - сказала собеседница агентства. - Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем". Место и время прощания с артистом станет известно позднее.

Кобзон был доставлен в больницу сперва в середине июня, а затем он вновь был госпитализирован 26 июля. Представители певца тогда заявили, что он проходит плановое лечение. 28 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому, но сестра певца опровергла эту информацию. Супруга Кобзона Нелли также отказывалась говорить о здоровье мужа, подчеркивая, что это "личное дело его самого, семьи и самых близких друзей".

Однако крайне тяжелое состояние певца ни для кого не было секретом. В Госдуме РФ ранее подтверждали, что Кобзон находится в тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии. 80-летний певец, который боролся с раком более 13 лет, в последние недели не вставал с постели и вынужден был постоянно лежать под капельницей. Некоторые СМИ сообщали, что он передвигался только в инвалидном кресле.

Организм певца стал резко сдавать около двух недель назад, его жизнедеятельность поддерживали только препараты. Кобзон, действительно, впал в кому и был подключен в аппарату искусственного дыхания.

Напомним, в 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали рак предстательной железы. С тех пор он перенес не менее двух серьезных операций, в частности, по удалению мочевого пузыря, и находился под постоянным наблюдением медиков в Российском онкологическом центре им. Н. Н. Блохина.

Биография советского певца "с запасом" перечёркивает его разудалое постсоветское бытие, о котором наверное много скажут негативного - но явно не сейчас этому время. Сейчас вспомним лучшее, советское - которое и он, в отличие от многих не перечёркивал, не каялся.

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре в программе М. Местечкина «Куба — любовь моя», где исполнял одноимённую песню А. Пахмутовой.

В 1959—1962 годах — солист Всесоюзного радио, в 1962—1965 годах — солист-вокалист Госконцерта, в 1965—1989 годах — солист-вокалист Москонцерта.

В советские времена исполнял лирические и патриотические песни. В 1964 году, после появления в эфире песни А. И. Островского «А у нас во дворе», к нему пришла всесоюзная популярность. В 1964 году стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша). В 1965 году принял участие в международном конкурсе «Дружба», который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште.

С начала 1970-х годов ведёт сольную карьеру. Самый первый выпуск «Песни года» (1971) открывается песней О. Фельцмана и Р. Рождественского «Баллада о красках» в исполнении певца.

В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала. В 1975 — Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.

В 1980-х годах записал на грампластинки и вернул слушателям большое количество лирических и шуточных песен 1930-х годов из репертуара В. Козина, И. Юрьевой, К. Шульженко, К. Сокольского, А. Погодина, Г. Виноградова.



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Всего комментариев к статье: 10
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увидел давеча Кобзон,как Путин по телевизору над народом русским глумится
и вот результат написал 30.08.2018 18:09
не выдержало сердце.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(15) написал 30.08.2018 18:05
Подох Кобзон... Мне могут возразить, что, мол, нельзя так о людях. Так он, как человек, умер, наверное, еще лет 30 назад, а с тех пор его труп разлагался и смердил и гроб с его разлагающимися останками таскали по всем проправительственным ОПГ, где он легитимировал их антинародную деятельность. Мне могут возразить, что, дескать, Кобзон сделал большой вклад эстрадное искусство СССР... сделал, но вот тогда его и стоило уважать, а позже он сам же все и перечеркнул.
.
Не сотвори себе кумира и не тащи скоморохов в политику. А то этих скоморохов, которые со сцены и в кадрах фильмов произносят чужие речи, начинают уважать и почитать, а скоморохи начинают воображать, что они такие умные и "богоизбранные", что могут решать судьбы человечества и навязывать всему обществу чьи-то человеконенавистнические идеи в виде антинародных "законов".
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Re:
Тов. Тамсямский написал 30.08.2018 17:49
Нет, покойный не был нравственным человеком! Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества... и надо признать, что, в отличие от Паниковского, в этом преуспел...
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Ищи кому выгодно
&#8226; написал 30.08.2018 17:31
Известие о конце Кобзона отодвинуло на десятый план вчерашнее провальное обращение Путена.
Не ГБ ли сработала?
И отмазка есть: мол, опочивший давно и крепко болел.
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Для всех старался
быть хорошим... написал 30.08.2018 17:24
.
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(без названия)
Завидонов Никодиа написал 30.08.2018 17:22
У него самый лучший друг был криминальный авторитет Отарик Кантришвили.
Наверное Йосика правильнее было бы в одном гробе с Отариком похоронить, в обнимку.
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(без названия)
цукенг ит написал 30.08.2018 17:18
воровской холуй ! и певец никчемный ..мог петь для любой власти ! загубил творчество многих хороших певцов ... Мулермана Горовца .. и тд
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(без названия)
Додик написал 30.08.2018 17:15
А был ли покойный нравственным человеком????
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В 1980-х годах записал на грампластинки
ТАК написал 30.08.2018 17:13
И больше ничем не занимался? Вы наверно забыли-депутат Госдумы России 80-летний от едра, помогал принимать антинародные законы.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(15) написал 30.08.2018 17:09
Умер он уже давно... почти 30 лет назад, а сегодня жидо-путины прощаются его дико смердящим, разложившимся трупом трупом.
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