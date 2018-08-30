"Е*ёная Россия" - проигранная партия президента на грядущих выборах

"Единая Россия" столкнулась с невозможностью полноценно использовать слоган "Партия президента", на который она возложила главную надежду на текущих региональных выборах, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", обладающие наибольшими рекламными возможностями в регионах, отказались размещать на правах рекламы агитацию за партию с упоминанием президента. В компании Mail.ru, владеющей двумя крупнейшими соцсетями страны, потребовали у "Единой России" документы, официально подтверждающие поддержку партии Владимиром Путиным.

"Мы прислали в Mail.ru наши рекламные ролики. Они уже вовсю идут на региональных телеканалах, - рассказал Znak.com один из политтехнологов ЕР. - И неожиданно получили категоричный отказ. Естественно, никаких официальных документов о поддержке партии Путиным нет. Да они и не требуются по закону. Мы не используем фото или видео с президентом. Только само слово "президент". Однако Mail.ru настаивает на своем праве отклонять любые агитационные материалы. Для них негласные решения, принимаемые на Старой площади, не указ".

В последние несколько лет президент России Владимир Путин постоянно дистанцируется от "Единой России", хотя до этого он много лет был ее "беспартийным лидером", а также называл себя одним из основателей партии. Затем руль руководства партией перенял у президента премьер-министр Дмитрий Медведев.

На последние президентские выборы Путин пошел как самовыдвиженец. Таким же образом идет на очередные выборы и один из руководителей этой партии, мэр Москвы Сергей Собянин.

Кремль якобы дал разрешение "Единой России" стать в ходе избирательной кампании "партией президента", но не везде. Слоган "Единая Россия - партия президента" может быть использован только в тех регионах, где ЕР оказалась в наиболее сложной ситуации перед единым днем голосования, писал неделю назад РБК.

Использование этого слогана называлось "последним резервом" для партии, популярность которой снизилась на фоне планов повысить пенсионный возраст.

Разрешения на использование лозунга получили отделения партии в Иркутской и Владимирской областях, где пройдут парламентские выборы, и в Екатеринбурге, где состоятся выборы в городскую думу. Решений по Архангельской и Ульяновской областям, где предстоят выборы в региональные заксобрания, якобы еще не принято.

В Кремле понимают, что популярность ЕР падает и ожидают, что в среднем по итогам выборов ее результаты будут на 10-15% ниже, чем прогнозировалось еще весной.

По данным ВЦИОМ, с марта 2018 года электоральный рейтинг "Единой России" упал с 52,2% до 37,1% - минимального уровня с конца декабря 2001 года.

- На самом деле, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - само словосочетание "партия президента" какое-то ущербное и слишком в конкретном контексте событий нулевых годов - многозначное. То это была партия Путина, им и созданная, то это была партия Медведева, поскольку и он (во что сейчас трудно поверить) был президентом, а теперь-то каким образом "ЕдРо" снова оказалось партией президента? Сейчас её номинальный мудрый вождь - Димон Тосканский, премьер, так что она партия премьера, если следовать формальной, документальной логике - так сказать, понизилась в статусе партия бюрократии, вместе с рейтингом самой бюрократии, премьера и президента. Народ, которому уже Путин пропихивает с вазелиновыми своими сочувственными телеречами в одно место пенсионную реформу - наконец, понял, что им правят отъявленные классовые враги, и любая символика этого правления будет им встречаться в штыки - правда, именно у президента, у Путина есть ещё "засадный полк", который он выдумал когда уже аналогично партия падала в оценках соотечественников - в 2011-м, "Народный фронт", однако и он был фикцией, разбежался, не накого больше ставить президентом - сыграна партия его, только армия его "союзница", ФСО, ФСБ да Росгвардия (но и там не все будут готовы положить жизнь за питерского мультимиллиардера и список Форбс)...