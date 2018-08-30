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Московский листок

Силовигархия опять лидирует в "рейтинге влиятельности" Форбса

Опубликовано 30.08.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть
Силовигархия опять лидирует в "рейтинге влиятельности" Форбса

Журнал Forbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиян в 2018 году. Список из 100 человек возглавил президент России Владимир Путин. На втором месте оказался президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Третье место занял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, четвертое — главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Премьер-министр России Дмитрий Медведев замыкает пятерку лидеров.

В первую десятку наиболее влиятельных россиян также вошли гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, гендиректор РЖД Олег Белозеров и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Самым влиятельным главой региона стал мэр Москвы Сергей Собянин (13 место), самым влиятельным министром — глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов (16). Наиболее влиятельным сотрудником СМИ назван генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев (71), а самым влиятельным депутатом Госдумы стал ее председатель Вячеслав Володин (83), обогнавший председателя КПРФ Геннадия Зюганова (97) и председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который замыкает рейтинг.

По словам авторов рейтинга, сначала был создан список из 1,5 тыс. самых влиятельных бизнесменов, чиновников, банкиров и представителей региональных влестей. После этого участников списка оценили сначала по объему активов (у чиновников — бюджет, у губернаторов — ВВП региона), возможности непосредственно влиять на жизнь людей, а также на близость к президенту Владимиру Путину.

Отметим, что список "сотни влиятельности" почти совпадает со списком состояний, и даже со списком самых богатых наследников - то есть логика капитала тут и не требует комментариев. Силовигархия лидирует количественно даже в пятёрке: Сечин, Миллер, Сам... Кто богаче - тот влиятельнее, а Путин - ну, самый богатый, конечно (хотя официальные декларации продолжают утвержать что зарабатывает он каких-то жалких 7 миллионов рублей в год).

Напомним, в перечень прошлогоднего рейтинга самых "крутых" и обеспеченных наследников - вот этих самых царедворцев и нефтесосов, - вошли 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов. Таким образом, в рейтинге фигурируют 47 детей бизнесменов. При этом журналисты считали только признанных отпрысков. 

Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Будучи единственным ребенком бизнесмена, он может получить в наследство 14,5 миллиарда долларов (годом ранее эта сумма составляла 8,9 миллиарда).

Вторая строчка досталась дочери владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. Доля пятилетней Тары, по версии Forbes, составляет 13,2 миллиарда долларов (в 2016 году она составляла 8,2 миллиарда). 

Тройку замкнули дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Дочь предпринимателя Виктория (1992 года рождения) и двухлетний сын (имя не уточняется) могут претендовать на 9,2 миллиарда долларов каждый (данные за прошлый год — 7,2 миллиарда).

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