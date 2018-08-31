Путин хотел сказать "Братья и сестры", а вышло "Рус, сдавайс"

Начнем с конца, как учил еще Ги де Мопассан своим любовно-эротическим творчеством.

С утра ставят вопрос ребрами. Почему негарант Путин выступил с «геббельским спичем» в пользу «пенсионного Освенцима» накануне единого дня самолюбования 9 сентября? Сколько десятков миллионов граждан обозлил на бескрайних просторах Отечества!

Всех же буквально ошарашил за 10 дней до выборов своего главного тандема «истребителей стариков» Собянина-Воробьева. Так их окрестили после того, как они по-бандитски лишили 2,5-3 млн. подмосковных пенсионеров бесплатного проезда по град-столице.

Тут даже «масложировой валет» Володин сообразит, что настоящие и отодвинутые пенсионеры Москвы и Подмосковья в знак протеста солидарно проголосуют против обоих няксимвольцев. А это на круг 5-6 млн. избирателей. Или «проголосуют ногами».

Ответ: а кому в Кремле интересно, как они проголосуют? 100 раз уже сказано: у нас итоги выборов известны задолго до самих выборов. Сначала назначается победитель, потом под него проводятся выборы без выбора с колоссальным «распилом бабла».

Какие, к примеру, могут быть сомнения насчет шойгинского «крестника», если его переназначением фактически рулит главная спецслужба страны? Его бывший зам, а ныне глава Мособлизбиркома мадам Хаймурзина - выпускница Калининградского института погранслужбы ФСБ.

Майор, небось, уже по званию. Не меньше. Огласит, какие нужно цифры, да еще с МосгорЦИКом для гармонии свертится. Чтобы доверия главному оленеводу Тверской было побольше, и явка у него была пошибче.

Вот почему, говорят, столь циничен и напорист был «хозяин Кремля» в своей фарисейской речи в пользу повышения пенсионного возраста для дедушек и бабушек. До него, по подсчетам, не доживут теперь 60% из них.

Никак научных выкладок, аргументов, доказательств и обоснований. Сплошное вымогательство с угрозами. Вместо науки у них - «Голикова одобряет», «Матвиенко изумляет», «Поклонскую радует…».

Как заметил в Сети один остряк, «Может, Путин хотел обратиться к народу по-сталински: «Братья и сестры». А получилось как-то по-гитлеровски: «Рус, сдавайс».

Интересуются в соцсетях: а что лично делал бессменный нацлидер для недопущения «пенсионного дефолта» и собственного морально-политического банкротства?

Тут вполне логично смотрелись бы меры скребли финансов по сусекам державы. Например:

- Мы не стали прощать долги африканским и другим странам и за 15 лет сэкономили 140 млрд. долларов, то есть 7-8 трлн. руб.

- Мы не стали воевать в Сирии и сэкономили 120 млрд. руб.

- Мы не стали проводить ЧМ-2018 и сэкономили 880 млрд. руб., ни копейки при этом не «распилив».

- Мы ввели прогрессивную шкалу налогов, налог на роскошь и получили миллиарды рублей.

- Мы ратифицировали ст. 20 Конвенции ООН против коррупции и лишили министров-проходимцев их зарубежных активов и «запасных аэродромов». Это позволило нам остановить расхищение бюджета и принесло в казну миллиарды рублей.

- Мы национализировали природные ресурсы и теперь нефть, газ, метал, лес и прочие подземные богатства работают на граждан, а не на карманы олигархов и их любовниц. Ну и так далее.

Все как раз наоборот. Беспредельное разбазаривание и транжирство. Г-н моральный банкрот не выдвинул никакой программы возрождения промышленности, села, науки, здравоохранения, резкого сокращения бедности, нищеты и бесправия. Правительство подельников антиконституционного переворота оставил в своих креслах в полном составе.

Мсье Путину хочется, чтобы все шло по старой колее - олигархи богатели, работающие нищали, а ветераны быстрее помирали.

Но такая ублюдочная модель экономики вскоре опять обанкротит Пенсионный фонд и никак не наполнит казну. Никакого подъема с колен не будет. Аппетиты нуворишей и Навкиного троеженца безмерны.

Уже четыре года кризиса и санкций думская «ПЖиВ» утверждает бюджет с триллионным дефицитом. Никаких источников его пополнения у нее нет. Не считая доходов с подпольных борделей им.тов.Собянина. Все «прибыли» за счет потрошения карманов самых незащищенных, новых налогов и поборов.

Это не политика президента великой России. Это гауляйтерская политика согласованного завхоза сырьевой колонии.

Выступив за «пенсионный Освенцим», мистер загребной сам себе вынес импичмент и подписал политический приговор.

P.S. Все мы, конечно, под богом ходим. Но пусть м-р Путин доходчиво объяснит, почему вся его расшикарная медицина не смогла спасти министра здравоохранения Татьяну Дмитриеву, которая умерла в 58 лет?