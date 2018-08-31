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Московский листок

106-летняя мать Маккейна еще жива

Опубликовано 31.08.2018 в разделе комментариев 0

сша маккейн
106-летняя мать Маккейна еще жива

106-летняя Роберта Маккейн, мать сенатора Джона Маккейна, собирается приехать на похороны сына.  

В одном из интервью Роберта призналась, что, независимо от возраста, называла своего сына всегда Джонни. По ее словам, когда она узнала, как ее сын обзывал своих надзирателей во Вьетнаме, она пообещала «приехать и лично вымыть ему рот с мылом».

***

106 лет - это редкий возраст, сейчас вообще доживают максимум до 115 лет, причем в списке мировых долгожителей вообще ни одного россиянина или россиянки. Чаще всего японцы, американцы, итальянцы, французы... 

Та же история и с элитой. Сколько представителей нашей так называемой "элиты" дожило до 100 лет? Похоже, что никто. А вот на "проклятом западе" не такое уж и редкое дело. Это, кстати, важный показатель здоровья нации - элита ведь еще и наиболее продвинутая и обеспеченная часть общества, кому как не им доживать до преклонных лет.

Ну а если даже элита не дотягивает до преклонных годов, то чему удивляться, что простой народ и до пенсии не доживает?

Вот почти одновременно умерли практически ровесники - Кобзон и уже упомянутый Маккейн. О Кобзоне говорят, мол, молодец, боролся с болезнью долго и умер в преклонных годах. А про Маккейна - что умер преждевременно...

Ну если у нас даже министр здравоохранения, по замечанию Александра Головенко, умирает от рака в 58 лет, то что говорить об остальных?..

А.Б.



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