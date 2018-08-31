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Московский листок

Ельцин для поддержания рейтинга президента похвалил Путина в старом разговоре с Клинтоном

Опубликовано 31.08.2018 в разделе комментариев 0

кремляди либералы силовигархия
Ельцин для поддержания рейтинга президента похвалил Путина в старом разговоре с Клинтоном

Первый президент России Борис Ельцин сообщил в сентябре 1999 года американскому коллеге Биллу Клинтону, что выбрал своим преемником Владимира Путина. Об этом свидетельствует расшифровка телефонных переговоров лидеров стран, опубликованная на сайте библиотеки Билла Клинтона.

«Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, тогда я не мог найти ни одного кандидата из действующих людей. В конце концов я наткнулся на него, это Путин», — сказал Ельцин.

По словам первого российского президента, Путин — надежный человек, который хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. Он также выразил уверенность, что его поддержат как кандидата на выборах в 2000 году.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности был назначен председатель правительства Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин впервые возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й страной руководил Дмитрий Медведев. В сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет. На выборах президента 18 марта текущего года Владимир Путин победил, набрав 76,69 процента голосов. 7 мая он принес клятву и приступил к исполнению своих обязанностей.

- Надо так понимать, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что эта "новость" выскочила в лентах агентств кремлёвского пула как по команде, по одной простой причине: "что-то рейтинг не того". И наивные кремлёвские либералы полагают, что могучий авторитет Ельцина... а уж тем более авторитет Клинтона!.. Короче говоря, в панике кремлёвские пиарщики делают всё больше ошибок. Не просто, мягко говоря, "непопулярность" Ельцина в народе, а и его постоянные, часто пьяные (что зафиксировано на видео) встречи с Клинтоном - точно не надёжная подпорка нынешнему рейтингу бессменного преемника Ельцина. Да и сама процедура тогдашнего перехода власти до сих пор вызывает много вопросов (взрывы домов вспомнились не одному покойному Литвиненко). Да, власти олигархии был нужен новый "интерфейс" - и, чтобы сменить его, даже части олигархии пришлось немного "пострадать за идею", поотстаивать либерализм в тюрьме, однако спустя все сроки Путина, теперь у народа, обманутого не раз и Ельциным, как потом минимум три раза Путиным (его обещания не поднимать пенсионный возраст) - тогда, в 2000-м выиграла именно олигархия, а Путин, создав внутри неё свой правящий "кулак" - силовигархию, - стал наилучшим проводником её классовых интересов во внешней и внутренней политике.



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