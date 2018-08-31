"Ни пяди земли Путинской России митингующим против пенсионной реформы!"

Власти российских городов друг за другом отказывают сторонникам оппозиционера Алексея Навального в проведении акций против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. Отказы уже поступили из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Пензы. Кое-где митинги все же разрешили.

Министерство общественной безопасности Свердловской области сочло акцию "одной из форм предвыборной агитации", что "может негативно сказаться на добровольном волеизъявлении избирателей". Об этом говорится в ответе ведомства, опубликованном на сайте штаба Навального в Екатеринбурге.

В министерстве также заподозрили, что мероприятие "может быть направлено на срыв выборов депутатов Екатеринбургской гордумы". Вопреки закону власти не предложили альтернативных мест для митинга, поэтому организаторы считают акцию разрешенной.

"В наши планы не входит врываться на участки и вырывать бюллетени из рук голосующих. Не собираемся ни за кого агитировать. Более того, мы не призываем к бойкоту этих выборов - они нам просто неинтересны", - пояснили в штабе. Активисты собираются в любом случае провести митинг и шествие по центру Екатеринбурга против пенсионной реформы от площади Кирова до Октябрьской площади.

Мэрия Белгорода не согласовала акцию под предлогом того, что колонна протестующих будет проходить ближе 10 метров к рынку и жилым домам, а в парке имени Ленина, где планировался митинг, идет ремонт сцены бывшего летнего кинотеатра "Октябрь". Копия письма выложена на странице белгородского штаба Навального во "ВКонтакте".

В Казани митинг против пенсионной реформы был запланирован в специально созданном "гайд-парке" в сквере имени Тинчурина, однако администрация города заявила, что единственная подходящая площадка - поселок Юдино. "Партия КПРФ провела митинг на схожую тему в этом же парке, отказа от администрации города они почему-то не получили", - отметили в Facebook казанского штаба Навального.

Администрация Калининграда в своем отказе сослалась на необходимость обеспечивать безопасность во время выборов. Таким образом, говорится в документе, обеспечить общественный порядок и безопасность участников митинга Навального "не представляется возможным".

Власти Нижнего Новгорода отказали сторонникам оппозиционера из-за того, что улица Большая Покровская, где планировалась акция, относится к местам, где "запрещается проведение публичных мероприятий" - из-за близости к зданиям судебных органов и образовательным учреждениям.

По той же причине активистам отказали в Уфе, передает "Idel.Реалии". Они хотели провести шествие от Государственного концертного зала "Башкортостан" по центральной улице Ленина с митингом у дома правительства республики, где находится резиденция главы региона.

Для подстраховки также была подана заявка на митинг перед уфимским Дворцом спорта, но и это место не устроило чиновников. В правительстве заявили, что на площади перед дворцом уже запланировано другое мероприятие.

В Прикамье среди чиновников произошел раскол: власти Перми запретили протесты в центре города, сославшись на проведение Международного пермского марафона, и отправили оппозицию на пляж. Организаторы не согласились с таким предложением, пишет "Коммерсант".

Во втором по величине краевом городе, Березниках, Навальному дали зеленый свет, разрешив провести митинг на площади Первостроителей, которая находится в центральной части города.

Лояльной оказалась и администрация Чебоксар, позволившая сторонникам Навального митинговать в парке Победы. Такой вариант устроил организаторов.

В Ярославле чиновники не нашли для акции Навального свободных площадок, завив, что на всех 9 сентября будут идти культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Ни одного клочка свободной земли не оказалось и в Томске, хотя там на акцию Навального было заявлено всего 100 человек. "По их [властей] версии, в заявленном нами месте и в заявленное время будет проводиться целый калейдоскоп мероприятий", - отметили в томском штабе оппозиционера.

В ответе администрации, например, говорится, что в Лагерном саду, на который претендовали протестующие, в день выборов будет проводиться "публичное мероприятие с целью привлечения граждан к информационным кубам с лозунгами "Родина! Свобода! Путин!" Это, видимо, уже не считается агитацией, могущей повлиять на избирателей.

Не менее уважительную причину для отказа сторонникам Навального нашли власти Пензы: на Московской улице, по которой оппозиция планировала пройти шествием, развернута сезонная ярмарка, в рамках которой работает детский аттракцион "Веселый паровозик".

Его маршрут пролегает таким образом, что "не позволяет обеспечить безопасность участников шествия", пояснили в администрации. При этом паровозик совершенно не помешает проведению организованных властями культурных и спортивных мероприятий для молодежи.

Власти Самары, отмечают, что заявленный активистами маршрут будет проходить в непосредственной близости от детских учебных заведений, больницы и храма, а также через места, где запланированы другие мероприятия, передает "Эхо Москвы". В Тольятти акцию против повышения пенсионного возраста предложили перенести на окраину.

Напомним, Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционному деятелю Алексею Навальному, признав его виновным по ч. 8 ст. 20.2 ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга") КоАП РФ, сообщает "Медиазона". Речь идет о несанкционированной столичными властями акции "забастовка избирателей", которую сторонники Навального устроили в центре Москвы 28 января 2018 года в преддверии президентских выборов в РФ.

Днем 25 августа Навального задержали у подъезда его дома в Москве и увезли в ОВД "Даниловский", не объяснив причин задержания и отобрав у него мобильный телефон. Позднее его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навального задержали по административному делу от 31 января, касающегося вышеупомянутой акции. Навальный пробыл в полиции все выходные и был доставлен оттуда в суд в автозаке утром в понедельник.

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