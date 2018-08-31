Виктор Тюлькин: Тест на порядочность? Не прошел!

Путин по теле- и радиоканалам обратился к гражданам России с изложением своей позиции по вопросу повышения пенсионного возраста. В целом одобрив действия правительства, Путин внес целый ряд предложений, смягчающих сам переход на новую систему и последствия реформы. Прокомментировать выступление президента мы попросили первого секретаря ЦК РКРП, руководителя РОТ ФРОНТа Виктора Тюлькина.

- Виктор Аркадьевич, Вы уже неоднократно высказались, что для Путина вопрос пенсионной реформы – это своеобразный тест на порядочность. Почему так, и как Вы считаете: успешно ли прошел Путин тестирование?

- Считаю, что Путин этот своеобразный экзамен однозначно завалил. Тест на порядочность он, к сожалению для многих, ещё верящих ему людей, не прошел. Почему?

Основное внимание я рекомендую обратить не на меры смягчения, которые явно были запланированы заранее, как, например, уменьшение возраста для женщин, а на обоснование самой, якобы, абсолютной необходимости реформы.

Во-первых, Путин явно неискренен, он изворачивается и юлит. Пробует объяснить изменение своей позиции: «Тогда, в 2000-х, я был против них. Говорил об этом и на закрытых совещаниях, и публично. Например, в 2005 году на одной из “Прямых линий” прямо сказал, что до окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет». И далее объясняет, что ситуация изменилась, демографическая яма углубляется. Дескать, иного не дано. Принимать непопулярные меры придется по-любому, кто бы ни находился у власти.

Однако замечу, что говорил–то Путин несколько иначе: «И пока я президент, такого решения принято не будет». То есть он не прятался за какой-то конкретный очередной президентский срок, а, можно сказать, клялся президентством!

Но важнее другое. Мог ли Путин изменить свое мнение? Думаем, что мог. Но тут вступает в действие другой момент. Только что прошли президентские выборы, и естественно, порядочный человек, будучи кандидатом, должен был бы прямо высказать народу свою позицию по такому судьбоносному, всех затрагивающему вопросу. Обращался бы с этим посланием на выборах и получал бы мандат доверия от народа!

Ан нет. Не стал. А тогда, поскольку правдивого обращения сделано не было, то мы вправе прямо поставить вопрос о порядочности Владимира Путина. Мы считаем, что он тест не прошел.

- Но Путин в своем обращении привел весомые аргументы и обосновал необходимость реформы. Предложил конкретные меры, которые несомненно будут приняты.

- Мы и не сомневались, что Путин не только осведомлен и в курсе событий, но и является управляющим этой антинародной кампании. Здесь он снова проявляет неискренность. Говорит, что законопроект 19 июля был принят парламентом страны в первом чтении. С точки зрения арифметики, это так. А с политической точки зрения – принят не парламентом, а исключительно голосами Единой России = 328 голосов (все другие фракции – против). Но дело не в арифметике, а в сути явления. Путин завел знакомую речь о демографической яме, что, мол, это является «результатом тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны. А это не только прямые потери, но и миллионы не родившихся в военные годы». Все это, по мнению Путина, усилилось «тяжелейшим экономическим, социальным кризисом, с его катастрофическими последствиями, середины 90-х годов прошлого века». Вроде бы всё так, но только чисто внешне. Путин опять пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Молчит, что он сам с мэром Собчаком и компанией реформаторов (Чубайс, Кудрин …) был активным проводником этой политики и, соответственно, должен отвечать и за провал, и за не родившихся детей. Но молчит, как молчит он и о главном. Они провели так называемую приватизацию, а по сути растащиловку мощнейшего единого народно-хозяйственного комплекса страны, который обеспечивал устойчивость лучшей в мире пенсионной системы. Разобрали фундамент, а теперь кричат: караул, здание рушится. Путин рассматривает всякие предложения (прогрессивный налог, изъятие сверхприбылей у нефтяников, газовиков и др. монополий, возможность продажи особняков Пенсионного фонда (согласен, что слишком ребята размахнулись, и людей это раздражает) и др. Объясняет, что их эффективность явно недостаточна – обеспечит всего несколько недель выплаты пенсий.

Это вопрос, конечно, обсуждаемый. Например, почему прогрессивный налог на сверхбогатства Путин ограничивает 20%, а не 60%, как в любимых им развитых странах. Но еще важнее, что президент уходит от основного вопроса – о собственности. Он допускает «Другой вариант – продать часть госсобствености», но не допускает варианта возврата в госсобственность всего уворованного у народа под видом приватизации. В этом проявляется главная суть позиции Путина, которую он высказал ещё во время выбора Ельциным его в свои преемники: «Пересмотра приватизации не будет!» Мол, плохо, несправедливо, нечестно, но иного не дано. Путин служит классу паразитов верой и правдой. Поэтому его заявление, что «наше бездействие сейчас или принятие временных “косметических” мер было бы безответственно и нечестно по отношению и к стране, и к нашим детям», – наполнено лукавством и обманом. Своих детишек господа буржуи и чиновничья рать уже обеспечили, они закрепляют гигантское классовое расслоение фактическим внедрением профессионально-кастовой системы. Вся родня пристроена и вписана куда надо на командные высоты. А остальные пусть честно конкурируют по способностям.

Путин раскрывает себя, когда в ответ экспертам, считающим, что нужно было действовать раньше, говорит: «Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя». Понимать его слова нужно с классовых позиций однозначно: были не готовы, готовились. Теперь создана подходящая ситуация. Теперь готовы. Окреп класс капиталистов-эксплуататоров, и создана система тотального подавления и полицейщины. Есть законодательство, позволяющее держать монополию партии власти – ЕР, есть армия чиновников, есть нацгвардия, натаскиваемая на подавление волнений. Суть реформы – повышения степени эксплуатации и дальнейшее закабаление народа, другой никакой необходимости в ней нет.

- А предлагаемые президентом довольно дельные меры по защите людей предпенсионного возраста, возможности их переобучения, ответственности работодателей (вплоть до уголовной) за их увольнение, повышение пособий по безработице и пр.?

- Так внедряли бы и раньше, и теперь. Кто бы возражал или мешал?

Он забыл, что ещё 15 лет назад сам говорил: «И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность, по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические условия заинтересованности продолжения трудовой деятельности можно, но не ущемляя их пенсионных прав». Вот и создавал бы, но все усилия были направлены на создания условий и защиту интересов господ собственников.

- Выходит по-Вашему, что тест Путин не сдал. А теоретически, если он искренне убежден в правоте своей позиции, что он может сделать для сохранения лица порядочного человека?

- Выполнить свое обещание «И пока я президент, такого решения принято не будет» – подать в отставку. Это тем более понятно, что согласно конституции, «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

- Вы верите, что это может случиться?

- Нет, конечно. Порядочность, знаете ли, понятие тоже классовое. В своем 30 минутном обращении Путин пять раз употребляет обращение «Дорогие друзья». Клянется в предельной объективности и абсолютной искренности. Заканчивает так: «Прошу вас отнестись к этому с пониманием».

Мы это понимаем по-классовому со свойственной нам рабочей прямотой: Вас грабят, у Вас отнимают годы жизни, жирных котов становится все больше, а Вы отнеситесь с пониманием? Не верим!

Господа слышат только голос силы. Призываем всех трудящихся усилить борьбу за свои права! Не будем бороться – паразитические классы и их власть отнимут всё.

Беседу вел Дмитрий Волгин. Ленинград