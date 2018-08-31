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Московский листок

Огромному числу россиян собрать ребенка в школу просто не по карману

Опубликовано 31.08.2018 в разделе комментариев 3

школа 1 сентября
Огромному числу россиян собрать ребенка в школу просто не по карману

Родители в России в среднем потратили на подготовку ребенка к школе в этом году 21 тыс. рублей, свидетельствуют данные ВЦИОМ. При этом чуть более 10 тыс. руб. приходится на покупку школьной формы и сменной обуви. На рюкзак, письменные принадлежности и учебно-методические материалы в среднем пришлось почти 2,5 тыс. руб.

Средний доход населения России в 2017 году составил 31475 рублей в месяц, среднемесячная зарплата — 39085 рублей, средняя пенсия — 13304 рубля.

Это средняя цифра: у тех, кто получает зарплату, она выше на треть. Кто не получает, а таких много, соответственно, ниже - с 1 мая 2018 года минимальная зарплата составляет 11 163 рубля в месяц.

Если средняя зарплата по стране в 2016 году составляла 36,7 тысяч рублей, то медианная зарплата (зарплата делящая всех работающих по численности на две равные группы) была 26,5 тысяч рублей, а модальная зарплата (зарплата самой многочисленной группы работающих — 20 %) от 17 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц.

Есть разница и по регионам: в Орловской области среднемесячная зарплата 17 419,05 рублей, к примеру. То есть медианная и модальная зарплаты, соответственно, еще ниже.

Итак, вывод - на подготовку ребенка к школе небогатая семья, а таких по статистике в России большинство, должна потратить приблизительно свой месячный доход или чуть больше!

А если детей двое? Или трое, не дай бог?

А если семья не просто бедная, а очень бедная?

Приходится констатировать: в России существует огромная, статистически значимая прослойка граждан, которым собрать ребенка в школу 1 сентября просто не по карману!

Немного по иному теперь воспринимется старинный, знакомый с детства сюжет.

"Потом он склеил одежду: «курточку из коричневой бумаги и ярко-зелёные штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку — колпачком с кисточкой — из старого носка». 

Помня совет Говорящего Сверчка, Буратино сказал Карло, что пойдёт в школу. Чтобы купить азбуку, Карло пришлось продать свою единственную куртку. 

Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло.

— Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток…"

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
La Terrible написал 31.08.2018 09:48
Козлы как-то вещали, что стоимость школьной формы не должна превышать определенной суммы, как социально значимый товар. Ну так пусть приструнят торгашей - своих прихлебателей.
Сладкая парочка импортные спорт. костюмы по 2 тыщи баксов носит - с фига ли? Пущай отечественным пробавляются, импортозамещению подсобляют.
А родителям пока можно посоветовать не выпендриваться, и купить детям добротную отечественную форму - ну брехня это про 10 тысяч. Даже в Москве в "Старте" дешевле выйдет. И не кормите цветочную мафию - лучше своим бабулькам помогите, купите у них букетики или сами выращивайте цветы. Многие вещи первоклассникам не нужны, но учителя навязывают покупку - шлите их лесом. Не делайте из мухи слона. Думайте головой, а не ж... Меньше понтов!
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Re: бывшие Советские
Баранов таких епнутых как ты здесь привечает написал 31.08.2018 09:32
Нынешние кремлевские бандиты - все те же советские комса и комуняки.Воздыхатели по совку есть первые помощники нынешнего режима.
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бывшие Советские
люди написал 31.08.2018 09:11
предавшие Советскую Власть, и ставшие "росиянами" могут удивляться сколько угодно на жестокое обращение с ними победивших их власовцев. А могут - вернуть СЕБЕ СВОЮ СТРАНУ и ВЛАСТ. Если не струсят, конечно.
Вся Власть Советам!
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