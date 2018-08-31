Огромному числу россиян собрать ребенка в школу просто не по карману

Родители в России в среднем потратили на подготовку ребенка к школе в этом году 21 тыс. рублей, свидетельствуют данные ВЦИОМ. При этом чуть более 10 тыс. руб. приходится на покупку школьной формы и сменной обуви. На рюкзак, письменные принадлежности и учебно-методические материалы в среднем пришлось почти 2,5 тыс. руб.
Средний доход населения России в 2017 году составил 31475 рублей в месяц, среднемесячная зарплата — 39085 рублей, средняя пенсия — 13304 рубля.
Это средняя цифра: у тех, кто получает зарплату, она выше на треть. Кто не получает, а таких много, соответственно, ниже - с 1 мая 2018 года минимальная зарплата составляет 11 163 рубля в месяц.
Если средняя зарплата по стране в 2016 году составляла 36,7 тысяч рублей, то медианная зарплата (зарплата делящая всех работающих по численности на две равные группы) была 26,5 тысяч рублей, а модальная зарплата (зарплата самой многочисленной группы работающих — 20 %) от 17 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц.
Есть разница и по регионам: в Орловской области среднемесячная зарплата 17 419,05 рублей, к примеру. То есть медианная и модальная зарплаты, соответственно, еще ниже.
Итак, вывод - на подготовку ребенка к школе небогатая семья, а таких по статистике в России большинство, должна потратить приблизительно свой месячный доход или чуть больше!
А если детей двое? Или трое, не дай бог?
А если семья не просто бедная, а очень бедная?
Приходится констатировать: в России существует огромная, статистически значимая прослойка граждан, которым собрать ребенка в школу 1 сентября просто не по карману!
Немного по иному теперь воспринимется старинный, знакомый с детства сюжет.
"Потом он склеил одежду: «курточку из коричневой бумаги и ярко-зелёные штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку — колпачком с кисточкой — из старого носка».
Помня совет Говорящего Сверчка, Буратино сказал Карло, что пойдёт в школу. Чтобы купить азбуку, Карло пришлось продать свою единственную куртку.
Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло.
— Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток…"
Анатолий Баранов
La Terrible написал 31.08.2018 09:48
Сладкая парочка импортные спорт. костюмы по 2 тыщи баксов носит - с фига ли? Пущай отечественным пробавляются, импортозамещению подсобляют.
А родителям пока можно посоветовать не выпендриваться, и купить детям добротную отечественную форму - ну брехня это про 10 тысяч. Даже в Москве в "Старте" дешевле выйдет. И не кормите цветочную мафию - лучше своим бабулькам помогите, купите у них букетики или сами выращивайте цветы. Многие вещи первоклассникам не нужны, но учителя навязывают покупку - шлите их лесом. Не делайте из мухи слона. Думайте головой, а не ж... Меньше понтов!
Баранов таких епнутых как ты здесь привечает написал 31.08.2018 09:32
люди написал 31.08.2018 09:11
Вся Власть Советам!