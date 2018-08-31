Огромному числу россиян собрать ребенка в школу просто не по карману

Родители в России в среднем потратили на подготовку ребенка к школе в этом году 21 тыс. рублей, свидетельствуют данные ВЦИОМ. При этом чуть более 10 тыс. руб. приходится на покупку школьной формы и сменной обуви. На рюкзак, письменные принадлежности и учебно-методические материалы в среднем пришлось почти 2,5 тыс. руб.

Средний доход населения России в 2017 году составил 31475 рублей в месяц, среднемесячная зарплата — 39085 рублей, средняя пенсия — 13304 рубля.

Это средняя цифра: у тех, кто получает зарплату, она выше на треть. Кто не получает, а таких много, соответственно, ниже - с 1 мая 2018 года минимальная зарплата составляет 11 163 рубля в месяц.

Если средняя зарплата по стране в 2016 году составляла 36,7 тысяч рублей, то медианная зарплата (зарплата делящая всех работающих по численности на две равные группы) была 26,5 тысяч рублей, а модальная зарплата (зарплата самой многочисленной группы работающих — 20 %) от 17 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц.

Есть разница и по регионам: в Орловской области среднемесячная зарплата 17 419,05 рублей, к примеру. То есть медианная и модальная зарплаты, соответственно, еще ниже.

Итак, вывод - на подготовку ребенка к школе небогатая семья, а таких по статистике в России большинство, должна потратить приблизительно свой месячный доход или чуть больше!

А если детей двое? Или трое, не дай бог?

А если семья не просто бедная, а очень бедная?

Приходится констатировать: в России существует огромная, статистически значимая прослойка граждан, которым собрать ребенка в школу 1 сентября просто не по карману!

Немного по иному теперь воспринимется старинный, знакомый с детства сюжет.

"Потом он склеил одежду: «курточку из коричневой бумаги и ярко-зелёные штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку — колпачком с кисточкой — из старого носка».

Помня совет Говорящего Сверчка, Буратино сказал Карло, что пойдёт в школу. Чтобы купить азбуку, Карло пришлось продать свою единственную куртку.

Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло.

— Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток…"

Анатолий Баранов