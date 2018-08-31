Национальный Лидер окончательно отбил охоту электората ходить на выборы

Пенсионная реформа, которая будоражит российское общество последние несколько месяцев, возможно, снизит явку на региональных выборах 9 сентября. Такое мнение высказал в четверг на круглом столе руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Одним из факторов невысокой явки на региональных выборах он назвал "электоральную усталость после больших выборов", передает ТАСС. "Люди сегодня вообще не хотят слышать ничего связанного с выборами, необходимостью определяться, голосовать. Это вообще не связано с высокой конкурентностью или с низкой конкурентностью, это связано с тем, что мы все этой весной пережили очень важную, насыщенную кампанию", - сказал Федоров, имея в виду прошедшие в марте 2018 года выборы президента.

Второй тренд, по словам Федорова, - "негативное послевкусие от повышения пенсионного возраста". Телеобращение 29 августа президента РФ Владимира Путина явно должно было этот эффект снизить, но в целом факт остается фактом, отметил глава ВЦМОМ. "Такая всеобъемлющая, всех затрагивающая реформа всего через несколько месяцев после триумфальных выборов существенно демотивировала значительную часть избирателей", - политкорректно полагает социолог.

Как следствие, специалисты ожидают сниженную явку, поскольку в условиях низкоконкурентных выборов избиратели склонны высказывать свое недовольство не голосованием за оппозиционные партии, а чаще всего неучастием в выборах.

Законопроект о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, предложенный правительством РФ, 19 июля был принят депутатами Госдумы в первом чтении. До 24 сентября в законопроект можно предлагать поправки.

Владимир Путин 29 августа предложил смягчить реформу по части возраста выхода на пенсию для женщин и снизить его до 60 лет. Он также отметил, что нужно ввести ответственность работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.

Пенсионная реформа с самого начала вызвала большое недовольство в обществе: россияне, в частности, опасаются, что с такими нововведениями до пенсии они могут просто не дожить. Кроме того, многие боятся остаться без работы и средств к существованию в предпенсионном возрасте. Во многих регионах в течение лета проходили митинги против реформы.

Тем временем власти российских городов друг за другом отказывают сторонникам оппозиционера Алексея Навального в проведении акций против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. Отказы уже поступили из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Пензы.

Материалы по теме:

А за удовольствие надо платить, не правда ли?

Бойкот выборов как средство выражения гражданской воли

Силовигархия опять лидирует в "рейтинге влиятельности" Форбса

"Е*ёная Россия" - проигранная партия президента на грядущих выборах

"Ни пяди земли Путинской России митингующим против пенсионной реформы!"