Исполком Левого Фронта призвал Сергея Удальцова прекратить голодовку

После неоднократных выступлений членов Исполкома Левого Фронта в печати и в Сети с отдельными требованиями прекратить голодовку координатора ЛФ С.Удальцова, Исполком провёл экстренное совещание координаторов и выступил с публичным заявлением:

Рассмотрев вопрос о голодовке Сергея Удальцова, исполком Левого фронта заявляет, что полностью разделяет мотивы, вынудившие его пойти на эту акцию протеста. Исполком отмечает, что политические цели голодовки против произвола властей в основном достигнуты. Исполком выражает протест против отказа в оказании медицинской помощи Сергею Удальцову, усматривая в этом стремление власти не только изолировать, но и ликвидировать своего непримиримого оппонента.

Отдавая должное мужеству и непреклонности воли лидера Левого фронта, исполком призывает Сергея Удальцова прекратить голодовку, учитывая возможность катастрофических последствий ее продолжения. Жизнь и здоровье Удальцова принадлежит не только ему, они принадлежат всем участникам Левого фронта. Они необходимы для продолжения нашей общей борьбы против антинародного режима.

Отметим, что накануне с аналогичной инициативой-обращением выступили правозащитники (то есть собственный орган ЛФ отстал даже от них, явно не соратников в идеологическом плане), а редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный ещё 28 августа предлагал именно это. А время тут, безусловно, дорого: и вчера и сегодня уж точно не рано, а вот завтра может быть поздно. Осталось товарищам донести коллегиальное решение Исполкома до Сергея Станиславовича.

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