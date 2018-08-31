"Трампнаш" готов выйти из ВТО, а сырьевая империя-то что там делает?

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может рассмотреть вопрос о выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО).

"Если они (ВТО - ИФ) не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

Трамп также назвал "недостаточно хорошим" объявленное Евросоюзом ранее принятое решение об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные США тарифы на сталь и алюминий.

"Это недостаточно хорошее решение", - сказал президент.

Он пояснил: "Их покупатели привыкли покупать свои машины, а не наши".

От редакции: Весёлый он парень, этот Трамп. "Государство - это я" - формула для него вообще не нуждающаяся в каких-либо подтверждениях, просто он так считает, поэтому из ВТО выйдет именно он, а не США, не Конгресс, не Сенат и т.д. Это к вопросу об американской демократии - на которую до сих пор молятся некоторые российские либералы (а от одного режиссёра-документалиста по фамилии Бобков я слышал в 2001-м даже такую формулу: "в США такие же законы, как у нас, просто там они работают, а у нас нет" - идеально же, верно?). Так вот: если органы глобализации перестают быть нужными главным бенефициарам, выгодоприобретателям от глобализации капитализма - что делать провинциям, которые застроили своими заводами те, крупнейшие акулы, которым вывоз производств ради экономии на рабочей силе, приближения к покупателю и улучшения собственной экологии был выгоден? Хороший вопрос, который кто-нибудь обязательно задаст Путину! Куда делись советские 70 тысяч заводов - и откуда взялись "Форды" в Ленинградской области? Тот самый "Форд во Всеволожске", который гордо открывал лично Путин-индустриализатор...

Кстати, вы-то не помните, когда и как РФ влезла в ВТО? А я напомню: делалось это вовсе не так громко, как нынешнее пенсионное ограбление, просто после поражения оппозиции на майской Болотной, накал борьбы с "питерскими" сильно снизился, Путин пользуясь заминкой оппозиции наобещал в указах с три короба, а тем временем уже вернувшиеся во власть вчерашние площадные-оппозиционные либералы, включая Кудрина, - и втащили РФ в ВТО, за что несомненно получили свои дольки. Как раз в августе 2012-го это произошло. Далее что началось - помните? А через год уже началась оптимизация медицины - "какая же это роскошь, советская медицина, здравоохранение!" - сказала власть, и особенно громко это прозвучало в Москве, устами Собянина. Начались сокращения не только площадей, но и штатов - по нескольку поликлиник и больниц сливали воедино, тысячи специалистов выкинули на улицу. Ничего, терпели. Вышло около тысячи недовольных к театру Советской Армии - помитинговали и забыли. А плоды той оптимизации ведь мы продолжаем пожинать и сейчас. И как бы с вхождением в ВТО это официально не было связано (хотя, несомненно, стандартизация по обеспечению медикаментами - с явным урезанием отечественных, после 2012-го прошла, просто мы о ней не знали)... Уж какое там импортозамещение! Но вот теперь, когда голова спрута сама глядит на щупальца, не понимая, зачем они нужны - самое время и в РФ, и в Украине задуматься, а мы-то что делаем в ВТО?

Д.Ч.