Перед перевыборами себя при поддержке США, Ельцин верно оценивал наши будущие намерения

Сайт президентской библиотеки Билла Клинтона, расположенной в Литл-Рок (штат Арканзас), рассекретил более 1 тыс. документов по российско-американским отношениям 1990-х годов.

Обнародованный архив включает в себя ранее закрытые стенограммы переговоров первого президента России Бориса Ельцина и его американского коллеги Билла Клинтона, среди которых есть не только упоминание выбора Путина в качестве преемника российского президента, но и опасение возможности возвращения Россией Крыма. Ельцин опасался, что в какие-то горячие головы придет мысль вернуть полуостров, он не хотел гражданской войны.

Беседы между Ельциным и Клинтоном имели весьма доверительный тон и резко контрастируют с нынешними американо-российскими двусторонними отношениями, которые опустились до уровня "холодной войны". Два президента, называющие друг друга Борис и Билл, обсуждали практически любые вопросы, касающиеся не только двусторонних отношений, но и внутригосударственных проблем.

Из обнародованных документов следует, что 21 апреля 1996 года, за полтора месяца до назначенных в России выборов президента, во время визита Билла Клинтона в Москву Ельцин предупредил его об опасности возврата к власти в России коммунистов. Опасения, что победу на июньских выборах президента может одержать глава КПРФ Геннадий Зюганов, тогда были очень сильны.

Во время завтрака в Кремле Ельцин решил обсудить с другом Биллом предстоящее голосование и предостерег его. "В американской печати развернулась кампания, убеждающая людей не бояться коммунистов; якобы они - хорошие, благородные, добрые люди. Не надо этому верить... Больше половины из них - фанатики; они все могут разрушить. Это означало бы гражданскую войну", - сказал Ельцин.

"Они отменили бы границы между республиками. Они хотят вернуть Крым; они даже предъявляют претензии на Аляску", - предостерег Ельцин.

Позже в этом же разговоре Клинтон выразил Ельцину поддержку. Как отмечает "Радио Свобода", Ельцин, как ярый антикоммунист, боялся, что коммунистическая партия может вернуть власть, и это почти произошло во время выборов президента 1996 года.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вздыхает:

- Вдумаемся без лишних эмоций: какой это кошмар и позор... Что, после такого разоблачения, такого опубликования - ещё устоит Ельцин-центр в Свердловске, и в Москве продолжат строить "филиал" на Малой Никитской?! Не захотят ли тогда эти центры распечатать эти беседы и вывесить в качестве плакатов? Чтобы народ мог гордиться первым президентом "России без большевиков"? Однако все эти привычные образы пьяного борова, мужичины эдакого разудалого - она ведь заслоняют смысл переговоров. А ведь это были не переговоры даже, это было такое снизу вверх глядящее на гегемона роптание раба с интонацией ябеды. "Они хотят... они плохие... накажи их, господин". На кого он ябедничал - может, на серьёзную политическую силу? Нет, он ябедничал всего лишь на настроения, на ещё смутно, но ощущаемое желание советского народа воссоединиться. Пьяное сознание первого президента РФ даже путало ещё по старой памяти названия - страны, "независимые государства", он называет республиками (верно! после воссоединения они и станут республиками свободными) - "сотрут границы". Боров-то он боров, пьяный-то, может, и пьяный - но прекрасно всё понимал. Понимал, что коммунисты, - отнюдь не малахольные зюгановцы, конечно, - поставят вопрос не просто о Крыме, а о воссоединении советских республик для работы в едином экономическом, социалистическом организме. Вот чего не мог тогда допустить капитал, вот на что роптал допившийся до нездоровой одутловатости этот "гарант конституции". Ну, итогом этих роптаний ябеды и стали присланные непосредственно в Кремль сотни миллионов долларов наличными к выборам-1996 (факт, признанный на уровне МИД РФ - Мария Захарова сообщала), от которых немало перепало нынешним звёздам русского рока. "Бабло победило зло". Что - по фактам такого явного и задокументированного вмешательства в выборы - ни СК, ни Генпрокуратура, ни Гаагский трибунал не возбудят ни одного дела, никто не сядет (на электрический стул)?!! Обратим внимание и на крымский вопрос: тут уже путриотов ждёт неминуемая шизофрения. Как это так? Едва ли не в этом же архиве хранится резговор с Клинтоном о том, какой Путин хороший, а вот Крым по-ельцински - "ненаш"... Да очень просто всё - он и сейчас "ненаш". Потому что путинские прохиндеи подменили Советизацию Крыма, на волне каких настроений и прошло воссоединение - путинизацией и монархизацией. Что они там водрузили первым делом, не помните - ну, помимо бюстика Николаю Второму? Часовенку-памятник Врангелю - свои, беляцкие памятники. Вот такой "Крымнаш"... Нет, никакой реальной интеграции при власти капитала, возглавляемой Путиным - быть не может. Прибавилась лишь вотчина (вспоминаем скандально растущие состояния Аксёнова и его супруги), где околопутинские буржуи получили поле для деятельности, а что касается настроений населения - сейчас они выровнялись, там любое государство, что российское, что украинское, - враг интересов простых трудящихся, цены там растут так же (отдыхающие жалуются на дороговизну у прибрежной линии, а вот вглубь отъедешь, всё дешевле). Кстати, этот же вопрос выходит в топ и в россйиском политикуме благодаря затянувшемуся путриотизму и реальным его последствиям, благодаря долгим пропагандистским усилиям государственников и тому, что в итоге они получили от "намоленного" государя Путина.

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