Мосгорсуд принял иск Кумина с требованием снять Собянина с выборов

Только что Мосгорсуд принял поступивший вчера через систему ГАС «Правосудие» уточненный с учетом определения суда от 28 августа административный иск Вадима Кумина об отмене регистрации Сергея Собянина за нарушения избирательного законодательства, не совместимые со статусом кандидата на должность Мэра Москвы. Досудебная подготовка по возбужденному судом административному делу назначена на 16:00 сегодня, в зале 348 основного корпуса Мосгорсуда.

Факт того, что Мосгорсуд всё-таки принял, как в Евросуде выражаются "коммуницировал" иск на снятие Собянина - хорош, хотя мы прекрасно и сознаём, что дальнейшего хода иск иметь не будет. Ведь это МОСгорсуд...

Отметим, что ещё ранее Елена Ткач (которая предложила выдвинуть себя кандидатом в мэры партии, в "ЕдРе" в отличие от Собянина реально состояла на тот момент и занималась реальной работой муниципального депутата) - тоже сделала важное, официально подавала 6 июля документы в МГИК на снятие Собянина.

Основания были таковы: подписи мундепов от ЕР необходимые для прохождения муниципального фитльтра получены Собяниным в результате решения "2-й части 21-й партконференции Единой России". Но делегаты 21-й Конференции были неправомочны решать вопрос о выдвижении или поддержки кандидата на пост мэра Москвы. Так как сами делегаты выбирались для участия в конференции в декабре 2017 года. А Устав Партии гласит, что повестка конференции должна быть оглашена до выборов делегатов конференции.

Разумеется, в декабре 2017-го вопрос о выдвижении кандидатов даже теоретически не мог быть рассмотрен, поскольку выборы мэра еще небыли объявлены. Таким образом все подписи мундепов, полученные Собяниним в результате неправомочного решения "2-й части 21-й конференции" должны быть аннулированны, а С.С.Собянин соответственно снят с выборов.

Также были и другие нарушения: в частности, не проведена полномочная парткоференция и не рассмотрены кандидатуры на выдвижение в качестве кандидатов от партии (а я подавала заявление на участие в качестве кандидата от партии). Хотя, по Уставу партии, это является обязательной процедурой.

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