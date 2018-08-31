Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Словно отвечая на архивные рулады Ельцина, Лукашенко чистит правительство от алкашей

Опубликовано 31.08.2018 в разделе комментариев 0

белоруссия алкоголизм кадры
Словно отвечая на архивные рулады Ельцина, Лукашенко чистит правительство от алкашей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последний день уходящего лета произвел новые кадровые назначения в правительстве республики. Новым министром финансов страны стал Максим Ермолович, а новым министром энергетики - Виктор Каранкевич, сообщает пресс-служба белорусского лидера. При этом Лукашенко анонсировал новые кадровые решения в правительстве, в том числе из-за проблемы пьянства в кабмине. 

"Что касается министра энергетики. Ты знаешь, за что он уволен, - сказал Лукашенко, обращаясь к новому назначенцу на этот пост. - Если министр недисциплинирован, если он, напившись, не приходит на работу, то какой он министр?" 

И это "еще не окончание" обновления состава правительства, предупредил президент. "Публично хочу сказать о недопустимости пьянства, - подчеркнул он. - Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично". 

"Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете, - заверил Лукашенко. - На здоровье. Вы - руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете - вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают". 

"Пьяница - это не руководитель, - подчеркнул Лукашенко. - Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться". 

В связи с этим глава Белоруссии призвал руководителей знать меру при употреблении спиртного, подчеркнув, что некоторые выпивают по поводу и без повода. "И больше всего без повода, - отметил Лукашенко. - И забывают о работе. Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант - пьянство - он вообще неприемлем в руководстве. Я не говорю о том, что все святые и рюмку не должны в руках держать. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет". 

Лукашенко присовокупил, что сам он "человек практически непьющий". 

При этом он назвал "глупостью несуразной" предположения насчет того, что обновляемое им правительство лишь "техническое, до выборов". "Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали, - заверил Лукашенко. - Ведь вы - это новое поколение руководителей". 

Череда отставок в "пофигистическом" правительстве 

18 августа Лукашенко назначил нового премьер-министра и сделал другие кадровые перестановки в правительстве после резкой критики чиновников за "пофигическое отношение" к своим поручениям. 

Двумя днями ранее Лукашенко отправил в отставку министра архитектуры и строительства Анатолия Черного и министра промышленности Виталия Вовка из-за срыва производственного плана на предприятиях промышленного узла в городе Орше. Также был уволен председатель Оршанского райисполкома, ряд чиновников получили дисциплинарные взыскания. 

Объясняя жесткие кадровые решения, Лукашенко заявил, что "дело не только в Орше", и дал понять, что некоторые члены правительства пытались проводить курс, отличный от заявленного в предвыборной программе. "Так у меня никогда не было и не будет!, - подчеркнул тогда президент Белоруссии. - То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться".

Пьяные и не очень беседы Ельцина с Клинтоном рассекретили в США

В США рассекретили расшифровку разговоров первого президента России Бориса Ельцина с президентом США Биллом Клинтоном о преемнике главы российского государства. Из обнародованных документов следует, что 8 сентября 1999 года Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал себе в преемники Владимира Путина, который тогда уже сменил кресло главы ФСБ на должность премьер-министра России. Ельцин объяснил своему коллеге, почему сделал именно такой выбор. 

Документы 19-летней давности появились на сайте президентской библиотеки Клинтона, расположенной в Литл-Рок (штат Арканзас), вместе с еще более 1 тыс. документов по российско-американским отношениям 1990-х годов. Этот архив включает в себя ранее засекреченные стенограммы переговоров американского и российского президентов. В частности, 8 сентября Ельцин так сообщил Клинтону о своем преемнике Владимире Путине: "Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным... Пока же я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, какой он человек".

Новый премьер-министр был до того неизвестен, не только на Западе, но даже и в России - он лишь годом ранее возглавил ФСБ. И Ельцин хотел заверить Клинтона, что восходящая звезда Владимир Путин - "основательный человек", пишет "Радио Свобода". Ельцин сообщил по телефону Клинтону, что ему понадобилось много времени, чтобы найти того, кто может стать следующим президентом России в 2000 году.

Новости по теме:

Ельцин для поддержания рейтинга президента похвалил Путина в старом разговоре с Клинтоном

Перед перевыборами себя при поддержке США, Ельцин верно оценивал наши будущие намерения



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пора вызывать Ноя!
Пора вызывать Ноя!
30.08.2018
Об акциях протеста 2 сентября и 9-го
Об акциях протеста 2 сентября и 9-го
31.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Словно отвечая на архивные рулады Ельцина, Лукашенко чистит правительство от алкашей (0)
Мосгорсуд принял иск Кумина с требованием снять Собянина с выборов (2)
Перед перевыборами себя при поддержке США, Ельцин верно оценивал наши будущие намерения (5)
"Трампнаш" готов выйти из ВТО, а сырьевая империя-то что там делает? (1)
Исполком Левого Фронта призвал Сергея Удальцова прекратить голодовку (5)
Национальный Лидер окончательно отбил охоту электората ходить на выборы (4)
Огромному числу россиян собрать ребенка в школу просто не по карману (18)
Виктор Тюлькин: Тест на порядочность? Не прошел! (20)
"Ни пяди земли Путинской России митингующим против пенсионной реформы!" (5)
Ельцин для поддержания рейтинга президента похвалил Путина в старом разговоре с Клинтоном (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Этo пиар!!!
Дарья Митина Дарья Митина: + 100 к написаннoму Геoргием Фёдoрoвым
Максим Калашников Максим Калашников: Путин путается в своих обещаниях
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Сегодня тридцать первого митинга не будет
Максим Калашников Максим Калашников: НАДОЕЛИ НЕАДЕКВАТЫ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss