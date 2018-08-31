Словно отвечая на архивные рулады Ельцина, Лукашенко чистит правительство от алкашей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последний день уходящего лета произвел новые кадровые назначения в правительстве республики. Новым министром финансов страны стал Максим Ермолович, а новым министром энергетики - Виктор Каранкевич, сообщает пресс-служба белорусского лидера. При этом Лукашенко анонсировал новые кадровые решения в правительстве, в том числе из-за проблемы пьянства в кабмине.

"Что касается министра энергетики. Ты знаешь, за что он уволен, - сказал Лукашенко, обращаясь к новому назначенцу на этот пост. - Если министр недисциплинирован, если он, напившись, не приходит на работу, то какой он министр?"

И это "еще не окончание" обновления состава правительства, предупредил президент. "Публично хочу сказать о недопустимости пьянства, - подчеркнул он. - Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично".

"Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете, - заверил Лукашенко. - На здоровье. Вы - руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете - вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают".

"Пьяница - это не руководитель, - подчеркнул Лукашенко. - Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться".

В связи с этим глава Белоруссии призвал руководителей знать меру при употреблении спиртного, подчеркнув, что некоторые выпивают по поводу и без повода. "И больше всего без повода, - отметил Лукашенко. - И забывают о работе. Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант - пьянство - он вообще неприемлем в руководстве. Я не говорю о том, что все святые и рюмку не должны в руках держать. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет".

Лукашенко присовокупил, что сам он "человек практически непьющий".

При этом он назвал "глупостью несуразной" предположения насчет того, что обновляемое им правительство лишь "техническое, до выборов". "Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали, - заверил Лукашенко. - Ведь вы - это новое поколение руководителей".

Череда отставок в "пофигистическом" правительстве

18 августа Лукашенко назначил нового премьер-министра и сделал другие кадровые перестановки в правительстве после резкой критики чиновников за "пофигическое отношение" к своим поручениям.

Двумя днями ранее Лукашенко отправил в отставку министра архитектуры и строительства Анатолия Черного и министра промышленности Виталия Вовка из-за срыва производственного плана на предприятиях промышленного узла в городе Орше. Также был уволен председатель Оршанского райисполкома, ряд чиновников получили дисциплинарные взыскания.

Объясняя жесткие кадровые решения, Лукашенко заявил, что "дело не только в Орше", и дал понять, что некоторые члены правительства пытались проводить курс, отличный от заявленного в предвыборной программе. "Так у меня никогда не было и не будет!, - подчеркнул тогда президент Белоруссии. - То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться".

Пьяные и не очень беседы Ельцина с Клинтоном рассекретили в США

В США рассекретили расшифровку разговоров первого президента России Бориса Ельцина с президентом США Биллом Клинтоном о преемнике главы российского государства. Из обнародованных документов следует, что 8 сентября 1999 года Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал себе в преемники Владимира Путина, который тогда уже сменил кресло главы ФСБ на должность премьер-министра России. Ельцин объяснил своему коллеге, почему сделал именно такой выбор.

Документы 19-летней давности появились на сайте президентской библиотеки Клинтона, расположенной в Литл-Рок (штат Арканзас), вместе с еще более 1 тыс. документов по российско-американским отношениям 1990-х годов. Этот архив включает в себя ранее засекреченные стенограммы переговоров американского и российского президентов. В частности, 8 сентября Ельцин так сообщил Клинтону о своем преемнике Владимире Путине: "Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным... Пока же я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, какой он человек".

Новый премьер-министр был до того неизвестен, не только на Западе, но даже и в России - он лишь годом ранее возглавил ФСБ. И Ельцин хотел заверить Клинтона, что восходящая звезда Владимир Путин - "основательный человек", пишет "Радио Свобода". Ельцин сообщил по телефону Клинтону, что ему понадобилось много времени, чтобы найти того, кто может стать следующим президентом России в 2000 году.

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