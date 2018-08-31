Думаки спешат принять разом все "непопулярные" законы, начиная с пенсреформы

В Госдуме собираются одновременно с законом о пенсионной реформе принять все остальные законы и поправки, каким-либо образом с ней связанные, - в том числе в Налоговый и Уголовный кодексы и КоАП. Между тем западные СМИ активно обсуждают неожиданное, по их мнению, телеобращение к россиянам президента РФ Владимира Путина и гадают, являются ли предложения главы государства необходимым компромиссом или рискованным шагом.

"Постараемся синхронизировать принятие закона, который сейчас уже прошел в первом чтении, и законов, которые будем вносить. Но этот вопрос, скорее, носит технический характер", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин "Интерфаксу" после первого заседания рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства 31 августа.

По словам спикера, до 24 сентября в Думе ждут поправки в пенсионный законопроект, а в дальнейшем либо продлят срок принятия поправок, либо уже утвердят отдельный график принятия сопутствующих законов и выйдут на рассмотрение пенсионного законопроекта во втором чтении.

Рабочая группа по пенсионным изменениям соберется вновь 12 сентября, отмечает ТАСС со ссылкой на Володина. На заседании обсудят поправки президента РФ Владимира Путина, которые, как ожидается, поступят на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время, а также другие поправки.

Первое заседание рабочей группы свелось к обсуждению предложений президента. По словам спикера ГД, все ее участники - представители профсоюзов, экспертного сообщества, политических партий - высказали мнение, что президентские инициативы делают законопроект более социально ориентированным и справедливым.

Иностранные СМИ удивились обращению Путина к соотечественникам

Между тем телеобращение Владимира Путина по пенсионной реформе, которое состоялось 29 августа, обсуждают и в западной прессе.

Иностранные СМИ отметили, что Владимир Путин не стал перекладывать ответственность за повышение пенсионного возраста на "пятую колонну" или какие-либо другие силы, а попросил от россиян понимания. По мнению журналистов, это "что-то новое" для российской политики. Глава государства находится под давлением общественного мнения, однако в итоге может оказаться победителем, отмечает InoPressa в обзоре статей.

На фоне протестов против пенсионной реформы глава Кремля предложил послабление, во многом касающееся женщин. Это позволяет президенту показать, что он на стороне пенсионерок, которые часто после ухода с работы занимаются внуками, продолжая подрабатывать с частичной занятостью, нередко по-черному. Из-за пенсионной реформы могла возникнуть угроза разрушения такого образа жизни и такой теневой экономики, отмечает Les Echos.

"Путин (…) производит впечатление человека, который перед камерой лезет в свои карманы и показывает, что они пусты - "но при этом ясно, что он показывает не все карманы". Ни слова в его обращении не было сказано о миллиардах, которые путинское окружение растрачивает из-за неудачного управления и коррупции (...)", - говорится в статье Der Spiegel. Настоящих дебатов о пенсионной политике не будет и после выступления Путина. Президент выступил, его слово - закон, уверено издание.

От редакции: Собственно, теперь дело за малым - Госдурочка лишний раз доказывает, что она условная инстанция, существующая не для согласования законов с избирателями (которые, по идее, могут к чертям собачьим отозвать всех депутатов - могли, точнее, когда-то, в "недемократичном" Верховном Совете СССР), а для проштамповки абсолютно всего, что спустят из Кремля представители правящего класса - сиречь миллиардеры и мультимиллиардеры. Взбесившиеся принтеры - как и было сказано...

Да и самому Володину стало как-то жарковато-то под лучами такого пристального общественного внимания. Он хоть и до этого становился не раз объектом исследивания доходов, и давно было известно, что он рублёвый (тогда - только рублёвый) миллиардер, но теперь-то его аж по матушке начали исследовать и величать, и в самом ФБК, так что теперь цацкаться все его подручные с законом, ограбляющим пенсионеров - не будут. Что ж, пусть вершат своё дело, приближая революцию, можем пожелать им только гражданского мужества, классовой стойкости и долгих лет жизни при принятом ИМИ законе, а все имена их теперь будут уже не в избирательных списках, а совсем в иных "святцах" у тех, кого они привыкли звать электоратом.

Д.Ч.

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