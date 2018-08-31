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Московский листок

В донецком кафе "Сепар" подорван глава ДНР Захарченко

Опубликовано 31.08.2018 в разделе комментариев 14

днр новороссия всу
В донецком кафе "Сепар" подорван глава ДНР Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, сообщают источники Лайфа с места событий. Другая информация на данный момент уточняется. 

Ранее стало известно, что в результате мощного взрыва серьёзно пострадал один человек, но его личность установлена не была.

Напомним, ближайший друг Захарченко, писатель Захар Прилепин в июле уходя с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), был уверен, что наступления ВСУ не будет, однако оно идёт уже второй месяц. Прилепин в июле отметил, что батальон перешел в ведомство ракетных войск, что не является его спецификой.

В то же время он обосновал свое решение тем, что «наступления не будет», а за время службы в ДНР у писателя накопилось много нерешенных дел. При этом писатель остается советником главы ДНР, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а также соведущим программы «Донецкий формат»... 

Фото с места теракта

 

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Всего комментариев к статье: 14
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Re: Видимо кому-то были нужны досрочные выборы в ДНР,
Завидонов Никодиб написал 31.08.2018 19:44
"""Однако служба безопасности там слабая конкретно."""
---------------
Если ходить жрать по ресторанам, то тута никакая служба безопасности не поможет.
Расслабился Захерченко!
А надо было жить как в полевых условиях - подбежал к кухне, зачерпнул котелок и перебежками по улице в подвал, и там уже лопай и никого не бойся.
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(без названия)
Эрменгельдт написал 31.08.2018 19:41
Этнически то он украинец.
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Re: =))
Завидонов Никодиб написал 31.08.2018 19:38
Пидaрасик, это твоя жизнь вся построена на убийстве ближнего и мародерстве.
Это у тябя в крови!
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Re: Бандерлоги до сих пор живы
Завидонов Никодиб написал 31.08.2018 19:36
""затем бандеровцы атаковали наши города на Украине, сожгли людей в Одессе"""
----
Кукса-Хуюкса, какие тама твои города?
И каких это людей сожгли в Одессе? Среди них нема ни одного россиянина.
Ответить
Проект ЛДНР закрыт.
Romiks написал 31.08.2018 19:35
путен закрыл проект Лугандония.
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Re: Харизматков
выкосили враги написал 31.08.2018 19:34
а вот это Большой Вопрос...
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=))
Арт написал 31.08.2018 19:34
Не пизди. Вся твоя жизнь ложь и убожество, срань завидоновская.
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Re: =))
Завидонов Никодиб написал 31.08.2018 19:33
Пидaрасик, какая гражданская война когда РФ напала на Украину и поубивала десятки тысяч украинских жителей?
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=))
Арт написал 31.08.2018 19:22
Теперь хохлоголовые тупые ублюдки скачут от радости. Нужно быть полными имбецилами, чтобы радоваться гражданской войне и развалу страны.
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Видимо кому-то были нужны досрочные выборы в ДНР,
С.П.Вдиван написал 31.08.2018 19:20
надеются что ДНР прям рванет в атаку. Счаз !
Однако служба безопасности там слабая конкретно. Первое лицо проворонили.
Харизматков выкосили враги. Как будто так и надо.
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(без названия)
юрьевич написал 31.08.2018 19:18
Август кончается... .
Думай о том.
"Черные лебеди" прут косяком.
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Бандерлоги до сих пор живы
от Кукса написал 31.08.2018 19:17
Сначала бандеро-фашистская хунта пришла к власти в Киеве, затем бандеровцы атаковали наши города на Украине, сожгли людей в Одессе и начали убивать всех, кто против фашизма и и его крайнего проявления - бандеровщины. Лишь наши министры-капиталисты думали - "главное деньги, это же партнеры, деньги превыше всего. Ну что там бандеровщина? Главное деньги, мы же столько денег вкачали. Аптеки - это же наш глава ПФР развил сеть аптек. Нельзя терять деньги!".
Наши люди гибнут на Украине от приведенных к власти бандеровцев. Моторолла, Гиви, многие наши люди. Ах, как бы Минский процесс не разрушился! Как же Дудаев придумал, на коленках написали - надо же было спасать ДЕНЬГИ, как бы олигархи не обеднели. Да, с Гитлером перед Великой Отечественной тоговали до последней секунды - кормили его армию хлебом, бензином и прочим, что помогло бы уничтожить нашу страну.
Сейчас и пенсионный возраст повышают и людей на Украине убивают, и вкладывают в развитие Бандерлогии все, что можно ограбить у народа! С какой целью !? Да с той же самой! Убит подписант "Минских", другого убрали. Ждем своей очереди или все же пора уничтожать бандеровцев "гуляющих " по нашей земле!? Гарант !?
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(без названия)
Завидонов Никодиб написал 31.08.2018 18:43
Друг Йосика Лугандонского Захерченко не смог пережить смерть друга и совершил самоподрыв.
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(без названия)
Музичко г. Попарожье написал 31.08.2018 18:40
Не заживешься на этом свете, не состаришься. Как и в Гражданскую, погибают там в 30-40 лет.
Жаль. Но все же восточная украина это родина легендарных героев.
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