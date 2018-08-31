В донецком кафе "Сепар" подорван глава ДНР Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, сообщают источники Лайфа с места событий. Другая информация на данный момент уточняется.
Ранее стало известно, что в результате мощного взрыва серьёзно пострадал один человек, но его личность установлена не была.
Напомним, ближайший друг Захарченко, писатель Захар Прилепин в июле уходя с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), был уверен, что наступления ВСУ не будет, однако оно идёт уже второй месяц. Прилепин в июле отметил, что батальон перешел в ведомство ракетных войск, что не является его спецификой.
В то же время он обосновал свое решение тем, что «наступления не будет», а за время службы в ДНР у писателя накопилось много нерешенных дел. При этом писатель остается советником главы ДНР, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а также соведущим программы «Донецкий формат»...
Фото с места теракта
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Завидонов Никодиб написал 31.08.2018 19:44
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Если ходить жрать по ресторанам, то тута никакая служба безопасности не поможет.
Расслабился Захерченко!
А надо было жить как в полевых условиях - подбежал к кухне, зачерпнул котелок и перебежками по улице в подвал, и там уже лопай и никого не бойся.
Эрменгельдт написал 31.08.2018 19:41
Завидонов Никодиб написал 31.08.2018 19:38
Это у тябя в крови!
Завидонов Никодиб написал 31.08.2018 19:36
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Кукса-Хуюкса, какие тама твои города?
И каких это людей сожгли в Одессе? Среди них нема ни одного россиянина.
Romiks написал 31.08.2018 19:35
выкосили враги написал 31.08.2018 19:34
Арт написал 31.08.2018 19:34
Завидонов Никодиб написал 31.08.2018 19:33
Арт написал 31.08.2018 19:22
С.П.Вдиван написал 31.08.2018 19:20
Однако служба безопасности там слабая конкретно. Первое лицо проворонили.
Харизматков выкосили враги. Как будто так и надо.
юрьевич написал 31.08.2018 19:18
Думай о том.
"Черные лебеди" прут косяком.
от Кукса написал 31.08.2018 19:17
Наши люди гибнут на Украине от приведенных к власти бандеровцев. Моторолла, Гиви, многие наши люди. Ах, как бы Минский процесс не разрушился! Как же Дудаев придумал, на коленках написали - надо же было спасать ДЕНЬГИ, как бы олигархи не обеднели. Да, с Гитлером перед Великой Отечественной тоговали до последней секунды - кормили его армию хлебом, бензином и прочим, что помогло бы уничтожить нашу страну.
Сейчас и пенсионный возраст повышают и людей на Украине убивают, и вкладывают в развитие Бандерлогии все, что можно ограбить у народа! С какой целью !? Да с той же самой! Убит подписант "Минских", другого убрали. Ждем своей очереди или все же пора уничтожать бандеровцев "гуляющих " по нашей земле!? Гарант !?
Завидонов Никодиб написал 31.08.2018 18:43
Музичко г. Попарожье написал 31.08.2018 18:40
Жаль. Но все же восточная украина это родина легендарных героев.