В донецком кафе "Сепар" подорван глава ДНР Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, сообщают источники Лайфа с места событий. Другая информация на данный момент уточняется.

Ранее стало известно, что в результате мощного взрыва серьёзно пострадал один человек, но его личность установлена не была.

Напомним, ближайший друг Захарченко, писатель Захар Прилепин в июле уходя с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), был уверен, что наступления ВСУ не будет, однако оно идёт уже второй месяц. Прилепин в июле отметил, что батальон перешел в ведомство ракетных войск, что не является его спецификой.

В то же время он обосновал свое решение тем, что «наступления не будет», а за время службы в ДНР у писателя накопилось много нерешенных дел. При этом писатель остается советником главы ДНР, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а также соведущим программы «Донецкий формат»...

Фото с места теракта

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