Почему Путин опять соврал народу в обращении о пенсионной реформе

Понятно, что такое обращение было вынужденной мерой, потому что 90% населения реформу не поддерживают, по стране не утихают волны протестов, а рейтинг президента упал необыкновенно низко.

Однако, убедительно обосновать почему граждан лишают их законных средств к существованию у президента не получилось. Речь получилась натянутой, а местами было и откровенное вранье.

В. Путин: "Сокращается трудоспособное население - автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения.

Но тогда, в 2000-х, я был против них. Говорил об этом и на закрытых совещаниях, и публично. Например, в 2005 году на одной из "Прямых линий" прямо сказал, что до окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет.

В 2008 году, когда я оставил пост Президента России, базовые положения пенсионной системы полностью сохранялись. И сейчас считаю, что на тот момент времени такая позиция с экономической точки зрения была обоснованной, а с социальной - абсолютно оправданной и справедливой. Убеждён, повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000-х было категорически нельзя."

О том, что повышать пенсионный возраст в России не нужно Путин говорил и позже, и даже совсем недавно — в 2015 году!

2013 г.: Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России и не будем этого делать.

2015 г.: Можем ли мы, готовы ли мы к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет.

И скажу почему. Да, у нас растет продолжительность жизни, но все-таки для мужчин — это 65,5 лет. Ну что же это — если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, это значит: отработал, в деревянный макинтош и поехал что ли?

В 2017 году продолжительность жизни мужчин составляла 67,9 лет. То есть отработал, дожил три года, в деревянный макинтош и поехал. Теперь вам это кажется нормальным, Владимир Владимирович?

В. Путин: "Что же изменилось за прошедшие годы? Мы не тратили времени зря. Мы - мы все, граждане, власть, страна — работали. Как только нам удалось сформировать необходимые финансовые ресурсы, мы направили их на социальное развитие, на сбережение нашего народа".

Действительно, был создан Фонд национального благосостояния (ФНБ). В него поступали сверх-доходы от продажи нефти. Целью фонда заявляли: «софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан России, обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда».

А на что же на самом деле тратили деньги ФНБ? 574,6 млрд рублей размещено на депозитах в оказавшемся на грани дефолта БАНКЕ - ВЭБе. Кстати, ВЭБ оказался на грани дефолта из-за непомерных трат на Олимпиаду в Сочи. ВЭБ выдавал кредиты для этого заведомого убыточного мероприятия и в итоге получил рекордный убыток в 240 млрд. рублей.

Так что российские пенсионеры просто оплатили олимпиаду! А у них согласия – спросили?

3 млрд долларов - выделено Украине в попытке спасти режим Виктора Януковича за несколько месяцев до его свержения и бегства из страны, еще 443 млрд рублей потрачено на поддержку банковской системы – просто подарили и так не бедствующим банкирам!

Лишь 112,6 млрд рублей и 4,11 млрд долларов вложено в "самоокупаемые инфраструктурные проекты".

На поддержку пенсионного фонда не потрачено ни копейки из государственного фонда, вопреки обещаниям государства! Так что же потрачено на социальное развитие и сбережение народа, Владимир Владимирович?

В. Путин: "Мы преодолели серьёзные трудности в экономике и с 2016 года вновь вышли на стабильный экономический рост".

Опят вранье? Россия полным ходом скатывается в новый финансовый кризис!! Рубль постоянно дешевеет по отношению к доллару и по прогнозам аналитиков курс будет 80-90 руб. за доллар. Инвесторы распродают российские бумаги и гособлигации.

Опрос, проведенный ВЦИОМ в мае показал, что три четверти российских бизнесменов (76%) оценивают состояние экономики как кризисное или катастрофическое. О кризисе заявили 73% представителей крупного бизнеса и 77% - среднего и малого.

Российская экономика втягивается в затяжную стагнацию, говорят экономисты. Новым ударом по гражданам станет повышение налоговой нагрузки (в частности НДС с 18% до 20%) и пенсионного возраста.

Так о каком стабильном экономическом росте идет речь, Владимир Владимирович?

В. Путин: "Естественно, всё это (повышение пенсионного возраста) воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю и разделяю эту озабоченность. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты.

Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система "затрещит" и окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения или, понимая, что ждёт страну через 15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать?"

Но ведь низкие доходы пенсионерам устанавливаете вы, своими руками, Владимир Владимирович!

Напомним, что в июле президент Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в федеральный бюджет 2018 года, которыми одобрил дальнейшее сокращение расходов на социальное обеспечение населения и увеличение финансирования оборонно-промышленного комплекса и силовых ведомств.

Расходы по статье "социальная политика" будут урезаны на 53,4 млрд рублей, в том числе расходы на пенсии - на 51,5 млрд рублей. В результате дыра в бюджете Пенсионного фонда увеличится в 1,5 раза - со 158,9 до 265,5 млрд рублей, а на ее покрытие придется потратить все свободные средства на счетах ПФР, оставшиеся от взносов населения за предыдущий год.

Сэкономленные средства пойдут в первую очередь на финансирование силовых ведомств и производство оружия.

Так может быть дело не в отсутствии средств, а в приоритетах вашей политики? И построение, по сути, полицейского государства вам важнее, чем достойная старость граждан?

В. Путин: "Что касается нынешней, действующей власти, самое лёгкое, самое простое для неё сегодня - вообще ничего не менять. Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения Пенсионного фонда. Мы, как минимум, ближайшие 7-10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки.

Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90-е".

Может быть хватит уже кивать на «лихие 90-е», ведь с тех пор вы находитесь у власти уже 18 лет!

А ресурсы в бюджете действительно есть, вот только тратятся они вовсе не на обеспечение граждан. Например, на чемпионат мира по футболу было потрачено около 880 млрд. рублей — то есть почти триллион! Эта цифра вывела российский мундиаль на первое место в числе самых дорогих футбольных событий в истории планеты! Расходы на сочинскую Олимпиаду оцениваются в 1,5 трлн рублей, из которых 822 млрд рублей шли напрямую из федерального бюджета.

Может быть государство, которое не в состоянии платить пенсии собственным гражданам, могло бы быть поскромнее в тратах на развлечения?

А самое возмутительное, что средства не находятся только на простых граждан. Чиновники, депутаты, сенаторы, министры, вице-премьеры — вся политическая элита выходит на пенсию на особых условиях. И по сути получается, что те люди, которые приняли пенсионную реформу по ней уж точно жить сами не будут! Зарплаты и льготы чиновникам – просто фантастические для рядового гражданина! Своих слуг государство кормит сытно,что и говорить! И свои пенсионные гарантии российские чиновники сохраняют, также как и пожизненное содержание от государства! Кому из простых пенсионеров такое хотя бы снилось?

Госслужащие при наличии определенного стажа на своем посту по закону могут получать 75% своего чиновничьего ежемесячного дохода. Без всяких надбавок, зарплата среднестатистического депутата в Госдуме колеблется в районе 400 тыс рублей. Ежемесячная депутатская надбавка у него составит порядка 300 тыс рублей (!). В этой ситуации сверх-цинично выглядят заявления о том, что российским пенсионерам не на что выплачивать пособия.

Также доходы чиновников и депутатов регулярно индексируются параллельно росту инфляции, как и пенсии госслужащих. Зарплаты же обычных россиян, из доходов которых взимают налоги, не увеличиваются.

Пенсии президента, правительства и премьера — это вообще особый разговор. Знаете ли вы, что даже Горбачев до сих пор находится на нашем иждивении? Его пенсия — это 40 минимальных окладов плюс обслуживание - минимум 740 тысяч в месяц!! И это – за развал страны по заказу Запада?

Нам поднимают пенсионный возраст, рассказывая о том, что мы равняемся на Европу. Тогда может быть и налогообложение сделать прогрессивным, как в Европе?

Во Франции ставка налога колеблется от 0% для самых бедных и до 45% и 75% для богатых и сверх-богатых. В Швеции для богатых установлена ставка 56,6%, в Дании и Нидерландах – 52,2%, в Германии и Великобритании — 45%.

Тогда средства на пенсии найти было бы очень легко. Ведь расслоение между сверх-богатыми и бедными в нашей стране колоссальное. Суммарный капитал 200 богатейших россиян (28,1 трлн. Рублей) больше, чем денежные накопления всего российского населения в банках (24 трлн. Рублей)!!!

Так что дело не в отсутствии средств на пенсии, а в политике государства, которому просто-напросто не нужны лишние едоки - пенсионеры. И вы об этом прекрасно осведомлены, Владимир Владимирович.

А в государстве нашем, которое по Конституции все еще является демократическим и социальным — построен самый настоящий дикий и загнивающий капитализм. И совсем не к этому стремились граждане в 1993 году, когда отказывались от СССР и ждали свободы и возможностей. Зато теперь наверно многие уже поняли, что потеряли мы настоящее социальное государство, в котором учитывались интересы всех граждан, а не только нескольких сотен сверх-богатых.

Например пенсии в СССР финансировались из так называемых общественных фондов потребления, складывавшихся из средств государственного бюджета и отчислений предприятий. Из своих доходов работающие в пенсионную систему ничего не платили. Все работающие граждане гарантированно получали пенсию, о пенсионном обеспечении граждан заботилось государство.

А что теперь? Государство практически сняло с себя обязанность платить пенсии, при этом все работающие обязаны регулярно делать отчисления в пенсионный фонд. Вроде бы мы отчисляем взносы себе на будущую пенсию, но где эти деньги?? Отчисляя себе на пенсию всю жизнь, подавляющее болшиньство эти деньги просто оставляет государству! Даже родственникам и даже на похороны государство их не отдаёт! Нашли дурака?...

Накопительная часть пенсии российских граждан просто замораживается (читай, конфискуется) государством. И тратятся эти деньги то на Крым (243 млрд. рублей в 2014 году), то на спасение банков, то дарятся деньги пенсионеров нефтяным олигархам - они ведь так нуждаются!!

В 2015 году 309 млрд. из накопительной пенсии заморозили и направили на выплаты нынешним пенсионерам. 150 млрд. рублей из замороженных пенсионных средств было потрачено на поддержку Внешэкономбанка! И в итоге заморозку пенсионных накоплений продлили уже до 2020 года. Возвращать эти средства явно никто не собирается.

Государство не то, что не заботится о гражданах, а наоборот всячески снимает с себя всю ответственность за выплаты наших же денег, оставляя за собой только право постоянно собирать с народа налоги, штрафы, взносы!

Так что не надо врать народу, Владимир Владимирович, словами сыт не будешь!

А на прямой линии вы сами сказали, что отец вас учил "Не врать!".