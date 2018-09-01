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Московский листок

Метрострой на "Столбово". Полтора месяца работы за еду!

Опубликовано 01.09.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие зарплата метрострой
Метрострой на "Столбово". Полтора месяца работы за еду!

К автору материала обратились работники ООО «МДМ», строители станции метро «Столбово».

В течение полутора месяцев они работали по 12 часов в день, практически без выходных. Работодатель соизволил разместить их в общежитии и кормить в счёт будущей зарплаты, вычитая из неё по 200 рублей в день. Впрочем, зарплаты, за исключением аванса в 10 тысяч, выплаченного кусками, работники так и не увидели.

Спустя примерно полтора месяца, работодатель заявил рабочим, что более не нуждается в их услугах и они должны съехать из общежития. А деньги будут не сейчас, но будут, когда-нибудь...

«Мы отработали фактически за еду», - комментируют ситуацию метростроители.

Следует отметить, что фирму «МДМ» можно приводить в пример, как фирму, идеально приспособленную для разворовывания заработной платы. Эталонный пример строительного мошенничества. Коллектив разбит на максимально возможное число бригад. Все эти бригады нанимаются в разное время, через разных посредников. Никому из работников не платят, от всех отделываются символическим авансом. Наконец, после того, как люди отработают около полутора месяцев, им объявляют, что в их услугах более не нуждаются. То ли, чтобы люди не успели договориться и начать протестовать совместно, то ли потому, что невыплату зарплаты за срок более двух месяцев карает уже не административный, а уголовный кодекс.

Отметим, что после попытки автора материала взять интервью у господ из "МДМ", ситуация чуть сдвинулась к лучшему. Рабочих пригласили на переговоры и пообещали погасить задолженность до 7 сентября. Более того, часть долга работодатель вернул работникам сразу после переговоров. Хотелось бы верить, что работодатель выполнит свое обещание. Хотя практика подсказывает, что скорее всего, за эти деньги ещё придётся побороться.

Но проблема не только в этом. Проблема в том, что даже в случае полной, но локальной победы данной бригады, конвейер жульничества продолжит свою работу. Слишком это выгодно. Ситуации, когда та или иная группа рабочих твердо встаёт на защиту своих прав и с ними приходится рассчитываться, не наносят мошенникам критического ущерба. В крайнем случае, конторой «МДМ» можно будет и пожертвовать. А реальный работодатель, останется как бы невиновен и даже не очень виден, и волен будет продолжать создавать новые жульнические структуры. Чтобы прекратить подобное жульничество, в принципе, требуются не просто эпизодические протесты. Требуется объединение всех, ну, или, по крайне мере, значительной части рабочих в организацию, отслеживающую ситуацию, и стойко и последовательно защищающую интересы трудящихся. К сожалению, в настоящий момент, до этого ещё далеко.



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