Черная полоса для 45-летних

Угроза уголовного преследования работодателей при увольнении «предпенсионеров» заставит предприятия не брать на работу тех, кому 45 лет и больше

Вот и первые последствия «народолюбия» ВВП в виде угроз «уголовкой» за увольнение с работы людей предпенсионного возраста. Кадровые агентства в голос твердят о том, что теперь работодатели постараются не брать на работу тех, кому больше сорока пяти. Оно и понятно: новая уголовная статья – новый повод для оравы силовиков кошмарить бизнес, кидать за решетку деловых людей и отбирать у них предприятия. В итоге вместо решения одной проблемы Путин создал кучу новых, предопределяя всплеск безработицы среди людей среднего возраста.

Почему это случилось? Потому что власть РФ, стремительно превращаемой «илиткой» в Страну Дурака, не решает самой ключевой проблемы – создания миллионов НОВЫХ рабочих мест, подъема производства в индустрии и сельском хозяйстве, за чем автоматически идет рост числа рабочих мест в сфере услуг, в образовании и науке. Если есть миллионы новых вакансий, то и зарплата растет, и предприятия с готовностью принимают на работу и старых, и молодых. Именно этого и добивается Трамп в США, вводя покровительственные таможенные тарифы и обеспечивая предприятия как дешевыми кредитами, так и снижением налогового бремени. Чтобы в Америке было выгодно производить тысячи изделий, чтобы вырастали новые заводы-фабрики и все, что развивается вокруг них – от лабораторий университетов до транспортных контор и парикмахерских. Об этом Максим Калашников говорил много лет, а вот и момент истины подоспел.

Путинцы не просто не решают этой задачи, а делают в корне противоположное: чтобы в РФ не появлялись новые рабочие места. Производительный сектор и сферу услуг давят повышением налогов, силовым террором, удорожанием топлива. Число рабочих мест в стране стагнирует уже доброе десятилетие. А «решать проблему» Кремль пробует единственно понятным ему путем – насилуя экономику и жизнь «силовой дубиной». Соответственными выходят и результаты. Классическая «стрела Аримана» из «Часа быка» Ивана Ефремова. Какие бы меры ни предпринимала деградировавшая и сгнившая государственная система, они только ухудшают положение. Перед нами – отчетливый управленческий кризис.

Что делать? Ответ на поверхности. Выходить на акции протеста против этого пенсионного издевательства над нами и против насилия алчных самодуров над жизнью и здравым смыслом. Требуя от них не просто отменить «реформу пенсий», а начало политики подъема производства в РФ (что потребует и Трампова протекционизма, и снижения налогов, и отказа Кремля от огромных затрат в бессмысленной Сирийской войне). Запомните: наступает решающий момент. 2 сентября – митинг протеста в Москве, 12 ч, сбор на проспекте Сахарова. Акция законная и согласованная. Теперь нужен только выход массы людей. Думайте, граждане, речь идет о вашей жизни. Средний возраст населения в РФ – 38,3 года. Смекайте, что вас ждет в случае, если вы послушно проглотите то, что с вами делает власть.