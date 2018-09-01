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Московский листок

Черная полоса для 45-летних

Опубликовано 01.09.2018 автором в разделе комментариев 2

правительство работа пенсии
Черная полоса для 45-летних

Угроза уголовного преследования работодателей при увольнении «предпенсионеров» заставит предприятия не брать на работу тех, кому 45 лет и больше 

Вот и первые последствия «народолюбия» ВВП в виде угроз «уголовкой» за увольнение с работы людей предпенсионного возраста. Кадровые агентства в голос твердят о том, что теперь работодатели постараются не брать на работу тех, кому больше сорока пяти. Оно и понятно: новая уголовная статья – новый повод для оравы силовиков кошмарить бизнес, кидать за решетку деловых людей и отбирать у них предприятия. В итоге вместо решения одной проблемы Путин создал кучу новых, предопределяя всплеск безработицы среди людей среднего возраста. 

Почему это случилось? Потому что власть РФ, стремительно превращаемой «илиткой» в Страну Дурака, не решает самой ключевой проблемы – создания миллионов НОВЫХ рабочих мест, подъема производства в индустрии и сельском хозяйстве, за чем автоматически идет рост числа рабочих мест в сфере услуг, в образовании и науке. Если есть миллионы новых вакансий, то и зарплата растет, и предприятия с готовностью принимают на работу и старых, и молодых. Именно этого и добивается Трамп в США, вводя покровительственные таможенные тарифы и обеспечивая предприятия как дешевыми кредитами, так и снижением налогового бремени. Чтобы в Америке было выгодно производить тысячи изделий, чтобы вырастали новые заводы-фабрики и все, что развивается вокруг них – от лабораторий университетов до транспортных контор и парикмахерских. Об этом Максим Калашников говорил много лет, а вот и момент истины подоспел. 

Путинцы не просто не решают этой задачи, а делают в корне противоположное: чтобы в РФ не появлялись новые рабочие места. Производительный сектор и сферу услуг давят повышением налогов, силовым террором, удорожанием топлива. Число рабочих мест в стране стагнирует уже доброе десятилетие. А «решать проблему» Кремль пробует единственно понятным ему путем – насилуя экономику и жизнь «силовой дубиной». Соответственными выходят и результаты. Классическая «стрела Аримана» из «Часа быка» Ивана Ефремова. Какие бы меры ни предпринимала деградировавшая и сгнившая государственная система, они только ухудшают положение. Перед нами – отчетливый управленческий кризис. 

Что делать? Ответ на поверхности. Выходить на акции протеста против этого пенсионного издевательства над нами и против насилия алчных самодуров над жизнью и здравым смыслом. Требуя от них не просто отменить «реформу пенсий», а начало политики подъема производства в РФ (что потребует и Трампова протекционизма, и снижения налогов, и отказа Кремля от огромных затрат в бессмысленной Сирийской войне). Запомните: наступает решающий момент. 2 сентября – митинг протеста в Москве, 12 ч, сбор на проспекте Сахарова. Акция законная и согласованная. Теперь нужен только выход массы людей. Думайте, граждане, речь идет о вашей жизни. Средний возраст населения в РФ – 38,3 года. Смекайте, что вас ждет в случае, если вы послушно проглотите то, что с вами делает власть.



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Всего комментариев к статье: 2
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Участь бы-ла - незавидна! Будет бы-дло сосать! Демакратии хатели, А пришлаЕб-ен-аМать!
!!!TOTQ!IVASQ!TOTAKIDA!!!--&&& написал 01.09.2018 00:31
-Таки на заставочке изображен таки 3,1416-дорок с табличкой - таки он действительно "работает за еду" - в еу-ропке Гордоукровская ж стоит 60 баксов за раз - то таки да!
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Как унаших у ворот - Всюдуе-бан-ы-евр-от! Евро-ппец евро-пейца прям на улице-бет!
!!!TOTQ!IVASQ!TOTAKIDA!!!&-&& написал 01.09.2018 00:27
" В итоге вместо решения одной проблемы Путин создал кучу новых, предопределяя всплеск безработицы среди людей среднего возраста. "
- А это таки "рынку" присущее от рождения свойство - то таки да! Тех безумных таки вчонкиных, которые перед долбостройкой и в долбостройку это понимали и знали, но не предупредили тупых населюков, а расхваливали рыночную экономику - надо повесить на фонарях, кака сделали тупые населюки на далекой планете Торманс - то таки да...
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