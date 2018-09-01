Итак, глава ДНР Захарченко убит...

Вот и Захарченко отправили на тот свет вослед за знаменитыми "народными командирами". Плакать не будем, это не Мозговой и не Моторола с Гиви. Его Кремль ставил, он олицетворял собой то криминальное-беспредельное гетто, в которое московские кураторы превратили ДНР (и ЛНР).

Уж не те же самые и убрали Захарченко? Чтобы было удобнее вталкивать ЛДНР назад "в Украину"? Кем бы ни был убитый, но только не трусом. Даже ему трудно было бы исполнять минские бумажки. А тут и Прилепин вовремя уехал, и МИД РФ не устает повторять, что ЛДНР - часть Украины. Отказывая в праве русским Донбасса на право быть такими же русскими, как и крымчане.

Что-то это напоминает прежнюю зачистку от "неудобных" народных командиров. Почерк все тот же. И стиль. Как всегда скажут, что это - дело рук Киева. Ну-ну...

Не удивлюсь, если и западные миротворцы вскоре пожалуют с согласия Москвы. Или какой-нибудь "прорывной инициативе" Москвы в "разрешении конфликта".

Максим Калашников