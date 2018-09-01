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Московский листок

А Москве-то, пожалуй, ликвидация Захарченко выгоднее, чем Киеву

Опубликовано 01.09.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

украина война киев
А Москве-то, пожалуй, ликвидация Захарченко выгоднее, чем Киеву

Тут я сразу попрошу кремлетроллей глубоко вдохнуть и выдохнуть. Несмотря на хохлятскую фамилию, родился не в «незалэжной нэньке Украйне», а на самом что ни на есть Среднем Урале. В одной области со «всенародно пьющим».

Если б я был циником, то бы и написал: «В минувшие выходные г-да Путин, Шойгу и Бортников провели уик-энд в тувинской тайге. А в пятницу, пожалуйста - убийство лидера непризнанной ДНР А.Захарченко».

Если б я был еще большим циником, то вообще бы придумал, будто у нас есть «люди с отложенной смертью». Они давно приговорены, и однажды вдруг наступает час «х».

К таким «отложенным смертникам» можно было бы отнести Диму Холодова, Юрия Щекочихина, Анну Политковскую, Льва Рохлина, Виктора Илюхина, Бориса Немцова…

Но я не циник и вообще ничего такого вам не говорил. Я вообще собирался, как договаривались, на нынешнюю субботу сочинить что-нибудь веселушное. Типа: «Зачем Зюганову пенсо-референдум, если он уже прошел?».

По привычке все подвергать сомнению, сначала не поверил в ужасную весть из Донецка. Но уж если сам г-н Путин выразил соболезнования, а Следком г-на Бастрыкина быстренько возбудил уголовное дело (как по «убийству Бабченко»), то какие сомнения? Им виднее…

Но не буду растекаться мыслию по древу, гадать, строить версии, пересказывать чужие сплетни. Тем более, что о лидере ДНР все сказал… еще четыре года назад.

Тогда у меня вышла заметка в «Отчизне» под заголовком «Блеск и нищета «минских договоренностей» (http://otchizna.su/rossiya-ukraina/10586).

Через два года - продолжение темы: «Разрешит ли Трамп Путину освободить Донбасс от карателей?» Давайте вспомним главное, ибо лабутеновая танцовщица Маша из МИДа с колес обвинила в теракте «киевский режим». И опять понесла пургу насчет невыполнения им «минских соглашений».

Повторю, сам себя вспоминая и цитируя, что накануне подписания этих бумаженций в Минске под присмотром батьки Лукашенко одновременно написали заявления об уходе «по собственному» основатели ДНР и ЛНР и А.Бородай и В.Болотов (внезапно умер в Москве 27 янв. 2017 г.)  И герой Сопротивления командарм и министр обороны ДНР И.Стрелков тогда тоже вдруг добровольно запросился в отставку.

Кого же усадили на их место? Малоизвестных А.Захарченко и И.Плотницкого. 5 сентября 2014 г. кремлевские кукловоды усадили обоих за стол переговоров с карателями, чтобы подписали предательские «минские соглашения».

Никак не мог понять, как, почему, по чьему приказу согласились они подписать эту туфту, если премьерские их должности в бумагах не были указаны? ДНР и ЛНР не было, а были «отдельные районы Украины».

Оба были анонимно обозначены тоже как «представители Украины». Как вассалы пана Порошенко. Выходит, сами согласились с отведенной им ролью, если легким движением руки подмахнули эту капитуляцию?

О легитимности других подписантов можно было говорить только в стиле Райкина-Жванецкого. Это же надо присобачить подпись под док`ументом: «Второй президент Украины Л.Кучма»! Это что за должность у них такая? Какие у нее полномочия? Как 76-летний дедушка-пенсионер мог что-то гарантировать и обеспечивать?

Как вообще можно было с таким русофобом садиться за стол переговоров? Или кому-то непонятно, что именно его 10-летняя антирусская и антироссийская политика как президента стала одной из причин восстания русских людей в восточных областях Украины?

Подпись под «договоренностями» нашего посла в Киеве М.Зурабова - была анекдотом из той же оперы. Никто в России - ни президент, ни Госдума, ни Совет Федерации - его переговорщиком не утверждал и правом подписывать с Киевом и ополченцами соглашения о мире не наделял.

Эти ублюдочные «договоренности» первым делом предписывали полный отказ от дальнейшего наступления и изгнания карателей хунты с территорий Донецкой и Луганской областей.

«Пана Потрошенко» (слова народные) они как раз ни к чему не обязывали. В результате ВСУ и другие бандформирования обстреливали Донецк, Луганск и их окрестности весь сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014-го и январь 2015-го. А в ответ сплошные жалобы новых командиров в ОБСЕ на «нарушения режима перемирия».

Даже ООН признала: хунта убила в Донбассе около 10 тыс. мирных жителей. Русских в основном. И что в итоге? В итоге глава МИДа С.Лавров цинично заявил: «Мы видим ДНР и ЛНР в составе Украины» ((https://forum-msk.org/material/power/12480568.html?pf=3).

Что вы на это скажете,  Мария Владимировна? А эта мутная история с отставкой, арестом и заключением в «Кресты» лидера ЛНР И.Плотницкого - другого подписанта «минских соглашений»? Не забыли, что его хотели взорвать в машине, но он чудом остался жив? А сколько вообще там было разных убийств?

Миллион версий и слишком мало информации о новом кровавом злодеянии. Сплошные догадки и домыслы.

Тем не менее, мне думается, что Москве ликвидация лидера ДНР выгоднее, чем Киеву. Он слишком много знал... 



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Всего комментариев к статье: 1
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Как унаших у ворот - Всюдуе-бан-ы-евр-от! Евро-ппец евро-пейца прям на улице-бет!
!!!TOTQ!IVASQ!-TOT-AKI-DA!!& написал 01.09.2018 01:09
-То таки безголовенко не высказал действительную причину, по которой Рф-офские власти не зщахотели принимать донбасс - то таки да! дело таки в том. чтов донбассе слишком много людей хотят вернуть и социализм и СССР - и вызрела идея у буржуйчиков - пусть воюют, пусть там криминалитет процветает - рано или поздно откажутся жители донбасса от своего "Красного проекта" - то таки да!
Но это - таки не вся правда, начаалось там таки дело с того, что тупые подземные роботы-матаголики этого таки региона поддержали бесноватых гав-ноликов, безумных вчонкиных, братков и прочих врагов народа в развале СССР и лишения власти КПСС- то таки да!
Таки не знали они, что за свой сволочизм - придется им долго и печально сидеть в обстреливаемых таки бандерофашистами городах - то таки да! "Награда нашла героя!" Таки Мне эту алкашню не жалко - были бы они гражданами СССР - стояли бы стеной за свою страну, а они оказались таки ублюдками - начали в гав-ностройку бастовать, чтобы им зряплату в разы таки подняли - то таки да - таки Я им мало платил - то таки да...
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