Анатолий Баранов: Россия по-прежнему вассал США. Да, строптивый, но вассал

Дал комментарий "Свободной прессе".
Первый президент России Борис Ельцин о своем решении выбрать преемником Владимира Путина в начале сентябре 1999 года сообщил американскому коллеге Биллу Клинтону. Об этом свидетельствует расшифровка телефонных переговоров лидеров стран, опубликованнаяна сайте библиотеки Билла Клинтона.
«Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, тогда я не мог найти ни одного кандидата из действующих людей. В конце концов я наткнулся на него, это Путин», — сказал Ельцин.
Можно ли доверять этой записи, и какую цель преследовали те, кто ее опубликовал?
— К сожалению, уже надо напоминать, что в то время в Кремле, правительстве и банковских структурах сидели американские советники, полномочия которых были побольше, чем у гайдаровских министров, — отмечает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.
— Ситуация несколько изменилась при Примакове, но не совсем. Скажем, Маслюков был вынужден детально обсуждать финансовую политику с Гринспеном. А разворот самолета премьера над Атлантикой был настоящим бунтом.
—Почему вообще библиотека Клинтона публикует эти записи именно сейчас?
— Публикация этих материалов, несомненно, политически мотивирована. Это наносит удар по легенде о «независимом» Путине.
— Как отмечал Ельцин, он уверен, что его американский коллега убедится в том, что новый лидер страны будет «высококвалифицированным партнером». Убедился ли Клинтон тогда?
— В период Клинтона Путин был такой же марионеткой, как сегодня Порошенко. Собственно, эмансипация Путина началась позже, еще при Буше младшем он с удовольствием играл роль ручного Пути-Пута.
— Могут ли в США теперь быть довольны выбором Ельцина?
— Думаю, да, довольны. Во всяком случае, мифическая русская угроза помогает наращивать оборонный бюджет и зарабатывать колоссальные деньги. Реальным интересам США фрондирование Путина угрозы не несет. А санкции просто выгодны Америке, она заодно и разоряет ЕС…
— В Америке за это время сменилось уже три президента. Это как-то повлияло на отношение между нашими странами?
— Смена президента США не приводит, как правило, к радикальной смене курса. Дело в нюансах, в основном внутреннего плана, как медицинская реформа Обамы. Ради нас в Капитолии даже не почешутся. Россия по-прежнему вассал США. Да, строптивый, но вассал.
Крамольник написал 01.09.2018 00:47
!!!TOTQ!IVASQ!-TOT-AKI-DA!!!& написал 01.09.2018 00:46
- А вот то, что путин с китаезами и примкнувшими более мелкими странами - таки вытесняют амеропитекию на обочину истории - то таки амеропитекам и не нравится - то таки да! Таки именно поэтому и идет такая ожесточенная война именно против путина - то таки да! Таки именно в этом помогает, в меру сил и подачи печенек - таки опопозиция - то таки да...
а просто написал 01.09.2018 00:25
С маленьким старичком гауляйтером