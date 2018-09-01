Анатолий Баранов: Россия по-прежнему вассал США. Да, строптивый, но вассал

— К сожалению, уже надо напоминать, что в то время в Кремле, правительстве и банковских структурах сидели американские советники, полномочия которых были побольше, чем у гайдаровских министров, — отмечает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.

— Ситуация несколько изменилась при Примакове, но не совсем. Скажем, Маслюков был вынужден детально обсуждать финансовую политику с Гринспеном. А разворот самолета премьера над Атлантикой был настоящим бунтом.

—Почему вообще библиотека Клинтона публикует эти записи именно сейчас?

— Публикация этих материалов, несомненно, политически мотивирована. Это наносит удар по легенде о «независимом» Путине.

— Как отмечал Ельцин, он уверен, что его американский коллега убедится в том, что новый лидер страны будет «высококвалифицированным партнером». Убедился ли Клинтон тогда?

— В период Клинтона Путин был такой же марионеткой, как сегодня Порошенко. Собственно, эмансипация Путина началась позже, еще при Буше младшем он с удовольствием играл роль ручного Пути-Пута.

— Могут ли в США теперь быть довольны выбором Ельцина?

— Думаю, да, довольны. Во всяком случае, мифическая русская угроза помогает наращивать оборонный бюджет и зарабатывать колоссальные деньги. Реальным интересам США фрондирование Путина угрозы не несет. А санкции просто выгодны Америке, она заодно и разоряет ЕС…

— В Америке за это время сменилось уже три президента. Это как-то повлияло на отношение между нашими странами?

— Смена президента США не приводит, как правило, к радикальной смене курса. Дело в нюансах, в основном внутреннего плана, как медицинская реформа Обамы. Ради нас в Капитолии даже не почешутся. Россия по-прежнему вассал США. Да, строптивый, но вассал.