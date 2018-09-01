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Московский листок

В Москве другороссам запретили бороться с запрещениями

Опубликовано 01.09.2018 в разделе комментариев 0

москва стратегия-31 другая россия днр
В Москве другороссам запретили бороться с запрещениями

Столичные полицейские задержали шестерых человек, зажегших файер и развернувших баннер с лозунгом "Запрещается запрещать" на Триумфальной площади. По предварительным данным, акцию протеста устроили сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия".

В пятницу вечером молодые люди встали у памятника Маяковскому, развернули баннер с надписью "Запрещается запрещать" и зажгли файер. Некоторое время на площади наблюдалось задымление, передает "Интерфакс". Активисты также выкрикивали лозунги.

Через некоторое время все участники акции были задержаны сотрудниками полиции.

В пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия" сообщили, что на Триумфальной площади были задержаны шесть их активистов, которые провели акцию и разбросали листовки "в защиту свободы собраний в рамках "Стратегии 31".

Имена задержанных и фотографии с места событий опубликованы в группе "Другой России" в соцсети "ВКонтакте". "Нацболы развернули баннер с лозунгом "Запрещается запрещать", зажгли фаера и разбросали листовки с требованием соблюдения прав граждан на мирные собрания. Задержаны: Ольга Шалина, Дарья Исаева, Вячеслав Чистяков, Наталья Корнышкова, Владислав Веракса, Тимофей Ермаков", - говорится в сообщении.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг "Другой России", предложив перенести его в парк "Сокольники".

Добавим, лозунг "Запрещается запрещать" ("Запрещать запрещено") появился в 1968 году во Франции во время леворадикальных студенческих выступлений.

Партия "Другая Россия" учреждена 10 июля 2010 года на съезде в Москве членами запрещенной Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. 21 января 2011 года "Другой России" было отказано в официальной регистрации.

Предшественником "Другой России" была одноименная коалиция оппозиционных сил, действовавшая с 2006 года по 2010 год и ставившая своей целью добиться смены существующего политического режима, используя законные способы политической борьбы. С 2009 года коалиция проводила акции "Стратегия-31" - бессрочную серию митингов в защиту свободы собраний (31-я статья Конституции РФ). Все акции "Стратегии-31" начинались в 18:00 каждое 31-е число месяца. В Москве протесты проводились на Триумфальной площади.

После смены власти на Украине в 2014 году партия "Другая Россия" и ее лидер Эдуард Лимонов потеряли интерес к внутренней политике и оппозиционной деятельности. В "Другой России" заняли "имперскую" позицию и активно поддержали созданные на востоке Украины пророссийские территориальные образования ДНР и ЛНР. Но в 2018 году, на фоне роста протестных настроений из-за пенсионной реформы, "внутренняя повестка" становится все более актуальной.

От редакции: Целый батальон нацболов покинул ДНР, когда стало ясно, что не будет там никакого продолжения народно-республиканской революции, реальных социальных перемен. Как говорится, социализма на этой территории не ожидается, а "аншлюс по-путински" омтеняется. А лозунг партии "Нам мало Путина, нам мало Крыма" - хоть и красив, но невоплотим. Кстати, за время пребывания другороссов в ДНР Лимонов успешно переиздал книгу "Другая Россия", на фронтисписе которой имелась фотография нацболов - как успешное воплощение его замыслов, так сказать... Однако воплощение оказалось недолговечным, а сам Кремль посчитал, что референдум в Крыму "это что-то одно", а в ДНР и ЛНР - "что-то другое". Вот такая получилась фиктивная Другая Россия, поэтому от реакционных настроений подальше, другороссы вернулись в Москву. И то дело - получили боевые навыки, а революцию-то надо делать не на окраине (вот именно в этом, главном пункте, серьёзно опроверглась теория Лимонова о создании Другой России где-то на периферии, которую он и сам планировал воплотить в Северном Казахстане в 2001-м году, что имело отражение в "Книге мёртвых" при первом издании, а в последующих было затёрто).

Д.Ч.

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