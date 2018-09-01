При посадке в Сочи загорелся самолет

При посадке в аэропорту Сочи Boeing737, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Число пострадавших в результате возгорания Boeing 737 после посадки в Сочи увеличилось до 18 человек, среди них трое детей, сообщается на сайте Минздрава России.

Один из сотрудников воздушной гавани скончался во время ликвидации последствий ЧП, предположительно, от сердечного приступа.

Шесть человек, в том числе двое детей, доставлены в больницу.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на субботу выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВВП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения.