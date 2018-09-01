Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

При посадке в Сочи загорелся самолет

Опубликовано 01.09.2018 в разделе комментариев 1

При посадке в аэропорту Сочи Boeing737, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Число пострадавших в результате возгорания Boeing 737 после посадки в Сочи увеличилось до 18 человек, среди них трое детей, сообщается на сайте Минздрава России.

Один из сотрудников воздушной гавани скончался во время ликвидации последствий ЧП, предположительно, от сердечного приступа.

Шесть человек, в том числе двое детей, доставлены в больницу. 

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на субботу выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВВП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
думал
что написал 01.09.2018 08:42
борт #1.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
При посадке в Сочи загорелся самолет
При посадке в Сочи загорелся самолет
01.09.2018
Об акциях протеста 2 сентября и 9-го
Об акциях протеста 2 сентября и 9-го
31.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Не менее пяти человек, включая ребёнка, погибли возле "Сепара" при теракте (0)
При посадке в Сочи загорелся самолет (1)
В Москве другороссам запретили бороться с запрещениями (0)
Анатолий Баранов: Россия по-прежнему вассал США. Да, строптивый, но вассал (5)
Метрострой на "Столбово". Полтора месяца работы за еду! (4)
А Москве-то, пожалуй, ликвидация Захарченко выгоднее, чем Киеву (6)
Черная полоса для 45-летних (11)
Итак, глава ДНР Захарченко убит... (8)
В донецком кафе "Сепар" подорван глава ДНР Захарченко (24)
Думаки спешат принять разом все "непопулярные" законы, начиная с пенсреформы (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Памяти Захарченко : останутся нам его изумительно голубые глаза
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Мы хотим на Родину, вернуться в Россию.
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: На чудо, как всегда...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В бой пойдут ученики
Дарья Митина Дарья Митина: Запoздалoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss