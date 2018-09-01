Не менее пяти человек, включая ребёнка, погибли возле "Сепара" при теракте

Во время взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли пять человек, в их числе один ребенок. Об этом сообщает сайт Kp.Ru со ссылкой на источники в местной больнице.

«Они оказались в самом эпицентре. Тела сильно обгорели», — сообщил источник.

Также он отметил, что обгоревшие тела невозможно идентифицировать.

В результате взрыва в «Сепаре» погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

Ранее сообщалось, что в ДНР после убийства Захарченко объявлен план «Перехват». Отмечалось, что въезды и выезды из Донецка закрыты.

Также ранее замоперкомандующего Эдуард Басурин заявил, что взрывное устройство, убившее Захарченко, находилось внутри кафе.

Среди тяжело раненых - лидер молодежного «Оплота Донбасса» Наташа Волкова. Ожог 60% тела.

Умница, красавица, настоящий молодёжный лидер...

От редакции: Что тут добавить Дежурному Читателю?.. В одной пылко представленной (пропиаренной) недавним писателем-фронтовиком Прилепиным книге "Я и рыжий сепар" - о Мотороле, - тележурналист Семён Пегов со смаком описывал, как после надоевшего сухпайка на передовой, здорово посидели они в донецкой пиццерии, попивая мохито, и как на свадьбе Моторолы палили в воздух, как, в общем, кутили они в минуты отдыха... Да вот, видимо, как-то засиделись воины Путина в кафешках, забыв, что это вообще-то война. Да, Сурков явно не зря вёл переговоры с США, с крутым Волкером, то в Арабских Эмиратах, то ещё где-то на курорте, - пока действовали Минские соглашения, ВСУ успешно наступали и продолжат, конечно же, наступать сейчас, а в тылу за это время методично, целенаправленно подрывали и подрывали командующий состав - знаковые фигуры, за что один сурковский человечек обещал много "ответок", но ни одной замечено не было...

Может, теперь Сурков снова отпустит щетинку-бородёнку и призовёт "Захарченским призывом" писателя-фронтовика и батальон верных царю нацболов обратно на передовую, "За родину, за Путина!" - доказывая, что "русский мир" крепче вот этой бутафорской колоннады в бандОс-стиле, которую почему-то и 10 кило тротила не взяли, уничтожив при этом мирных прохожих? Да уж, и Путину, и Суркову, и сказавшему "мой президент" (слово, которое не воробей), - нынче и банковать, как говорится. А то ведь и маленькой победоносной войны не вышло, и "сторонний" пиар московско-"питерского" мультимиллиардера весь сдулся, а сезон-то самый военный, и блицкриг с Запада весьма ожидаем, при том что вчерашним взрывом Минские соглашения тоже подорваны, а о вводе войск с другой стороны при наличии там людей из НАТО и ООН не может быть и речи... "Наш царь - Мугден, наш царь - Цусима"!

Д.Ч.

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