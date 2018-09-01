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Назарбаев популизмом прикрывает создание монархии

Опубликовано 01.09.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

казахстан назарбаев астана
Назарбаев популизмом прикрывает создание монархии

29 августа в преддверие дня Конституции, принятой в далеком 1995 году, в Астане произошло «эпохальное событие», а именно открытие новых арт объектов в виде «стены мира», окрещенной сразу жителями «стеной плача» и импровизированный гигантский «лепесток», построенных властями Актюбинской области на сумму в 1,8 миллиарда тенге.

 

Закрепление династической системы через Совет Безопасности

Такой бездарный и уродливый «подарок» не случаен, так как все области страны обязаны построить свои арт объекты и сооружения в Астане в знак признания «заслуг» Елбасы и «величия» ханской ставки, и во многом показателен в рамках той национал-популистской кампании, когда Акорда (администрация президента) пытается выдумать новые идеологические символы абсолютной самодержавной власти.

Всё это проходит на фоне значительного обнищания народных масс, самой жесткой антисоциальной политики, связанной с уничтожением бесплатной медицины, введения обязательных пенсионных взносов и косвенных налогов с миллионов самозанятых. У многих это, конечно, вызывает раздражение особенно в связи с сокращением бюджетных расходов, и фактической медленной девальвации национальной валюты.

С другой стороны, ясно, что власти проводят такие помпезные праздники не для своей прихоти, а для того, чтобы пропагандистски закрепить политическое возвышение семьи Назарбаева уже на уровне династической системы преемственности власти. Эту новую модель уже создали посредством поправок в латанную перелатанную Конституцию, ликвидировав право на самовыдвижение граждан на высший пост в государстве, а также введя новый супер конституционный орган – Совет Безопасности, где пожизненность председательства закреплена за Елбасы.

Следующим шагом будут кадровые перестановки в ближайшие месяцы осени, которые должны определить состав должностей в рамках этого Совет Безопасности. Не исключено, что секретарем Совбеза будет назначен преданный нукер Карим Масимов, а его нынешнюю должность главы Комитета Национальной Безопасности (КНБ) займет племянник Елбасы Самат Абиш. Понятно также, что в Совбез по должности входят министры силовых ведомств, а также премьер, спикеры двух палат парламента и верховный судья.

В связи с этим стоит ожидать и отставки нынешнего правительства во главе с Бакытжаном Сагинтаевым, деятельность которого раскритиковал Елбасы еще 19 июля в Акорде, назвав ее «аморфной». Вероятно, на нынешнего премьера и правительство спишут провалы в финансовой политике и падение тенге, а также скандалы с пенсионной системой, банками и прочими негативными явлениями в сырьевой экономике.

Поэтому логично, когда Назарбаев во время своего визита в Атырау на прошлой неделе заявил о необходимости проведения кардинальной «реформы» МВД по примеру действий, предпринятых Михаилом Саакашвили в Грузии, когда уволили весь действующий состав полиции. Это популистское заявление явно было рассчитано на настроения недовольства в обществе деятельностью МВД и его главы генерала Калмуханбета Касымова, которого, видимо, готовят окончательно «слить» перед началом работы Совбеза.

Подобное заявление надо расценивать с нескольких позиций. Во-первых, ссылка на Грузию явно реверанс Елбасы в сторону США и ЕС, как доказательство его приверженности дальнейшей интеграции с Западом. Во-вторых, стремление успокоить недовольных радикальными «реформами». В-третьих, желанием перенести всю ответственность за ситуацию в стране на нерадивых бояр в правительстве и разложившуюся полицию. Этим готовится почва для отставки не только главы МВД, но и всего правительства.

Этим он еще пытается прицепить себе образ чуть ли не «демократа» и «просвещенного правителя», который будет проводить в стране «реформы» по западному образцу, а соответственно попасть в Верховный Диван (Совбез) при султане должны лица без очевидного негативного шлейфа. Вся эта пропагандистская возня направлена именно на обеспечение и укрепление новой династической системы власти и выстраивания будущей политики и взаимоотношений с США, Китаем и Россией.

Понятно, что раз речь идет о династической системе, то не исключена подготовка к внеочередным президентским выборам, которые и должны обеспечить члены Совбеза. Поэтому возможность ближайшего возвышения Дариги Назарбаевой в качестве второго президента и соправителя при бессменном председателе Совбеза и живом еще отце только усиливается. Совбез при этом должен будет играть роль органа по подавлению и подчинению остальных группировок и региональных элит.

 

Фактическая монархия в Казахстане создается при поддержке Запада

Этими перестановками, созданием Совбеза, выдвижением Дариги, Назарбаев старается еще больше консолидировать вокруг себя и своей семьи правящую верхушку, а также создает основу для более прочного позиционирования себя в нарастающем конфликте с Москвой и дальнейшего саботирования экономических и политических интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Воцарением собственной семьи он обеспечивает преемственность и навязывает соседям свою политическую модель монархии и собственную ориентацию на Запад.

При этом такая линия и приготовления происходят с опорой на США, при поддержке ряда стран ЕС и Саудовской Аравии. Поэтому несмотря на подписание 12 августа в Актау соглашения по разделу и совместному пользованию Каспием, Астана вовсе не собирается отказываться от маршрута по транспортировке грузов в интересах американского контингента войск в Афганистане.

Так в своем официальном комментарии глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов издевательски заметил, что грузы идущие через территорию страны носят якобы «нелетальный характер»: «Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана».

Именно для оправдания и закрепления дальнейшей транспортировки грузов для войск США в Афганистане и тесного сотрудничества с НАТО правительство Казахстана и направило в ОДКБ для принятия следующие документы: «О мерах по повышению взаимного доверия, направленных на достижение целей мира и поддержания глобальной архитектуры безопасности», «Об укреплении вклада ОДКБ в формирование глобальной системы противодействия международному терроризму», «Об активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями».

Под «террористами» Назарбаев естественно понимает Талибан, а под «региональными организациями» собственные попытки формирования региональных военных организаций и структур, например, «единую систему ПВО» с бывшими советскими республиками Средней Азии в рамках стратегической программы военного и экономического сотрудничества «5+1», инициированного США.

То есть Назарбаев и его режим выполняет сейчас роль своеобразного агента Запада в Центральной Азии, а в обмен получает безоговорочную поддержку в деле формирования монархической системы преемственности власти, а также новы кредиты, инвестиции и соответственно укрепление позиций европейских и американских добывающих компаний на Каспии и на территории всего Казахстана.

 

Национализм как главный стержень государственной идеологии

Для оправдания и получения поддержки такой новой династической системы в Казахстане Акордой и проводится активная национал-популистская кампания по декоммунизации и дерусификации всех названий населенных пунктов, улиц, площадей, парков, по сносу оставшихся памятников советской эпохи, а также по введению латинского алфавита и новых методик в системе образования.

Это не спонтанная, а продуманная и тщательно проводимая политика в рамках новой государственной идеологии, основанной на национализме и призванной консолидировать общество вокруг фигуры «Лидера Нации» («Елбасы» в переводе на немецкий буквально «Фюрер»). И на этом фоне происходит лавинообразный рост националистических организаций и групп, поддерживаемых властями и даже появляются псевдооппозиционные прозападные движения по типу «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), выступающие за интеграцию с США.

Ясно, что делается это также и в целях перебить усиливающиеся настроения социального недовольства в широких слоях, а также для разделения граждан по этническому и языковому признаку. По сути сверху создается националистическая волна, которая призвана создать новую базу опоры режима в лице части молодежи и интеллигенции. Поэтому мы и видим постоянно нагнетание властями русофобских и синофобских кампаний, которые призваны создать из соседей образы «врагов».

Подтверждением искусственности всех этих националистических и той же псевдоппозиционной организации «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») служит тот факт, что один из разработчиков нынешней идеологии политолог Айдос Сарым  из этого объединения стал советником министра общественного развития. Да это и не мудрено, так как он, поддерживая репрессии и расстрел нефтяников Жанаозена, а также все акции властей по уничтожению оппозиции, всегда был креатурой Марата Тажина, нынешнего заместителя главы президентской администрации.

Поэтому в сухом остатке мы видим проявления как помпезных праздников, так и усиление придворных националистов, так и находимся в ожидании кадровых перестановок в рамках правительства и Совета Безопасности, направленных на укрепление династической системы преемственности власти в Казахстане. Поэтому нынешняя осень будет достаточно жаркой в плане событий, так как прежний курс Елбасы нисколько не поколебался и во многом напоминает линию Ислама Каримова по формированию закрытой страны и изоляции общества с целью увековечивания деспотии.



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