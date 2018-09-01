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Московский листок

ВСУ приготовились к массированному наступлению на ДНР по всей линии соприкосновения

Опубликовано 01.09.2018 в разделе комментариев 0

украина днр новороссия перемирие всу
ВСУ приготовились к массированному наступлению на ДНР по всей линии соприкосновения

Разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) после гибели главы республики Александра Захарченко зафиксировала начало активной перегруппировки Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения,заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"После того, как произошел этот теракт, нами зафиксировано перемещение войск вдоль линии соприкосновения, украинские военные подняты по боевой подготовке", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы считаем, что это цель, которая планировалась спецслужбами как Украины, так и США, по дестабилизации обстановки у линии соприкосновения, вплоть до перехода в наступление на одном из участков фронта, так и в общем ситуации в республике", - добавил он.

Тем временем подразделения ДНР приведены в высшую степень боеготовности, сообщили агентству ТАСС в оперативном командовании республики. "Этот террористический акт направлен на дестабилизацию обстановки в республике и проведен силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США", - говорится в сообщении командования на сайте Донецкого агентства новостей.

В оборонном ведомстве донбасских сепаратистов подчеркнули, что "у противника нет возможности воспользоваться создавшимся положением и нарушить наши границы".

Кроме того, в командовании призвали граждан ДНР сохранять спокойствие. "Обстановка в республике и на линии соприкосновения остается под полным контролем наших силовых ведомств", - подчеркивается в заявлении. В Киеве опровергли информацию о наступлении на Донбасс, заявив, что объединенные силы в Донбассе остаются на своих позициях вдоль линии разграничения.

Украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер штаба Операции объединенных сил Вячеслав Петровский. "Ситуация по состоянию на сейчас контролируемая. Объединенные силы остаются на своих позициях", - сказал он агентству в пятницу вечером.

По словам Петровского, с начала текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции украинских военнослужащих. Потерь вследствие этих обстрелов нет.

Государственная пограничная служба Украины усилила пограничные наряды на линии разграничения в Донбассе после сообщения об убийстве Захарченко, сказано в комментарии пресс-секретаря главы Госпогранслужбы Олега Слободяна.

"На угрожающих направлениях усилена служба пограничных нарядов. Мы задействовали все резервы и сотрудничаем со штабом Операции объединенных сил для избежания возможных угроз", - сказал он. Слободян подтвердил, что со стороны ДНР в настоящий момент не выпускают ни людей, ни автомобили. "Пограничники мониторят ситуацию", - добавил он.

Позже на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook появилось сообщение о том, что военные части и правоохранительные органы в районе проведения ООС "находятся в постоянной боевой готовности". Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка в пятницу вечером. Кроме того, еще, по крайней мере, три человека получили ранения. В СБУ заявили, что за взрывом стоят либо сами боевики, либо российские спецслужбы.

Отметим, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "за убийством стоит украинская власть", а позже написал в своем микроблоге: "Уже сейчас поступают сообщения о том, что к границам ДНР и ЛНР стягиваются подразделения украинской армии".

Режим прекращения огня нарушен украинскими силовиками в ДНР дважды за последние сутки. Об этом сообщил 26 августа представитель республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Как сказал представитель ДНР в СЦКК, по территории республики было выпущено в общем три снаряда из гранатометов различных типов. Огонь, по его данным, велся по окраинам Донецка, пострадавших от него нет.

Отметим, 25 августа руководитель пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов заявил об активизации обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков.

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