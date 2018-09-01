Перед совершением харакири ведущий инженер Panasonic покаялся: патенты советские, ворованные

В Японии ведущий инженер компании Panasonic, 68-летний Харуто Тагава попытался покончить с собой, написав в предсмертной записке, что законы чести не позволяют ему и дальше вести разработки на основе ворованных и скупленных за бесценок патентов советских инженеров.
Как сообщают японские СМИ, полиция изначально пыталась скрыть содержимое записки, однако выяснилось, что Тагава сфотографировал её и разослал друзьям. В своём послании он написал, что не может и дальше «вести работу, которая снизу и доверху пропитана ложью, построена на воровстве и благословлена бесчестием».
«Всё, чего мы достигли, мы достигли, благодаря советским инженерам. Весь современный так называемый хайтек основан на их патентах, некоторые из которых датируются ещё 1960-ми годами, когда мы и мечтать не могли о чём-то высокотехнологичном. Потом мы воровали эти патенты, я видел шпионские микроплёнки, переданные подкупленными предателями из СССР. Мы скупали их патенты за бесценок, когда их страна рухнула и им нечем было прокормиться. Нас считают в мире великими изобретателями, однако на самом деле великий изобретатель — советский инженер. Тот самый, которого лишили всего. Я не могу больше работать в индустрии, которая появилась путём обмана и зиждется на несправедливости. Моя жизнь была посвящена этому обману. Я покрыл позором своё имя», — написал он.
После того как Тагава разослал текст друзьям, он оставил записку у порога дома, достал меч, который хранился в его семье как семейная реликвия в память о прадеде, и вонзил его себе в живот. К счастью, инженера удалось спасти — испуганные текстом записки друзья успели вызвать скорую. Пострадавший потерял много крови, однако врачи смогли его быстро прооперировать. Реабилитация после полученных травм займёт несколько месяцев. СМИ обращались к Тагаве за комментарием, однако пока врачи запрещают журналистам иметь с ним контакты.
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очень любопытный написал 01.09.2018 18:29
Поэтому уже сейчас нужно работать за бесплатно написал 01.09.2018 18:24
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А тебе стоит открыть Библию и почитать, что в будущем не будет денег, патентов, голода, смерти, горя. А будет везде радость, счастье и рай! Поэтому мой тебе совет - начинай прямо сейчас - работай за бесплатно, на будущее
Вин Тик написал 01.09.2018 18:21
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Главное на самом деле - если воруют советские, то это отвратно и мерзко (такие они все, советские), а если воруют буржуйские, то это уже "ничего страшного, во всем мире воруют"...
Этот случай - яркое доказательство написал 01.09.2018 18:20
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Как удачно. Буквально на днях я тут спорил с каким-то бесчестным мерзавцем, который пытался доказать, что СССР ничего не умел сам создавать - все воровал типа с запада. Я этому бесстыжему негодяю тогда ответил, что в Японии в 80-х годах были фирмы, что выписывали советскую научно-техническую периодику, где публиковались гениальные изобретения советских ученых и инженеров, и попросту ВОРОВАЛИ и ПАТЕНТОВАЛИ их изобретения.
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А вот вам теперь уже подтверждение моих слов из Японии! PS. Бесстыжая мра..ь, которая клеветала на СССР тут на сайте. Запомни - ты как был мра..ью, так ей и останешься во веки веков!
Додик написал 01.09.2018 17:45