Координатор Левого Фронта С.Удальцов в третий раз госпитализирован в ходе сухой голодовки

Сегодня в первой половине дня координатора Левого Фронта Сергея Удальцова госпитализировали в третий раз в больницу №67, спустя пять суток после второй госпитализации.
Состояние совсем тяжелое, лежит под капельницей, сильно исхудал, все показатели здоровья у него плохие, аритмия.
Но при этом не потерял бодрости духа, даже пошутил, что Путин скинул в среду несколько лет пенсионного возраста благодаря тому, что он (Удальцов) голодает против этого повышения...
Всем передает привет и благодарность за поддержку, выслушал ваши требования прекратить голодовку, сказал что подумает, но для этого надо чтобы вы все пришли завтра на митинг против людоедской пенсионной реформы.
Так что завтра - все на проспект Сахарова в 12:00!
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Исполком Левого Фронта призвал Сергея Удальцова прекратить голодовку
Веселый ФЕКАЛОЛОГ написал 01.09.2018 18:13
Подумайте о психическом состоянии говорящей мартышки, которая является мировым рекордсменом по числу задержаний (кеак правило - ни за хрен собачий), а теперича, значиццо, путем голодовки пытается повлиять на ... НА ЧЬЕ РЕШЕНИЕ?
1. Путена и К., давно уже готовящихся к "апокалипсису" (крайне идиотское словечко, использующееся весьма невпопад), а точнее - к ликвидации неизвестного числа миллионов дорогих россиянцев?
2. На решение Вашингтона (а все подобные "реформы" планируются за бугром и в интересах США)? На всякий случай напоминаю: какой-то хрянцузский енарал подсчитал, что в войнах второй половины 20 го века страны НАТО прямо или косвенно уничтожили более 40 миллионов человек (спросите П. Лимонова). Это - не считая тех, кто мрет "мирным" способом по нескольку рыл ежеминутно.
И вот на эту публику товарисч Мудальцов собрался повлиять голодовкой?
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Наконец, ради кого это товарисч Мудальцов голодает? Ради наших дорогих пянзионеров? Так "закон" этот их не касается.
Ради тех, кто помоложе и кому только предстоит стать пэнзионэром? Так это вообще глупо, ибо нынешняя "россия" двух лет не просуществует, так что этот самый "закон" либо средство отвлечения внимания от куда более важных "штучек", любо .. по-моему, поколение мудальцовых называет подобное "фейком".
Голодайте на здоровье, дорогой товарисч Удальцов. Желаю приятной голодовки.