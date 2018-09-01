Координатор Левого Фронта С.Удальцов в третий раз госпитализирован в ходе сухой голодовки

Сегодня в первой половине дня координатора Левого Фронта Сергея Удальцова госпитализировали в третий раз в больницу №67, спустя пять суток после второй госпитализации.

Состояние совсем тяжелое, лежит под капельницей, сильно исхудал, все показатели здоровья у него плохие, аритмия.

Но при этом не потерял бодрости духа, даже пошутил, что Путин скинул в среду несколько лет пенсионного возраста благодаря тому, что он (Удальцов) голодает против этого повышения...

Всем передает привет и благодарность за поддержку, выслушал ваши требования прекратить голодовку, сказал что подумает, но для этого надо чтобы вы все пришли завтра на митинг против людоедской пенсионной реформы.

Так что завтра - все на проспект Сахарова в 12:00!

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