Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Координатор Левого Фронта С.Удальцов в третий раз госпитализирован в ходе сухой голодовки

Опубликовано 01.09.2018 в разделе комментариев 1

левый фронт голодовка реформа пенсионеры
Координатор Левого Фронта С.Удальцов в третий раз госпитализирован в ходе сухой голодовки

Сегодня в первой половине дня координатора Левого Фронта Сергея Удальцова госпитализировали в третий раз в больницу №67, спустя пять суток после второй госпитализации.

Состояние совсем тяжелое, лежит под капельницей, сильно исхудал, все показатели здоровья у него плохие, аритмия.

Но при этом не потерял бодрости духа, даже пошутил, что Путин скинул в среду несколько лет пенсионного возраста благодаря тому, что он (Удальцов) голодает против этого повышения...

Всем передает привет и благодарность за поддержку, выслушал ваши требования прекратить голодовку, сказал что подумает, но для этого надо чтобы вы все пришли завтра на митинг против людоедской пенсионной реформы.

Так что завтра - все на проспект Сахарова в 12:00!

Новость по теме:

Исполком Левого Фронта призвал Сергея Удальцова прекратить голодовку



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
в третий раз госпитализирован?
Веселый ФЕКАЛОЛОГ написал 01.09.2018 18:13
Да и йух с ним. Мало ли на свете полудурков. Или товарисч Мудальцов какой-то особенный?
Подумайте о психическом состоянии говорящей мартышки, которая является мировым рекордсменом по числу задержаний (кеак правило - ни за хрен собачий), а теперича, значиццо, путем голодовки пытается повлиять на ... НА ЧЬЕ РЕШЕНИЕ?
1. Путена и К., давно уже готовящихся к "апокалипсису" (крайне идиотское словечко, использующееся весьма невпопад), а точнее - к ликвидации неизвестного числа миллионов дорогих россиянцев?
2. На решение Вашингтона (а все подобные "реформы" планируются за бугром и в интересах США)? На всякий случай напоминаю: какой-то хрянцузский енарал подсчитал, что в войнах второй половины 20 го века страны НАТО прямо или косвенно уничтожили более 40 миллионов человек (спросите П. Лимонова). Это - не считая тех, кто мрет "мирным" способом по нескольку рыл ежеминутно.
И вот на эту публику товарисч Мудальцов собрался повлиять голодовкой?
.
Наконец, ради кого это товарисч Мудальцов голодает? Ради наших дорогих пянзионеров? Так "закон" этот их не касается.
Ради тех, кто помоложе и кому только предстоит стать пэнзионэром? Так это вообще глупо, ибо нынешняя "россия" двух лет не просуществует, так что этот самый "закон" либо средство отвлечения внимания от куда более важных "штучек", любо .. по-моему, поколение мудальцовых называет подобное "фейком".
Голодайте на здоровье, дорогой товарисч Удальцов. Желаю приятной голодовки.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
При посадке в Сочи загорелся самолет
При посадке в Сочи загорелся самолет
01.09.2018
Захар Прилепин в гостях у кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина
Захар Прилепин в гостях у кандидата в мэры Москвы ...
01.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Координатор Левого Фронта С.Удальцов в третий раз госпитализирован в ходе сухой голодовки (1)
Перед совершением харакири ведущий инженер Panasonic покаялся: патенты советские, ворованные (5)
ВСУ приготовились к массированному наступлению на ДНР по всей линии соприкосновения (0)
Наше поколение уходит из жизни в историю (9)
Назарбаев популизмом прикрывает создание монархии (1)
Не менее пяти человек, включая ребёнка, погибли возле "Сепара" при теракте (5)
При посадке в Сочи загорелся самолет (1)
В Москве другороссам запретили бороться с запрещениями (1)
Анатолий Баранов: Россия по-прежнему вассал США. Да, строптивый, но вассал (12)
Метрострой на "Столбово". Полтора месяца работы за еду! (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Пoгoвoрили...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Говорят, что я не должен был этого писать
Дарья Митина Дарья Митина: Будем держать кулаки
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Полномочия американских советников были побольше, чем у гайдаровских министров
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss