Дело Юшкова в руках назначенного Путиным судить

Владимиру Сергеевичу Бушину 95-й год. И 30 августа он прислал мне четверостишие с названием «Сегодня сто лет со дня шестого покушения на Ленина»:

«Ведь это их единый план

(Читатель-друг, не улыбайся!) -

И пули в Ленина Каплан,

И черные дела Чубайса».

Ну, а в Перми друзья Чубайса привычно убивают свободу слова.

И скорость, с которой Пермский краевой суд проворачивает дело Юшкова, сама по себе удивляет. Тот, кто назначен путиным судить (я не могу назвать его судьёй), не даёт защите знакомить присяжных ни с чем, что хоть как-то может повлиять на их решение. Он не даёт знакомить присяжных даже с законами, на основании которых они обязаны выносить вердикт. Присяжные же обязаны сказать - виновен Юшков в нарушении закона или нет, а как они это могут сказать, если судья запрещает знакомить их с законом, в нарушени которого он Юшкова обвиняет??

В предыдущей статье «Присяжным в деле Юшкова» я рассказал, что Статья 1 Уголовно-процессуального кодекса установила:

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора».

Статья 15 Конституции России требует этого же.

Соответственно, суды, прокуратура и следователи обязаны соблюдать Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый ООН 16.12.1966 года и принятый Россией к исполнению.

Комитет по правам человека ООН на заседании Комитета в Женеве 11−29 июля 2011 года принял «Замечания общего порядка №34» (документ CCPR/C/GC/34). (К примеру, здесь http://mspa7520.ru/zamechaniya-obschego-poryadka---) Этот документ дает толкование статьям 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, обязательное, как сказано выше, для власти и судов России, и которое полностью соответствует статье 29 Конституции РФ.

В частности, Комитет по правам человека ООН разъяснил:

«9. Пункт 1 статьи 19 требует защищать право беспрепятственно придерживаться своих мнений. В отношении этого права Пакт не допускает каких-либо исключений или ограничений. Свобода придерживаться своих мнений включает в себя право поменять свое мнение в любое время и по любым причинам, если какое-либо лицо при этом делает свободный выбор. Ни одно лицо не может подвергаться ущемлению предусмотренных Пактом прав на основе своих действительных, подразумеваемых или предполагаемых мнений. Защищены мнения по любым вопросам, в том числе по политическим, научным, историческим, моральным или религиозным вопросам. Криминализация существования у лица своего собственного мнения не совместима с пунктом 1. Преследование, запугивание или стигматизация лица, в том числе арест, содержание под стражей, судебное разбирательство или лишение свободы за мнения, которых оно может придерживаться, является нарушением пункта 1 статьи 19.

49. Законы, предусматривающие меры наказания за выражение мнений об исторических фактах, являются несовместимыми с предусмотренными Пактом обязательствами государств-участников уважать свободу мнений и право на их свободное выражение. В Пакте не предусмотрено широкого запрета на выражение ошибочных мнений или неверной интерпретации событий, происшедших в прошлом. Ограничения на свободу мнений не должны навязываться ни при каких условиях, а ограничения в отношении права на свободное выражение мнений не должны выходить за рамки требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 19 или статьей 20».

И сам приговор Нюрнбергского трибунала, и число погибших евреев - это уже глубокая история прошлого века. Судить за обсуждение исторических фактов, это втоптать в грязь статью 29 Конституции РФ, но и грубо попрать статьи 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах.

И вот защита приложила к делу эти «Замечания общего порядка №34», а назначенный путиным судить ЗАПРЕТИЛ знакомить присяжных с этим законом.

Как вам это?

Информационное агентство «Перископ», следящее за этим делом, дало такое сообщение (для удобства чтения не выделяю курсивом):

«30.08.2018. Пермский краевой суд завершил судебное следствие по первому в России делу о сомнениях в шести миллионах жертв холокоста во время Второй Мировой войны. Изучение доказательств по делу закончено, в процессе объявлен перерыв, финальные судебные прения назначены на вторник 4 сентября. Вероятно, на следующий день присяжные вынесут свой вердикт.

Напомним, подсудимый по делу — пермский общественный деятель, публицист и в недавнем прошлом университетский преподаватель Роман Юшков. Его предполагаемое преступление заключается в том, что на своих страницах в соцсетях он переопубликовал с сайта «Русский мир» статью мурманского писателя-историка Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с «Holocaust six millions jews»!» со своими одобрительными комментариями. В результате Следственный комитет предъявил Юшкову обвинение в реабилитации нацизма посредством отрицания фактов, установленных приговором нюрнбергского трибунала (ч.1 ст. 354.1 УК РФ) и в унижении достоинства группы лиц «евреи» по признаку национальности (ч.1 ст. 282). Заявителем по делу стал гражданин России и Израиля Владимир Клейнер, впоследствии выступивший на суде главным свидетелем обвинения. Помимо основного «еврейского» эпизода в деле Романа Юшкова есть ещё дополнительный, связанный с публикацией в сети поста под названием «Хватит кормить чужаков». В этом посте приведена статистическая таблица подушевого производства и потребления в разных республиках СССР из газеты «Комсомольская правда». В своём комментарии публицист отмечает, что во всех нерусских республиках потребляли в разы больше, чем производили, а в русских регионах наоборот, и что в СССР происходило активное перераспределение ресурсов из русских регионов в нерусские. За это в отношении Юшкова возбуждено ещё одно дело по 282-й «русской» статье.

По мнению многих наблюдателей, председательствующий по делу судья Олег Ахматов придерживается явно обвинительного уклона. Подсудимому во время дачи показаний практически не давали говорить, поскольку судья считал его аргументы «неотносящимися к делу» и «психологическим давлением на присяжных». Аналогичным образом судья не дал Юшкову задать ни одного вопроса свидетелю Клейнеру, все их сняв. Все ходатайства прокурора Максима Шадрина удовлетворялись, почти все ходатайства защитников Ивана Хозяйкина и Романа Ахметова отклонялись. Так, суд отказал в допросе единственного свидетеля защиты: автора статьи Антона Благина. Присяжным оглашались исключительно психолого-лингвистические экспертизы экспертов от Минюста РФ Ханзафаровой и Абитова, назначенных следователем. Заключения докторов наук лингвиста, историка и политолога, которые не увидели признаков преступления в действиях Юшкова, остались присяжным неизвестны. Также было отказано и в назначении судебной исторической экспертизы в любое иное научное учреждение на усмотрение суда. Фрагменты научных публикаций авторитетных отечественных и зарубежных учёных, называвших иные цифры гибели евреев во Второй Мировой войне, судья приобщать к делу отказался. Помимо этого, судья сделал процесс полностью закрытым для фото- и видеофиксации СМИ: сначала съёмка была запрещена в присутствии присяжных, «чтобы не оказывать на них давления», а затем и на всех остальных этапах процесса, где вопросы разрешались без присяжных

Кроме того, судья Ахматов объявил присяжным, что вопрос о том, присутствует ли число «6 миллионов» в нюрнбергском приговоре в качестве установленного трибуналом факта или же только в показаниях свидетелей, не обсуждается: судья на первом же заседании официально сообщил присяжным, что 6 миллионов погибших евреев являются фактом, установленным судом. Прокурор Шадрин со своей стороны зачитывал присяжным фрагменты нюрнбергского приговора с давно разоблачённой мифологией холокоста, такие, как вытапливание жира из еврейских тел и изготовление из него мыла и др.

Подсудимый Юшков заявил судье Ахматову отвод в связи с предвзятостью и необъективностью последнего; отвод принят не был.

Завершившаяся основная часть судебного процесса прошла в сверхсжатые сроки: с 23 по 29 августа».

Дополню это сообщение коротким видеороликом с рассказом об этом, так сказать, суде.

https://www.youtube.com/watch?v=hoTyo9BWSTg

Оцените сообщение о том, что «судья на первом же заседании официально сообщил присяжным, что 6 миллионов погибших евреев являются фактом, установленным судом»! Каким судом??

Напомню, о чём писал в предыдущей статье. В Приговоре Международного военного суда, специально выделен раздел, устанавливающий преследование евреев, то есть раздел, специально посвящённый выяснению количества убитых нацистами евреев. Этот раздел заканчивается словами: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей». И это единственное указание на 6 миллионов убитых евреев в этом специализированном разделе приговора МВТ.

Но Адольф Эйхман не был членом Нюрнбергского Трибунала, поэтому ссылка не Эйхмана - это не ссылка на то, что это Трибунал в приговоре установил что было убито 6 миллионов евреев. Повторю, Эйхман это не Трибунал и, кстати, Эйхман в то время скрывался и никаких показаний МВТ не давал. То есть Трибунал записал его слова вообще из показаний третьих лиц - записал, по сути, сплетню и сообщил, что это сплетня.

А в 1961 году Эйхмана всё же судили, а Израиль именно за 6 миллионов евреев получил денежную компенсацию от ФРГ. Поэтому число в 6 миллионов убитых евреев для Израиля было очень важным. Тем не менее, на суде в Израиле Эйхман никак не подтвердил, что нацисты убили 6 миллионов евреев, о чём, как видите, от его имени помянуто в приговоре Нюрнбергского трибунала.

Но разве Юшков отрицает то, что Трибуналу поступили слухи о том, что Эйхман, якобы, сообщил о шести миллионах убитых евреев?

Таким образом, присяжные должны были увидеть, в чём именно обвиняют Юшкова. Должны были увидеть, что Юшкова обвиняют не в отрицании фактов, установленных Международным военным трибуналом, а в отрицании приведенных в приговоре слухов о показании нацистского преступника, причём, таких слухов, которые этот преступник не подтвердил в последовавшем через 15 лет суде в Израиле.

А назначенный путиным судить лжёт, что этот факт, якобы, установлен судом.

И это суд??