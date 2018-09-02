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Московский листок

В своей пенсионной речи г-н президент посрамил самого бога

Опубликовано 02.09.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

путин правительство пенсионеры
В своей пенсионной речи г-н президент посрамил самого бога

Видит бог, хотел я на это воскресенье день наваять веселую «эпохалку». Например, про зюгановский референдум-дум-дум о пенсионном возрасте. Более комедийного сюжета не придумал бы сам Гайдай.

Насмешить нас партайгеноссе пытается посильнее «Бриллиантовой руки» и «Кавказской пленницы», хотя смешнее уже вроде некуда.

Помните пророческое, да? «А если не будут брать - отключим газ». Или: «Ошибки надо не исправлять. Их надо смывать. Кровью».

Ну, в самом деле. Неконституционный ЦИК подчинен лично товарищу. Сытно кормится из его рук, получая сверхприличные зарплаты, премии, квартиры, госстаж, ЦКБ, путевки и прочие льготы.

А 74-летний дедушка с Охотного ряда хочет, чтобы мадам Памфилова с окладом, как минимум, 500 тыс. руб. в мес. выступила против своего кормильца.

Извините, но с таким диагнозом даже в психушку не примут. Скажут: «Запущенный случай». Не берут же туда 6-кратного кандидата на главное кресло Кремля. А сказал бы: «Я - Наполеон» - глядишь, и взяли бы.

В общем, не зареферендилось у меня. Видать, Всевышний направил мое перо в другое русло. И вот, наверно, почему.

Немало сегодня в СМИ и соцсетях недоумения о неожиданно проснувшейся набожности главы светского государства. Не слишком ли часто он принялся ходить в храмы, «духовные центры» и женские монастыри?

Если вера в душе, то зачем он под телекамеры целуется с батюшками, иконами, мощами, крестится-молится и ныряет в крещенскую прорубь? Чего хвалиться здоровьем, если весь Минздрав на тебя одного работает?

Молитва - личное дело каждого. Но напоказ-то зачем? Непонятно, о чем он просит, если на страну все время обрушиваются всякие несчастья. Даже подозрительно как-то.

Вчера вспоминали 14-ю годовщину захвата чеченскими бандитами бесланской школы. Во время ее освобождения убито 318 заложников, в том числе 186 детей.

17 августа 2009 г. Техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС унесла жизни 75 рабочих и служащих.

5 декабря 2009 г. Пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». 156 заживо сгоревших и задохнувшихся. Снова траур.

8-9 мая 2010 г. Два взрыва на междуреченской шахте «Распадская» погребли под завалами 90 горняков (11 тел до сих пор не найдены и не преданы земле по христианскому обычаю).

10 июля 2011 г. На Куйбышевском водохранилище в Татарстане пошел ко дну дизель-электроход «Булгария». Утонули 122 пассажира в т.ч. 28 детей и подростков. Общенациональный траур.

31 октября 2015 г. над Синайским полуостровом развалился в воздухе наш Airbus, возвращавшийся из Шарм-эль-Шейха в Северную столицу. Эта самая крупная в постсоветской России авиакатастрофа унесла жизни 224 пассажира. Следствие идет.

25 декабря 2016 г. в Черное море под Сочи рухнул летевший в Сирию личный Ту-154 г-ну Шойгу. В числе 92 погибших – лучший армейский ансамбль песни и пляски, 9 журналистов, доктор Лиза, секретные военные чины. Следствие не прекращается ни на минуту.

А что это за знамение - взрыв в вагоне питерского метро 3 апреля 2017 г, который случился аккурат в день приезда на родину раба божьего Владимира? 18 пассажиров убито, 60 покалечено. Суда над бандитами все нет.

24 мая прошлого года нацлидер припадает под телекамеры в ХХС к мощам Николая Чудотворца. А 29-го по Москве проносится мощнейший ураган. Снова человеческие жертвы.

Пути господни неисповедимы. Нам не дано предугадать, отчего такое совпадение. Но многим непонятно: отчего президент постоянно напоминает, что свой билет члена КПСС не выбрасывал, и тут же идет в церковь молиться? Как это сочетается?

 А как сочетается с православной верой затаскивание целой страны в «пенсионный Освенцим»? Что за дьявольское наущение? Что здесь от учения Христа о милосердии, сострадании, покаянии?

Дважды г-н «реформатор» пытался объяснить это принуждение к рабству «ростом продолжительности жизни».

Уловили? Себе он в заслугу ставит то, что принадлежит богу. Только он решает, кому сколько жить.

Главе Минздрава академику медицины Татьяне Дмитриевой он отпустил 58 лет. А министру соцзащиты А.Починку и вовсе 56. Казалось бы, да?..

И если г-Путин хвалился, что он увеличивает срок жизни людей, это не только святотатство и грех гордыни. Это явное присвоение себе полномочий бога. Да что там! Он просто считает себя могущественнее его.

Не думаю, что господу это нравится…



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