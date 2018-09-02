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Московский листок

Собянин увековечил себя за неделю до выборов

Опубликовано 02.09.2018 в разделе комментариев 1

выборы собянин кумин
Собянин увековечил себя за неделю до выборов

В преддверии Дня города в московском метро запустили новый тематический поезд. Состав будет курсировать по кольцевой линии метро, а его дизайн будет посвящен известным личностям, занимавшим пост градоначальника Москвы.

Как трогательно!

Особенно за неделю до выборов увидать в торце вагона, на самом видном месте портрет действующего мэра и кандидата на новый срок Сергея Собянина, а также узнать, что он сам о себе решил поведать пассажирам! И что приятно - не из избирательного фонда, а непосредственно из городского бюджета.

Правда, Мосгорсуд уже принял иск другого кандидата, Вадима Кумина по поводу неуемной и абсолютно бесконтрольной саморекламы действующего мэра, использующего в этом еле свои служебные полномочия.

Мосгорсуд принял иск Кумина с требованием снять Собянина с выборов

Мы, конечно, понимаем, что в понедельник, когда пройдет назначенное заседание суда, все будет решено в пользу Собянина.

А каждый пассажир метро сможет сам оценить, насколько независим и беспристрастен суд в Москве - вот посмотрит в честные глаза Собянина на торцевой стенке вагона, и оценит...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
в оранжевой жилетке написал 02.09.2018 01:59
Молодец , оленевод. Историческую штуку фигакнул. Запустил сразу семь станций на Солнцевской ветке. Станции красивые , спору нет. Но , если бы кто-нибудь глянул во- внутрь, то. Нет ничего. Для сотрудников. Ни-че-го. Туалетов - нету. Горячей воды нету. Душей - нету. Дежурные носятся , как сумасшедшие , разрываясь от звонков со всех сторон. Огромное количество помещений внутренних - вообще пустые , и забитые строй.мусором. И , даже окурками , и даже дохлыми крысами. Ничего страшного. Ведь главное - внешний блезир навести. К выборам. Открыли СРАЗУ СЕМЬ станций . ВАУ! Голосуйте за Сергея Собянина . Не прогадаете . Ага .
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