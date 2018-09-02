Депутат-укронацист Мосийчук требует в Раде взять ответственность за теракт в Донецке

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «112».

Как сообщается, по словам народного избранника нужно обнародовать информацию о том что якобы «террористов» убивают не ФСБ, а Киев. Также по его словам, СБУ ранее организовывали несколько покушений на Захарченко и считает, что это «общеизвестный» факт.

Мосийчук напомнил об убийстве ВСУ военнослужащих ДНР Арсения Павлова, также известного как «Моторола» и Михаила Толстых, по прозвищу «Гиви». Тогда, по мнению депутата Рады, «ответка» от ДНР не заставила себя ждать и произошло убийство полковника Хараберюша в Мариуполе и полковника Шаповала в Киеве.

При этом Мосийчук обвиняет украинские власти в трусости из-за нежелания взять ответственность за гибель главы ДНР.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников официально объявил дату похорон главы ДНР Александра Захарченко убитого в пятницу, 31 августа.

Во время взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли пять человек, в их числе один ребенок. Об этом сообщает сайт Kp.Ru со ссылкой на источники в местной больнице.

«Они оказались в самом эпицентре. Тела сильно обгорели», — сообщил источник.

Также он отметил, что обгоревшие тела невозможно идентифицировать.

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