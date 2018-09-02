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Московский листок

Депутат-укронацист Мосийчук требует в Раде взять ответственность за теракт в Донецке

Опубликовано 02.09.2018 в разделе комментариев 3

украина терроризм днр рада укронацизм
Депутат-укронацист Мосийчук требует в Раде взять ответственность за теракт в Донецке

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «112».

Как сообщается, по словам народного избранника нужно обнародовать информацию о том что якобы «террористов» убивают не ФСБ, а Киев. Также по его словам, СБУ ранее организовывали несколько покушений на Захарченко и считает, что это «общеизвестный» факт.

Мосийчук напомнил об убийстве ВСУ военнослужащих ДНР Арсения Павлова, также известного как «Моторола» и Михаила Толстых, по прозвищу «Гиви». Тогда, по мнению депутата Рады, «ответка» от ДНР не заставила себя ждать и произошло убийство полковника Хараберюша в Мариуполе и полковника Шаповала в Киеве.

При этом Мосийчук обвиняет украинские власти в трусости из-за нежелания взять ответственность за гибель главы ДНР.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников официально объявил дату похорон главы ДНР Александра Захарченко убитого в пятницу, 31 августа.

Во время взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли пять человек, в их числе один ребенок. Об этом сообщает сайт Kp.Ru со ссылкой на источники в местной больнице.

«Они оказались в самом эпицентре. Тела сильно обгорели», — сообщил источник. 

Также он отметил, что обгоревшие тела невозможно идентифицировать.

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Всего комментариев к статье: 3
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хохломакаки поцерылые -это такая порода свиномакаковых мутантов
Дмитрий .г.Запорожье.+-,,, написал 02.09.2018 09:48
поцерылые хохломакаки только скачут и серут себе в шаровары,скачут и серут,это калоедная порода свиномакаковых мутантов безмозглых,рабы Вальцмана и Гройсмана.
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Заткнись cраное русское уeбище!
Укроп, написал 02.09.2018 08:53
Чего рот раскрываешь, ублюдoк кацапорылий?
А ну заткнулась, макака русская!
Такие как ты даже связно говорить не могут, только жoпки подставлять и умеете, пoгань.
Открываешь xайло свое пидoрское и ничего кроме дури из него не выходит.
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(без названия)
3авидонов Никодив написал 02.09.2018 08:34
Какой то полудурок этот Мосийчук. Депутаты и в РФ, и в Украине - сплошная тупизна.
Он бы еще сказал, что Порошенко вечерами по травмаваям мелочь из карманов киевлян тырит.
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