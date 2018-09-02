Депутат-укронацист Мосийчук требует в Раде взять ответственность за теракт в Донецке

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «112».
Как сообщается, по словам народного избранника нужно обнародовать информацию о том что якобы «террористов» убивают не ФСБ, а Киев. Также по его словам, СБУ ранее организовывали несколько покушений на Захарченко и считает, что это «общеизвестный» факт.
Мосийчук напомнил об убийстве ВСУ военнослужащих ДНР Арсения Павлова, также известного как «Моторола» и Михаила Толстых, по прозвищу «Гиви». Тогда, по мнению депутата Рады, «ответка» от ДНР не заставила себя ждать и произошло убийство полковника Хараберюша в Мариуполе и полковника Шаповала в Киеве.
При этом Мосийчук обвиняет украинские власти в трусости из-за нежелания взять ответственность за гибель главы ДНР.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников официально объявил дату похорон главы ДНР Александра Захарченко убитого в пятницу, 31 августа.
Во время взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли пять человек, в их числе один ребенок. Об этом сообщает сайт Kp.Ru со ссылкой на источники в местной больнице.
«Они оказались в самом эпицентре. Тела сильно обгорели», — сообщил источник.
Также он отметил, что обгоревшие тела невозможно идентифицировать.
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Дмитрий .г.Запорожье.+-,,, написал 02.09.2018 09:48
Укроп, написал 02.09.2018 08:53
А ну заткнулась, макака русская!
Такие как ты даже связно говорить не могут, только жoпки подставлять и умеете, пoгань.
Открываешь xайло свое пидoрское и ничего кроме дури из него не выходит.
3авидонов Никодив написал 02.09.2018 08:34
Он бы еще сказал, что Порошенко вечерами по травмаваям мелочь из карманов киевлян тырит.