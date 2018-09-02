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Московский листок

В Каспийск возвращается улица Сталина

Опубликовано 02.09.2018 в разделе комментариев 1

регионы ссср сталин дагестан
В Каспийск возвращается улица Сталина

Подавляющим большинством голосов жители Каспийска проголосовали за переименование улицы Мира в улицу Сталина. Публичные слушания по этому вопросу состоялись сегодня в администрации города. Мероприятие, на котором присутствовали три десятка горожан, продлились более часа.

Сторонники переименования акцентировали внимание на том, что это, собственно, не переименование улицы, а «восстановление исторической справедливости». По словам старожилов города, в былые времена улица Мира как раз носила имя вождя народов. На вопрос членов комиссии, есть ли какой-либо юридический документ, подтверждающий это, Иса Азиев, руководитель каспийской городской общественно-политической организации «И. В. Сталин», ответил, что он лично делал фотографию дома с табличкой, где написано название улицы. Фотография сейчас хранится в городском музее.

После почти часа выступлений о том, как много Сталин сделал для страны в целом и для Каспийска в частности (выбрал место для закладки завода «Дагдизель», который дал начало городу), очередь дошла до противников переименования.

Молодой мужчина лет тридцати пяти сообщил, что он и его отец против того, чтобы улица, где они проживают, носила имя генсека. «Я пришел сюда выразить свое мнение. Я не хочу жить на улице Сталина!» – сказал Шамиль Расулов. Его поддержал еще один житель с этой же улицы.

Они напомнили, что, во-первых, в городе уже есть улица, носящая имя Сталина (что сторонники переименования парировали: «та улица, где всего два дома», будет переименована.)

Вторым аргументом противников было нежелание и неготовность менять документы тех, кто проживает в домах по улице Мира. «Да вы за паспорт просто переживаете, а не за историю!», — выкрикнул кто-то из присутствующих.

В итоге против переименования улицы Мира проголосовали два человека. Все остальные участники слушаний – 28 человек – проголосовали «за».

Протокол публичных слушаний будет передан главе Каспийска, который в течение двух недель должен будет принять решение по этому вопросу.

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Всего комментариев к статье: 1
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Вернуть имя Сталинграду
Sergo написал 02.09.2018 09:26
Ни разу не поклонник тов. Сталина, но восстановление топонимики и памятников вождю поддерживаю. Это наша история. Другой не будет. Я не из тех идиотов, которые посыпают себе головы пеплом и с надрывом каются на площадях. Гордиться надо Советским Союзом, Великой Социалистической революцией, Ленинской партией, каждым днем свершений и побед советского народа.
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