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Московский листок

Владимирский оборонный завод "Точмаш" закрывают, уже выставили на Avito

Опубликовано 02.09.2018 в разделе комментариев 4

кризис деиндустриализация владимир рабочий класс
Владимирский оборонный завод "Точмаш" закрывают, уже выставили на Avito

Под сурдинку о «технологическом прорыве» и путинском «большом скачке», во Владимире закрывается очередной крупный завод, выпускающий продукцию для российской оборонки. На улицу будут выброшены полторы тысячи человек, – сообщают «Новые известия». Работники предприятия уверены – «Точмаш» уничтожается намеренно: ведь завод был обеспечен твердыми заказами по 2020 год, включительно.

Особую унизительность и без того тревожной ситуации, по мнению владимирцев, добавляет то, что промышленный гигант выставлен на продажу через сайт AVITO, по соседству с подержанными детскими колясками и телефонами. К слову, за 100000 м2 производственных площадей продавец требует всего два миллиарда рублей, что в несколько раз ниже стоимости квадратного метра в реализуемых в той же Владимирской области бюджетных новостройках…

Напомним, что в конце июля 2018 года появилась новость о закрытии другого градообразующего предприятия области: Владимирского тракторного завода, первый трактор с конвейера которого сошел в далеком 1945 году, и увольнении всех его сотрудников.

За 2 месяца до 20 июля сотрудников тракторного завода уведомили о грядущем сокращении. Но тогда власти Владимирской области сняли с себя всякую ответственность за массовое увольнение, сославшись на то, что ВМТЗ является структурным подразделением концерна "Тракторные заводы", что и весь персонал формально трудоустроен не во Владимире, а в Чебоксарах.

Именно из Чебоксар 20 июля и пришли документы о массовом увольнении. А заодно и о полной ликвидации предприятия. На проходной, последний раз встречавшей людей, проработавших на ВТЗ не один десяток лет, заботливо разложили стопки «памяток высвобождаемым работникам»...

- Мне вот интересно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - найдётся теперь хоть один дорогой россиянин, способный произнести фразу "Путин о нас заботится", "он поднял оборонку, он возрождает армию"? Да вас выкорчёвывают с вашей же советской земли вместе с заводами! Поймите это с той же категоричностью, с какой ваши предки понимали, что немецко-фашистский захватчик пришёл в СССР не жизнь населения лучше сделать, а от советского народа землю для немцев освободить! А они всё ещё пялятся на этого "Каа" в телеэкране, на идеального проводника интересов крупного капитала (само собой, что зарубежный - крупнее новорусского) - "ах, какой мачо, как он смело принял на себя ответственность за пенсионную реформу"! Пора везде на закрываемых владимирских заводах вводить рабочий контроль, а не идти покорно на бойню рабочего класса, как скот! "ТИЗ-прибор" московский на Краснопролетарской улице когда закрывали (при Лужкове ещё) - никто даже не пикнул из рабочих и инженеров, - точно так же на нём лишились рабочих мест сотни нынешних гастарбайтеров, теперь на его месте офисы-стекляшки ("Хэрмитайжь" что-то там - называется) для представительств зарубежных аналогичных заводов и офис Билайна...

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
киргуду написал 02.09.2018 12:43
балодю какими только бранными словами не называли,а ему как ап стену горох....
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(без названия)
autenkin написал 02.09.2018 12:35
А зачем эти паршивые заводы - ведь главное Путин есть!
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Промышленность цифровизируется, а что вы хотели?
С,П.Вдиван написал 02.09.2018 12:29
Из реального сектора уходит в цифры госстата.
Это у Трампа проблемы с производством железок в штатах,
а у нас пусть все порастет лесом. Расширим продажу бревен !
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Долой либерал-фашизм!!!
Финни написал 02.09.2018 12:18
Агонизирующая клерикальная помойка,которая жила исключительно за счет сверх-эксплуатации абсолютного большинства "креативным меньшинством" сознательно нарывается на Социальную Революцию.
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