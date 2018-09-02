Более шестидесяти тысяч москвичей вышли на митинги против пенсионной реформы

Некогда ведущий либеральный телеканал, Рен-ТВ, поражает полицайской лаконичностью в сообщении, которое мы берём от начала и до конца в кавычки:

"6 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге на проспекте Сахарова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями г. Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 6000 человек", — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что правопорядок на мероприятии был обеспечен сотрудниками полиции и Росгвардии.

Митинг был посвящен вопросу внесения поправок в пенсионное законодательство страны."

"Вопросу внесения поправок", Карл! Не протест, а внесение поправок - интересно, какие профессионалы на Рен-ТВ (Ковальчуки владеют, силовигархи) сидят и подправляют темы митингов? Надо так понимать, это собрались депутаты Госдумы, которые внесут поправки?

Численности участников митинга по версии этого ментовского ТВ можно верить примерно так же, как и трактовке темы.

Сперва по времени появилась цифра 6 тысяч, потом её везде поправили (по команде) на полторы. Вы знаете, как выглядят полторы тысячи на проспекте Сахарова, ведь не раз видели? Ну, вот теперь - полторы тысячи выглядят вот так, согласно Рен-ТВ и ГУ МВД.

Смело умножайте полицайско-РЕН-ТВшную цифру на десять! Вообще, именно солидарный протест по поводу пенсионной реформы - дико коробит власть накануне выборов. Поэтому перевирать будут всё, дробить митинги (не учитывать в этот же день тех, кто протестует просто по другому адресу - на площади перед театром Советской Армии и памятником Суворову) в статистике, будут врать напропалую во всём и везде - обратной дороги, возвращения в доверие масс, у класса-грабителя и у его слуг нет.

Поэтому любую информацию воспринимайте со здоровым скептицизмом, а лучше - просто читайте регулярно ФОРУМ.мск.

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