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Московский листок

Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали протестовать?

Опубликовано 03.09.2018 в разделе комментариев 8

путин правительство пенсионеры

Сегодня на Сахарова было почти вдвое меньше людей, чем 28 июля. Хотя тогда был удушливый зной, а теперь - приятная теплая погода. На акции было не больше 10 тысяч. Встретились на митинге со знакомым промышленником.

- Интересно, что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали протестовать? - невесело спросил мой друг.

На Суворовской площади оказался совершенный мизер - не более полутора тысяч душ. 

Налицо спад протеста против пенсионного издевательства. Так что обращение В.Путина сработало. Сказалось и то, что в июле все СМИ долбили тему. Стоило медиа пригасить накал обсуждения - и результат налицо. 

Так что пока мои представления о городской массе как о глуповатой (сама думать не хочет), переменчивой (от эйфории к депрессии переходит мгновенно) и разобщенной находят полное подтверждение. Никакой длинной воли и полная неспособность гореть делом долго. Если вы, простецы, слушаете удава Каа, то становитесь бандерлогами, пищей. И винить в сем можете только себя. Сейчас идет экзамен: либо вы - быдло, либо - народ. Выбирайте. 

Митинг на Сахарова был подобен комете - издали вроде большой и плотный, вблизи - редкий, разреженный. С трибуны неслась какая-то муть. О том, что Советская власть восстанавливается. Мол, в Новосибе мэр - Локоть. Да, там уже Советская власть? Кто-то гнал с трибуны бред о том, что нужно требовать снижения пенсионного возраста для мужчин до 55 лет, для дам - до 50-ти. Интересно, на каких дебилов это рассчитано? Появились и фрики с плакатами против роботизации. В общем, подарок для кремлевской пропаганды. 

Говорят, полным шлимазлом показал себя "яблочник" Митрохин. Заявил о том, что в РФ можно жить только с добычи нефти и платить такие же большие пенсии, как в Норвегии. 

Специально для дебилов. Начнем с того, что нефти в РФ на душу населения в год добывается мало:

Норвегия — 40 тонн
Кувейт — 37 тонн
Саудовская Аравия — 16 тонн
Азербайджан — 6 тонн
Казахстан — 5 тонн
РФ — менее 4 тонн (добыча нефти в 2017 г. - 546 млн. тонн)

Какая, на фиг, Норвегия, Митрохин? 

То есть, налицо преобладание примитивного распределительно-сырьевого сознания. Никто с трибун не говорит, что сперва нужно поднять производство в стране, увеличивая число рабочих мест и вызывая спрос на работников (с повышением зарплат), что сначала нужен протекционизм. Оппозиция показывает себя настолько убогой и с такими кретиническими альтернативами, что Путину не составляет труда все это громить. 

Еще раз говорю: впереди - новые акции протеста. Не выйдете - пеняйте на себя. Выход хотя бы ста тысяч москвичей мог бы переломить ситуацию. Нет, не вышли. Вам не стыдно? 

И огромное спасибо тем, кто вышел! 

Максим Калашников



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
опять меняют реальность написал 03.09.2018 02:36
Это уважаемый Калашников вилка раскопка как вы выразились.Это фидер подачи энергии информации.С одной стороны Путин с положительной энергией к народу изнутри а с другой трупы трупы трупы снаружи.
Всякие там иностранные разведки,террористические организации.
Короче,Максим...Есть такой замечательный мультфильм.Про фиксиков.
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Re: Re: Наглость Калашникова,его ложь
хаха написал 03.09.2018 02:30
По данным МВД на мероприятии на проспекте Академика Сахарова принимали участие около 6 тыс. человек, на Суворовской площади около 1,5 тыс. человек.
С обоих мероприятий есть видео и панорамные съемки.
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(без названия)
Чингачгук написал 03.09.2018 02:29
Начнем с того,что для активных протестов против действующей власти,у протестующих должна быть общая,единая платформа,то есть,нужна реальная оппозиция.Кто может сегодня ее представлять?Компартия такого веса уже не имеет,а все остальное находится в зачаточном состоянии и вести за собой народ не могут.Сам народ живет по принципу "каждый сам за себя",что для Российской феодальной власти просто "подарок",поскольку в одиночку можно запросто передавить всех без шума и пыли.Когда "гарант"в своей "исторической речи"упомянул Российскую "оппозицию",то совсем непонятно было кого же он имел в виду,потому что никакой явной и внятной оппозиции сегодня в России просто нет,а то,что очень многим не нравится пенсионная реформа,да и вся Российская внутренняя феодальная политика и они выходят на акции протеста,еще не говорит о систематическом противостоянии властям,поскольку "систематически"в России присутствует только геноцид собственного народа,а вот общего фундамента альтернативы власти-просто нет...
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Re: Наглость Калашникова,его ложь
опаньки! написал 03.09.2018 02:11
Походу Калашникова тупо перекупили либерасто-фашистские путиноиды.
Максимушка,отвечай,сколько тебе отслюнявили бабла. Покайся,родной,
а то хуже будет.
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(без названия)
йй написал 03.09.2018 02:11
> Норвегия -- 40 тонн
> РФ -- менее 4 тонн
_
СССР:
.
1960 г. -- 0.68 тонны нефти на душу в год
(147.9 млн. т. / 216.2 млн. человек)
.
1980 г. -- 2.28 тонны
(603 млн. т / 264.5 млн. человек)
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Как у ярду, как у скоту Появилася работа! Тра-ля-ля-ды Тра ля-ля! Отравили скрипля!
!!!TOTQ!JABOGJABVASQ!!!&- написал 03.09.2018 01:55
"Сегодня на Сахарова было почти вдвое меньше людей, чем 28 июля. "
- Ибо нех ходить на проспект идиотика - сам глупым там таки станешь - то таки да!
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(без названия)
par написал 03.09.2018 01:54
Наглость Калашникова,его ложь поражает,я был и 28 июля и 2.09.Могу утверждать сегодня было протестующих больше.На кого работает Калашников? Получается исключительно на себя,а не ради нашей многострадальной России.
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Быдловата
хомяки написал 03.09.2018 01:53
Убогий трусливый покорный планктон. Биомасса.
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