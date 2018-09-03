Сегодня на Сахарова было почти вдвое меньше людей, чем 28 июля. Хотя тогда был удушливый зной, а теперь - приятная теплая погода. На акции было не больше 10 тысяч. Встретились на митинге со знакомым промышленником.
- Интересно, что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали протестовать? - невесело спросил мой друг.
На Суворовской площади оказался совершенный мизер - не более полутора тысяч душ.
Налицо спад протеста против пенсионного издевательства. Так что обращение В.Путина сработало. Сказалось и то, что в июле все СМИ долбили тему. Стоило медиа пригасить накал обсуждения - и результат налицо.
Так что пока мои представления о городской массе как о глуповатой (сама думать не хочет), переменчивой (от эйфории к депрессии переходит мгновенно) и разобщенной находят полное подтверждение. Никакой длинной воли и полная неспособность гореть делом долго. Если вы, простецы, слушаете удава Каа, то становитесь бандерлогами, пищей. И винить в сем можете только себя. Сейчас идет экзамен: либо вы - быдло, либо - народ. Выбирайте.
Митинг на Сахарова был подобен комете - издали вроде большой и плотный, вблизи - редкий, разреженный. С трибуны неслась какая-то муть. О том, что Советская власть восстанавливается. Мол, в Новосибе мэр - Локоть. Да, там уже Советская власть? Кто-то гнал с трибуны бред о том, что нужно требовать снижения пенсионного возраста для мужчин до 55 лет, для дам - до 50-ти. Интересно, на каких дебилов это рассчитано? Появились и фрики с плакатами против роботизации. В общем, подарок для кремлевской пропаганды.
Говорят, полным шлимазлом показал себя "яблочник" Митрохин. Заявил о том, что в РФ можно жить только с добычи нефти и платить такие же большие пенсии, как в Норвегии.
Специально для дебилов. Начнем с того, что нефти в РФ на душу населения в год добывается мало:
Норвегия — 40 тонн
Кувейт — 37 тонн
Саудовская Аравия — 16 тонн
Азербайджан — 6 тонн
Казахстан — 5 тонн
РФ — менее 4 тонн (добыча нефти в 2017 г. - 546 млн. тонн)
Какая, на фиг, Норвегия, Митрохин?
То есть, налицо преобладание примитивного распределительно-сырьевого сознания. Никто с трибун не говорит, что сперва нужно поднять производство в стране, увеличивая число рабочих мест и вызывая спрос на работников (с повышением зарплат), что сначала нужен протекционизм. Оппозиция показывает себя настолько убогой и с такими кретиническими альтернативами, что Путину не составляет труда все это громить.
Еще раз говорю: впереди - новые акции протеста. Не выйдете - пеняйте на себя. Выход хотя бы ста тысяч москвичей мог бы переломить ситуацию. Нет, не вышли. Вам не стыдно?
И огромное спасибо тем, кто вышел!
Максим Калашников
опять меняют реальность написал 03.09.2018 02:36
Всякие там иностранные разведки,террористические организации.
Короче,Максим...Есть такой замечательный мультфильм.Про фиксиков.
хаха написал 03.09.2018 02:30
С обоих мероприятий есть видео и панорамные съемки.
Чингачгук написал 03.09.2018 02:29
опаньки! написал 03.09.2018 02:11
Максимушка,отвечай,сколько тебе отслюнявили бабла. Покайся,родной,
а то хуже будет.
йй написал 03.09.2018 02:11
> РФ -- менее 4 тонн
_
СССР:
.
1960 г. -- 0.68 тонны нефти на душу в год
(147.9 млн. т. / 216.2 млн. человек)
.
1980 г. -- 2.28 тонны
(603 млн. т / 264.5 млн. человек)
!!!TOTQ!JABOGJABVASQ!!!&- написал 03.09.2018 01:55
- Ибо нех ходить на проспект идиотика - сам глупым там таки станешь - то таки да!
par написал 03.09.2018 01:54
хомяки написал 03.09.2018 01:53