Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали протестовать? путин правительство пенсионеры Сегодня на Сахарова было почти вдвое меньше людей, чем 28 июля. Хотя тогда был удушливый зной, а теперь - приятная теплая погода. На акции было не больше 10 тысяч. Встретились на митинге со знакомым промышленником.



- Интересно, что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали протестовать? - невесело спросил мой друг.



На Суворовской площади оказался совершенный мизер - не более полутора тысяч душ.



Налицо спад протеста против пенсионного издевательства. Так что обращение В.Путина сработало. Сказалось и то, что в июле все СМИ долбили тему. Стоило медиа пригасить накал обсуждения - и результат налицо.



Так что пока мои представления о городской массе как о глуповатой (сама думать не хочет), переменчивой (от эйфории к депрессии переходит мгновенно) и разобщенной находят полное подтверждение. Никакой длинной воли и полная неспособность гореть делом долго. Если вы, простецы, слушаете удава Каа, то становитесь бандерлогами, пищей. И винить в сем можете только себя. Сейчас идет экзамен: либо вы - быдло, либо - народ. Выбирайте.



Митинг на Сахарова был подобен комете - издали вроде большой и плотный, вблизи - редкий, разреженный. С трибуны неслась какая-то муть. О том, что Советская власть восстанавливается. Мол, в Новосибе мэр - Локоть. Да, там уже Советская власть? Кто-то гнал с трибуны бред о том, что нужно требовать снижения пенсионного возраста для мужчин до 55 лет, для дам - до 50-ти. Интересно, на каких дебилов это рассчитано? Появились и фрики с плакатами против роботизации. В общем, подарок для кремлевской пропаганды.



Говорят, полным шлимазлом показал себя "яблочник" Митрохин. Заявил о том, что в РФ можно жить только с добычи нефти и платить такие же большие пенсии, как в Норвегии.



Специально для дебилов. Начнем с того, что нефти в РФ на душу населения в год добывается мало:



Норвегия — 40 тонн

Кувейт — 37 тонн

Саудовская Аравия — 16 тонн

Азербайджан — 6 тонн

Казахстан — 5 тонн

РФ — менее 4 тонн (добыча нефти в 2017 г. - 546 млн. тонн)



Какая, на фиг, Норвегия, Митрохин?



То есть, налицо преобладание примитивного распределительно-сырьевого сознания. Никто с трибун не говорит, что сперва нужно поднять производство в стране, увеличивая число рабочих мест и вызывая спрос на работников (с повышением зарплат), что сначала нужен протекционизм. Оппозиция показывает себя настолько убогой и с такими кретиническими альтернативами, что Путину не составляет труда все это громить.



Еще раз говорю: впереди - новые акции протеста. Не выйдете - пеняйте на себя. Выход хотя бы ста тысяч москвичей мог бы переломить ситуацию. Нет, не вышли. Вам не стыдно?



И огромное спасибо тем, кто вышел! Максим Калашников



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