Донецк оказался в 10 раз больше Москвы

Более 120 000 человек пришли на церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко.

Есть видео, подробное, где видно - людей очень много. И, разумеется, нигде не наблюдаются дула автоматов, под которыми этих людей, по версии либеральной общественности, выводят то на референдум о независимости, то вот на прощание с главой государства.

ДНР далека от идеального государства, очень далека. Но у народа в этом государстве есть общая цель, ради которой он воюет и бедствует. Это видно невооруженным глазом.

Именно здесь, на Донбассе, можно наблюдать, как на ту или иную демонстрацию выходит все население города, включая калек и грудных младенцев. Это называется общественной солидарностью.

Как кто-то собирается сделать с этим народом что-либо против его воли?

***

Несколько иначе все это выглядит в России, куда народ Донбасса стремится влиться.

Вроде бы, пенсионный возраст касается всех. Казалось бы, что не протестовать, когда к тебе нагло залезают в карман?

Но в России множество тех, кто уже вышел на пенсию - им так называемая "пенсионная реформа" очень даже нравится, даже обещают накинуть по тысяче рублей в год.

Людям, кому еще далеко до пенсионного возраста, и проблема эта далека - да может, они и не планируют получать пенсию "в этой стране".

У тех, кого по возрасту "пенсионная реформа" накрывает в полный рост, тоже нет единства - в стране две пенсионные системы, для чиновников и для всех остальных. Чиновников - не касается, они сидят дома.

Но в 12-миллионной Москве как минимум 800 тысяч человек именно предпенсионного возраста. Даже если из них половина - это полиция, военные и прочие чиновники, то 400 тысяч - это сила, которая способна сдвинуть общество. Но где они? Если б 400 тысяч вышли на улицы столицы, как в том же Киеве зимой 2014 года, то Путин, полагаю, обратился к народу совсем с другой речью: "Братья и сестры, простите пожалуйста..."

Однако ж вышло, сколько вышло.

***

Раздробленное, несолидарное общество. Слабое, даже по сравнению с противостоящей ему слабой властью.

Думаю, а если б на долю Москвы выпало столько, сколько досталось Донецку?

Боюсь, сейчас отращивали бы оселедцы и стеснялись произнести "Здрасьте", только "Доброго ранку!"

А.Б.