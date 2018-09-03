Девушка с красными волосами стала жертвой зачистки территории, где отдыхал Путин

Пока президент РФ Владимир Путин отдыхал в верховьях Енисея, готовясь с 27 августа вновь приступить к работе, начав с рабочего визита в Кемеровскую область, в столице Кузбасса чиновникам было не до отдыха.

В прошлые выходные, 25-26 августа, Путин в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу катался по реке Енисей на катере, наблюдал за табуном сибирских горных козерогов, которые никогда не видели не только президента, но и вообще человека, готовил еду на костре, пил чай с местной травой "салям-далям", а в это время в Кемерове правоохранительные органы проводили спецоперацию по обезвреживанию потенциального врага, который угрожал безопасности главы государства.

Из центра, то есть из Москвы, кемеровские спецслужбы получили директиву или, как там выразились, им "поступила заявка" на потенциально угрожающий субъект - девушку 17 лет с красными волосами. С утра в понедельник, 27 августа, в городе началась операция.

Объект поиска вскоре был найден в центре города, недалеко от здания администрации Кемеровской области, в кафе "Подорожник". Девушка с красными волосами делала вид, что просто пьет кофе. До приезда в город президента оставалось не так много времени. Действовать надо было незамедлительно. Люди в гражданском ворвались в кафе, вытащили девушку на улицу, засунули в машину и увезли в отделение полиции.

***

17-летняя Мила Земцова приехала в Кемерово, чтобы встретиться с другом и поехать с ним в Новокузнецк.

Телефон у нее сел, и девушка решила зайти в кафе "Подорожник", чтобы зарядить его, а заодно и выпить кофе. Кофе уже стоял на столе, когда Мила заметила на улице за окном непонятное оживление. Несколько сотрудников полиции "прогуливались" мимо кафе, а один из них "незаметно" ее фотографировал через стекло.

В этот момент любую другую девушку могло бы посетить то самое неприятное чувство, когда ты теряешь самообладание по причине необъяснимых тебе событий и начинаешь нервничать.

Через некоторое время двери в кафе распахнулись и прижались к стене, пропуская подтянутых людей в гражданском. За ними вошли и полицейские. От Милы потребовали предъявить документы, объяснив, что им "поступила заявка" на девушку с красными волосами.

Девушка показывать документы отказалась, тогда ее "забрали". В участке был проведен допрос.

Сотрудница отдела по делам несовершеннолетних объяснила Миле криком, что та является "засланной Госдепом проституткой", и потребовала назвать сумму, которую ей заплатили за пикет против Путина. В ответ девушка сообщила полицейской, что ее похитили из кафе неизвестные, что ей никто не платил, потому что за кофе она платит обычно сама, что она приехала в город к другу.

После допроса Милу Земцову отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а затем - в санаторий "Журавлик", который утром она благополучно покинула в сопровождении приехавшего за ней друга.

***

Разумеется, как в любой истории, в этой тоже много "правд". И у каждой стороны она своя.

Правоохранительные органы опасались, что девушка в пикете "опозорит" местную администрацию перед высокими гостями, а им это совсем не надо, учитывая недавние события с гибелью 60 человек в "Зимней вишне", арестом крайних и отправленного в отставку Путиным губернатора Тулеева.

17-летняя девушка с красными волосами Мила Земцова не просто девушка, оказавшаяся случайно в Кемерове ради встречи с другом. Недаром вызволять ее из участка оперативно отправился юрист, связанный с местным штабом Навального. Мила - активистка движения "Протестный Кузбасс", заместитель его координатора.

Мила заявляет, что ее "похитили" из кафе, что она не планировала проводить митинги, вставать в пикет или кричать Владимиру Путину, что он вор. "Я просто ждала друга и пила кофе", - утверждает она. Однако ее друг, координатор штаба "Протестный Кузбасс" Лев Гяммер, задержанный тем же утром 27 августа, но на железнодорожном вокзале в Новокузнецке, специально ехал в Кемерово, чтобы спросить президента Путина "о силовом разгоне мирных акций и масштабной фальсификации на выборах".

Мила признается, что идеи Навального ей близки. "В штабе Навального я нашла людей, у которых есть глаза и уши. Я поняла, что я не одна, и осталась там. Когда после выборов штаб Навального в Новокузнецке закрылся, мы создали "Протестный Кузбасс", потому что команда осталась. До прекрасной России будущего еще далеко, и мы работаем дальше", - говорит Земцова в интервью "Радио Свобода".

В июле этого года девушка уже задерживалась за то, что на мосту через реку вывесила растяжку с фразой "Путин вор". В этом она призналась.

9 сентября Земцова планирует активно участвовать в митинге протеста против пенсионной реформы.

От редакции: Служба правящему классу, полицайская работа на мультимиллиардеров - она ведь такая!.. Порой надо идти на абсурдные поступки, но чтоб нынче сохранить даже не небольшие оклады, а просто рабочие сторожевые места, что эти цепные псы имеют, - порой требуется выражать агрессивное верноподданство даже там, где люди спокойно пьют кофе. Это очень напоминает подавление санкционки - ни с того, ни с сего, надо уничтожить тонны прекрасных продуктов. Напомним, что для Кузбасса и особенно для Магнитки такое сверхмотивированное поведение ищеек - вполне типично. В период "болотного" протеста одинокую семью рабочего, простого слесаря "Теплофикации" затерроризировали и застаскали в Э-стапо до такой степени, до такого изнеможения, что семье активиста Левого Фронта Андрея Романова пришлось просить политического убежища в Финляндии - и его дали! Ведь Романов (проводивший точно такую же, как сейчас Удальцов, головку протеста, но не сухую) был ещё лютым личным врагом миллиардера Рашникова, присвоившего Магнитку...

Так что панкам и людям не только с красными волосами, но и с соответствющими убеждениями - надо быть очень осторожными там, где изволит отдыхать император. По Омску, например, Путин гулял только после предварительной зачистки всех кварталов, с подставными карманными "гражданами", выражавшими радость от случайной встречи, - не как и мартовском Кемерово, когда Путин изволил положить цветочки к стихийному мемориалу - там вообще все ближайшие дома прочесали и заставили сидеть по квартирам ФСОшники, чтобы никакой непредвиденной массовки не нарисовалось... Тяжело и рискованно быть выразителем интересов крупного капитала в стране, где почти век строили коммунизм - ох, тяжело, почти как гауляйтерам Третьего рейха в тех самых "демографически тяжёлых 1940-х" было трудно на Украине и в других "остенляндиях".

Д.Ч.

Материалы по теме:

Зашитый рот - раскрывает кассу...

Магнитогорск. ФСБ как служба доставки

Слесарь "Теплофикации" держит в Магнитогорске голодовку уже неделю

В Магнитогорске проводящего голодовку рабочего Романова уволили из "Теплофикации"

На восьмой день голодовки магнитогорский слесарь Романов обратился к мэру Тефтелеву