ВЦИОМ расписал предвыборную "пульку"

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил итоги опроса «Электоральные предпочтения москвичей» (есть у РБК) с прогнозом по результатам выборов мэра столицы, которые пройдут 9 сентября.

Прогнозируемая ВЦИОМ явка — 31,8%, что соответствует оценке от начала августа.

Предсказуемым фаворитом остается действующий мэр Сергей Собянин — его прогнозный результат вырос с 65,5 до 69,4%. Далее следует кандидат от КПРФ Вадим Кумин, показатель которого увеличился с 10,1 до 13,2%. В то же время падают прогнозируемые результаты их оппонентов — у Михаила Дегтярева от ЛДПР с 11,1 до 7,8%, у справоросса Ильи Свиридова — с 7,1 до 6,5%, у Михаила Балакина («Союз горожан») — с 4,3 до 1,4%.

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"Забавные у ВЦИOМа сенсации, - пишет Дарья Митина. - А ктo, пo их мнению, был на втoрoм месте дo этoгo? Жиринoвец Дегтярёв? Михаил "всех урoю" Балакин?? Ёжику яснo, чтo при любых раскладах втoрым будет кандидат oт КПРФ, пo oпределению.

Ёжику, - нo не сoциoлoгам из ВЦИOМа.

А вoт цифры внушают сoмнения - если известный и уважаемый в Мoскве Иван Иваныч Мельникoв и Грудинин, кoтoрoгo федеральные каналы надули, как цыган лoшадь сoлoминкoй через задницу, дo пузыря испoлинских размерoв, пoлучили в райoне 11%, тo oткуда дoлжнo взяться 13% у кандидата, кoтoрoгo и внутри свoей партии-тo месяц назад никтo не знал, - загадка для меня".

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А в чем загадка? Идет избирательная кампания, и прирост в 3 процента от базового уровня вполне может быть результатом именно ее. Видимо, кампания достаточно хорошо проходит, да и правительство с президентом помогают сильно - разве не "подарок" к выборам эта "пенсионная реформа"?

Второй момент - это беззаконный арест Сергея Удальцова и его отчаянная сухая голодовка протеста. На его фоне и рассказы Собянина о новых клумбах, и возражения его оппонентов, что клумбы "не такие", выглядят просто жалко.

Опять же Кумин, в отличие от Грудинина, не сливает сам на себя компромат, не ведет себя, подобно сельскому дурачку на базаре.

Кампания же Мельникова приходилась на период борьбы с мифическим "неотроцкизмом", когда КПРФ не просто теряла электорат, но и разгоняла собственный актив. Сейчас же беспартийный Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, покольку вариантов нет, и очевидным образом с ней связанный, все же позиционирует себя как кандидат от "лево-патриотических сил", то есть идет не на раскол, а на объединение. Вот и результат.

Да и сказать, чтоб в партии он не был известен, трудно - все же входил во фракцию КПРФ в Московской городской думе, потом был депутатом Госдумы. Как минимум, в Москве должны знать.

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Но главное, пожалуй, не в этом.

С Куминым и его результатом на выборах связывают процесс обновления как в столичной организации КПРФ, переход от самоубийственной "борьбы с неотроцкизмом" к попыткам сотрудничать на широком левом фронте.

Все прекрасно понимают, что механизма надувания лошади через задницу (в данном случае касается "никакого" Собянина) и развитой системы накручивания результата на выборах преодолеть вот так с наскоку не удастся. Но все ждут продолжения работы после выборов. Именно это поведет граждан на избирательные участки - проголосовать за продолжение борьбы за свои права.

Уже озвучены планы на выборы в Московскую городскую думу в будущем году - должен идти коалиционный список левых. Надеяться взять мэрское кресло в городе, не имея если не большинства, то хотя бы "блокирующего пакета" в законодательном органе, а также в муниципалитетах - это из раздела нездоровых фантазий. Нужно брать власть на всех уровнях, причем в направлении снизу вверх. Да и на улицах должен доминировать условный Удальцов, а не Навальный.

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Это было о хорошем.

Но два митинга в Москве на одну и ту же тему, в одно и то же время - это явно не идет на пользу массовости.

Хотя, возможно, КПРФ не стоило выводить на первые позиции в митинге такие раздражающие всех персонажи, как Рашкин, Родин, тот же Грудинин - ну иди баллотируйся в губернаторы Подмосковья, чего от тебя все ждали, чего ты в Москву-то лезешь?

А когда несистемным левым предлагается на как бы общем митинге только и исключительно роль массовки - это ненормально. Фронтмены от КПРФ уже за свою сверхдолгую политическую жизнь наговорились достаточно, от крупнейшей фракции в первом созыве Госдумы до нынешнего декоративно-миноритарного представительства. Можно бы и других послушать.

Понятное дело и с СР - выдвинув своего кандидата на выборы, им неловко стоять на трибуне политического конкурента. Но кто мешал согласовать единого кандидата? Предложения-то были...

Понятно, что так столицу не берут. Но, надеюсь, это только начало большого "похода на Москву".

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск