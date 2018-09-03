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Московский листок

Прокуратура должна опротестовать арест Удальцова, потребовал член СПЧ А.Бабушкин

Опубликовано 03.09.2018 в разделе комментариев 0

левый фронт голодовка реформа пенсионеры правозащита
Прокуратура должна опротестовать арест Удальцова, потребовал член СПЧ А.Бабушкин

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин попросил прокуратуру города Москвы подать протест на постановление суда об административном аресте лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Он уверен, что оппозиционер не виноват. «Сергей Удальцов пояснил, что если был бы виновен, то не только бы не объявлял голодовку, а ел бы за троих», — написал Бабушкин в своём блоге.

Ранее Бабушкин посетил Удальцова в московском спецприёмнике и от имени Совета попросил оппозиционера прекратить голодовку. «В спецприемнике Сергея осматривают по одному разу в день фельдшер и наряд скорой помощи; уровень сахара в крови составляет 5,7 единицы; давление 110/70», — уточнил правозащитник.

Сергей Удальцов объявил голодовку 16 августа. Таким образом он выразил несогласие со своим арестом на 30 суток за якобы «повторное нарушение при организации публичного мероприятия». За время ареста Удальцова несколько раз госпитализировали, он говорил о возникших из-за голодовки проблемах с почками.

Напомним, после неоднократных выступлений членов Исполкома Левого Фронта в печати и в Сети с отдельными требованиями прекратить голодовку координатора ЛФ С.Удальцова, Исполком провёл экстренное совещание координаторов 31-го августа и выступил с публичным заявлением:

Рассмотрев вопрос о голодовке Сергея Удальцова, исполком Левого фронта заявляет, что полностью разделяет мотивы, вынудившие его пойти на эту акцию протеста. Исполком отмечает, что политические цели голодовки против произвола властей в основном достигнуты. Исполком выражает протест против отказа в оказании медицинской помощи Сергею Удальцову, усматривая в этом стремление власти не только изолировать, но и ликвидировать своего непримиримого оппонента.

Отдавая должное мужеству и непреклонности воли лидера Левого фронта, исполком призывает Сергея Удальцова прекратить голодовку, учитывая возможность катастрофических последствий ее продолжения. Жизнь и здоровье Удальцова принадлежит не только ему, они принадлежат всем участникам Левого фронта. Они необходимы для продолжения нашей общей борьбы против антинародного режима.

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