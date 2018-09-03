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Московский листок

Взрыв на дзержинском заводе имени Свердлова унёс жизни пятерых рабочих

Опубликовано 03.09.2018 в разделе комментариев 1

сирия минобороны индустрия рабочий класс дзержинск
Взрыв на дзержинском заводе имени Свердлова унёс жизни пятерых рабочих

В Дзержинске при разборе завалов после взрыва, прогремевшего 31 августа на оборонном заводе имени Свердлова, найдены тела еще двух человек. Таким образом, число жертв возросло до пяти человек.

"На данный момент обнаружены тела пяти человек", - рассказал "Интерфаксу" представитель ГУ МЧС по Нижегородской области 3 сентября. Ранее информированный источник сообщил агентству, что останки двоих обнаружены выходные обнаружены при разборе завалов. В пресс-службе МЧС добавили, что разбор завалов продолжается.

Утром 31 сентября в здании утилизации мин на заводе имени Я. М. Свердлова произошел хлопок во время производства взрывчатки. После этого возник пожар на площади 80 квадратных метров. В результате ЧП, как сообщалось, три человека погибли, еще шестеро, по данным Минздрава региона, пострадали. Кроме того, двое считались пропавшими без вести. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили РИА "Новости", что их останки и найдены поздно вечером в воскресенье на месте сгоревшего цеха.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

В связи с трагедией в Дзержинске 31 августа был объявлен трехдневный траур. Власти Нижегородской области и Дзержинска сообщили о выплате материальной помощи семьям жертв и пострадавших работников.

Завод имени Я. М. Свердлова - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

В декабре 2017 года на дзержинском ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" была запущена первая в России полностью автоматизированная линия по снаряжению фугасных авиационных бомб калибра 500 кг. Именно этот вид боеприпасов был серьезно востребован после начала сирийской кампании, и их общий объем запасов нуждался в пополнении.

Отметим, что не только рабочий класс, но и сама по себе оборонная индустрия в Путинской России несут в течение июля-августа серьёзные небоевые потери. Так, под сурдинку о «технологическом прорыве» и путинском «большом скачке», во Владимире закрывается очередной крупный завод, выпускающий продукцию для российской оборонки. На улицу будут выброшены полторы тысячи человек, – сообщают «Новые известия». Работники предприятия уверены – «Точмаш» уничтожается намеренно: ведь завод был обеспечен твердыми заказами по 2020 год, включительно.

Особую унизительность и без того тревожной ситуации, по мнению владимирцев, добавляет то, что промышленный гигант выставлен на продажу через сайт AVITO, по соседству с подержанными детскими колясками и телефонами. К слову, за 100000 м2 производственных площадей продавец требует всего два миллиарда рублей, что в несколько раз ниже стоимости квадратного метра в реализуемых в той же Владимирской области бюджетных новостройках…

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Всего комментариев к статье: 1
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Юдгрщюгрлгюр написал 03.09.2018 12:10
...дзержинский, имени свердлова.., - не мудрено.., странно, что только пятерых...
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