Подавляющее большинство граждан РФ - по-прежнему против пенсионной реформы

В акциях протеста против пенсионной реформы готовы принять участие 53% россиян. А на референдуме по вопросу повышения возраста выхода на пенсию, если бы таковой состоялся в ближайшее воскресенье, против новшеств проголосовали бы 77% респондентов, выяснили социологи "Левада-Центра".

Большая часть полевых работ опроса проводилась до того, как президент РФ Владимир Путин объявил о "смягчении" пенсионной реформы, отмечается на сайте организации. При этом за изменение пенсионного возраста проголосовали бы всего 10% опрошенных.

Что касается готовности россиян присоединиться к митингующим против реформы, их доля за месяц увеличилась на 16%: в июле таковых было 37%. Тогда заявили, что, скорее всего, не пойдут на акции протеста, 53% респондентов, в конце августа же отказались протестовать 42% россиян.

При этом среди желающих протестовать больше тех, кто еще не достиг пенсионного возраста (58), нежели непосредственно пенсионеров (44%). Протестные настроения зависят и от партийных предпочтений: среди поддерживающих "Единую Россию" на митинги готовы выйти 44% респондентов, среди электората ЛДПР -71%, КПРФ 59%.

Опрос проведен 23-30 августа среди 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Отметим, острую реакцию в обществе законотворческая инициатива о пенсионной реформе вызвала сразу после того, как правительство РФ внесло ее в Госдуму 14 июня, в день начала чемпионата мира по футболу - 2018.

19 июля Госдума добрила в первом чтении о законопроект, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение для мужчин должно растянуться на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.

Тем временем, всё те же социологи зафиксировали резкий рост ксенофобии у россиян за прошедший год, следует из опроса, проведенного "Левада-Центром" в конце авгута. Самая жесткая социальная дистанция у россиян выражена к цыганам, говорится в исследовании. Если в 2017 году их не хотели бы видеть в России 17 процентов опрошенных, то теперь - 32 процента.

На втором и третьем местах по "нежелательности" - выходцы из Африки и Средней Азии. Каждый четвертый респондент заявил, что не пускал бы в страну китайцев и чеченцев (по 27 процентов), каждый пятый - украинцев (22 процента). 26 процентов опрошенных не хотели бы видеть в стране вьетнамцев, - в 2017 году такое пожелание высказывали 12%.

"За последний год произошло перераспределение антипатий: ранее население демонстрировало высокий уровень поддержки изоляционистских установок в отношении "выходцев с Кавказа" и "выходцев из Средней Азии", сейчас - в отношении цыган и китайцев", - говорится в исследовании.

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