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Московский листок

Невыплаты зарплаты. Чужие на балу Собянина

Опубликовано 04.09.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Невыплаты зарплаты. Чужие на балу Собянина

1 сентября - день знаний. Мы решили сделать этот день - днём напоминаний о невыплаченной зарплате. Мы – это представители трудовых коллективов «Глобатека» (дочерняя компания при АО «Ингеоком») и "Горизонта", клининговых компаний «Лайт комфорт" и «1-й дом клининговый», аутсорсинговой фирмы ООО «Развитие бизнеса». 

Мы пришли в штаб Собянина. Почему? Всё очень просто - всех обманутых рабочих, метростроителей из «Глобатека», строителей МЦК и дорог из «Горизонта», дворников и уборщиков из клининговых компаний объединяет одно – конечный заказчик их работ – город. Деньги, выделенные на них и разворованные, принадлежат городу. Смогут ли городские власти воздействовать на жуликоватых бизнес-партнёров? Захотят ли?

Рядом со штабом разворачивался костюмированный предвыборный бал. Естественно, мы были чужими на празднике жизни. Нас даже не хотели пускать внутрь. Заявили, что сегодня в штабе якобы выходной день. Однако мягко и вежливо мы двинулись в направлении охранника и прошли на второй этаж. Далее, внутри штаба, уже пошло общение по существу.

Работники «Глобатека» (строительство метро) и "Горизонта" (МЦК, московские дороги, коммуникации) рассказали представителям штаба, что ходят по инстанциям уже около двух лет. После первого года хождения по инстанциям, на жуликов, похитивших их зарплаты (за срок от 4-х до 6-ти месяцев) были возбуждены уголовные дела. После второго года работникам "Глобатека" начали выдавать зарплаты. Но не всем и не полностью. И как начали, так и прекратили.У уборщиков и дворников - это их первое обращение. Очень хотелось бы надеяться, что им не придётся совершать столь же длинный маршрут по инстанциям, как их товарищам по несчастью.

Сотрудники штаба зафиксировали информацию о нарушении прав трудящихся. Обещали связаться с правоохранительными органами и кампаниями работодателям. Дать ответ в начале следующей недели.

Верим ли мы прозвучавшим обещаниям? Зачем мы ходим именно так? Коллективом, под видеозапись. Дело в том, что просто писать письма в официальном порядке в подобных случаях - абсолютно бесполезно, однако периодически повторяющимися акциями протеста можно подтолкнуть правоохранительные органы к защите трудовых прав. Это в своё время получилось сделать у работников СМУ ИНГЕОКОМ, ТСУ-15, СМУ-77 (кстати, дочки того же АО «ИНГЕОКОМ»), у рабочих Серпуховского лифтостроительного завода. Просто есть такое свойство у коррупционных связей защищающих жулика-работодателя - чем больше шума, тем хуже они работают.

Ещё один вопрос. Не пора ли изменить экономическую систему так, чтобы законы не приходилось заводить вручную, как антикварный грузовик? Чтобы за украденной зарплатой не приходилось бегать от месяца (в лучшем случае), до нескольких лет (в худшем). Давно пора. Но, к сожалению, на данный момент силы коммунистического и рабочего движения для этого ещё недостаточны. Делаем то, что можем, и надеемся, что в будущем сможем больше.

Мы уходили. На площадке перед штабом крутился бал.



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