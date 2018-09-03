Рост акцизов на бензин и солярку обязательно скажется на цене батона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что будет выносить предупреждения чиновникам за заявления о возможном росте цен на хлеб. Об этом рассказала начальник управления службы по контролю за агропромышленным комплексом Анна Мирочиненко, передает ТАСС.

«Что касается заявлений должностных лиц о возможном повышении цен, в настоящее время ФАС России рассматривает возможность выдачи предостережения по данному факту», — сказала Мирочиненко.

Вместе с тем ФАС направит письмо своим территориальным управлениям с поручением следить за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке хлеба.

Минсельхоз, в свою очередь, заявил, что в 2018 году в России не должно быть дефицита хлеба в связи с высоким урожаем. По данным министерства, рост цен в 2018 году составил 1,8 процента.

В конце августа ФАС объявила, что вынесет предупреждение главе Российского топливного союза Евгению Аркуше, который до этого направил письмо в администрацию президента и сообщил о возможном росте цен на бензин.

Напомним, правительство Медведева в августе решило повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с начала 2019 года на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно, сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака. "Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года", - сказал он. Таким образом, они вырастут до 8,258 тыс. руб. и 11,892 тыс. руб. за тонну соответственно.

На фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в конце мая на совещании у Козака было принято решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на 700 руб. за тонну). Это позволило стабилизировать ситуацию на топливном рынке: оптовые цены перестали расти, а на заправках даже начали немного снижаться.

Несмотря на повышение акцизов, на АЗС "скачка (цен на бензин) не будет", уверяет вице-премьер.

От редакции: Докладываю, причём вовсе не из московской булочной, а из самой что ни на есть средней, томской. Хлеб уже подорожал, и буханку серого, которую месяц назад можно было купить за 26, сейчас продают за 37 (сеть магазинов "Лама"). Эксперименты медведевских "спецов" с ценами на бензин, майские скачки - сказались тотчас на "верхней стабилизации" цен, которые назад при капитализме не ходят. И это только начало, к концу года эта же буханка будет стоить уже все 50 рублей, а в московской сети "Мясновъ", к примеру, хлеб дешевле 36 рублей не стоил уже в начале лета. Они пекут по советским рецептам, кстати - но за совсем несоветские рубли продают. Вы же помните, сколько копеек стоил такой же, но подлиннее батон и сколько стоила буханка ржаного или бородинского? Да-да вдвое меньше, причём в копейках, а не рублях. За хлеб мы давно уже переплачиваем - и никакая ФАС, сколько бы ни метала громы и молнии, не в силах пережать "невидимую руку рынка".

Д.Ч.

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