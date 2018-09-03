Как фигура Захарченко стала пешкой в плохой игре силовигархии в ДНР

Донецкие силовики ищут возможных пособников убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко среди его ближайшего окружения, пишет "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники.

По данным силовиков, без помощи "своих" установить бомбу в кафе "Сепар", где произошел убивший Захарченко взрыв, было практически невозможно. К тому же, только приближенные могли располагать точной информацией о перемещениях и планах главы ДНР.

Само кафе, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны Захарченко и тщательно охранялось из-за частых визитов высокопоставленных гостей. Проверяется информация о пропаже одного из охранников главы республики.

Предполагается, что убийца Захарченко находился рядом с кафе в момент взрыва и видел, когда туда прибыл глава ДНР. Взрыв прогремел, когда Захарченко вошел внутрь. По предварительным данным, взрывное устройство могло быть заложено в торшер или люстру, и было приведено в действие звонком с телефона.

В результате взрыва Захарченко получил минно-взрывную травму головы и скончался в больнице. По уточненным данным минздрава ДНР, которые приводит ТАСС, также погиб охранник главы непризнанной республики. 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Глава минфина ДНР Александр Тимофеев был госпитализирован, также ранения и ожоги получила руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

В минздраве республики уточнили, что пять пострадавших находятся на лечении в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака, угрозы их жизни нет. Семерым пациентам помощь оказана амбулаторно.

Взрыв в кафе "Сепар" в центре Донецка раздался около 17 часов 31 августа. В этом время там собирались высокопоставленные лица ДНР, чтобы почтить память скончавшегося накануне Иосифа Кобзона. По случаю кончины народного артиста СССР в ДНР, которую певец активно поддерживал, был объявлен трехдневный траур.

Сразу после взрыва в Донецке ввели чрезвычайное положение, на улицы вывели войска и бронетехнику. В МВД непризнанной республики отчитались о задержании подозреваемых в полутора километрах от места взрыва - "украинских диверсантов".

Советник Захарченко Александр Казаков заявил РБК, что задержанные в результате допроса "подтвердили причастность украинской стороны к преступлению". По его словам, организацией взрыва занимались Силы специальных операций Украины. Детали Казаков не привел, объяснив, что не имеет права их разглашать.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об акте международного терроризма, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 361 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин назвал случившееся "очередным актом агрессии со стороны Украины".

От редакции: Давайте попробуем зайти как бы с другой стороны в расследовании этого вполне предсказуемого и ожидавшегося многими теракта. Что происходило в ДНР такого важного, инициированного из Кремля, что именно в этот момент оборвала работа вражеской агентуры и подрывников? Ничего не происходило, причём давно. Какие бы ни произносились заклинания со стороны Захарченко и его людей, как бы "русский мир" ни славили они, как бы ни просились в Россию, но даже референдум, даже посланцы Кремля (Володина) - ничто не могло изменить ситуацию. Почему в Крыму удалось, а тут нет? Время упущено. Один резкий ход пешкой, крымский референдум и вежливых людей консолидированный Запад (в отличие от раздробленного "русского мира") ещё мог допустить со стороны Кремля - и то, конечно же, тут решали не околопутинские либералы, а прохановские генералы ГРУ, советские патриоты.

Но как только ход был сделан - ЕС и США показали чётко всей околопутинской олигархии и просто чиновной, небедной, но активы не имеющей братии, - как им лично, их сбережениям зарубежным и недвижимости будет плохо, если они позволят себе то же самое в ДНР и ЛНР. Показали что правила игры тут их, капиталистические, западные. Там всё решали недели, месяцы, когда блицкриг до Азова был возможен, но они были упущены вместе с народными лидерами, которые теперь истреблены (загадочными "Тенями") все. И дальнейшие годы в режиме "ни мира, ни войны" - лишь заморозили то нерешённое, подвисшее, промежуточное состояние. Ведь и введение миротворцев ООН означало что? Восстановление прежних госграниц при отсутствии национал-террора, от которого якобы и пытался защитить население "большой брат" и "русский мир". А Сурков почти подошёл именно к этому пункту в переговорах с Волкером: миротворцы в обмен на гарантии унять ополченцев с одной стороны и не проводить чисток с другой.

Какая в итоге торжествовала экономика, какие социальные отношения там, в "дэнЭрии" (как зовут тамошние марксисты республику)? Ожидавшегося российскими коммунистами, социалистами и национал-патриотами поворота к народу лицом - не состоялось. "Копанки-крысятничество", "бандустан" - народный язык-то не обманешь!.. Примерно как в Гражданскую прошлого века, когда вооружённая власть махновцев долго продержаться в селе не планировала... Никакого социализма и даже минимальной национализации не вышло, - всё тот же Ринат Ахметов сохранил свои активы, шахты, доки и заводы как со стороны Мариуполя, так и в ДНР, за что платил сносно и даже получше Кремля. Социализм там никто не строил! По объективной причине - это невозможно делать под обстрелами и когда нет надёжных тылов. А Путин, а силовигархия в качестве тылов - крайне ненадёжная публика. Тут ведь и РФ стало местами нечего жрать, вон как санкции обеднили "прогрессивный" (по меркам силовигархии, правящей клики) класс!

Какая уж тут поддержка Новороссии? Сирии - и то безопаснее помогать, там хоть нефть может обломиться Пригожину, есть за что воевать. А ДНР и ЛНР - одни убытки и новые санкции, столь неприятные силовигархии. Вот так Захарченко и стал не просто пешкой, а выставленной, чтоб её съели, фигурой в подлой игре кремлядей. А когда "мы отступаем, враг наступает" - обязательно, это закон, раскрытый великим военачальником, Мао. Только вот кто тут "мы" - теперь очень сложно понять. "Мы" - это олигарх Малофеев и его телеканал "Царьград", на который ему тратиться приятнее, чем на ДНР? Ну, так вот какие инвестиции - такой и русский мир, господа путриоты! Вы рассчитываете опять проехаться забесплатно на горбу трудового и уже вооружённого народа, на аварийную консолидацию ополченцев из последних сил? Ну-ну... Там ведь люди не только думать, а ещё стрелять умеют - и всю это бородайско-сурковскую плутократию, ради выборных московских заработков бросившую республику на произвол гибридной войны и бедняцкой судьбы, они знают поимённо, поэтому "ответок" стоит ждать не в Киеве, а в Москве. А на линии соприкосновения - ждать массированного наступления ВСУ, сигналом к которому и прозвучал взрыв в Донецке. Вот так Путин легко и неявно сдал и этих ребят.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

Материалы по теме:

Донецк оказался в 10 раз больше Москвы

А Москве-то, пожалуй, ликвидация Захарченко выгоднее, чем Киеву

Путин врёт Донбассу так же, как врал российским пенсионерам три раза?

С погибшим при теракте главой ДНР Захарченко пришли проститься тысячи жителей Донецка