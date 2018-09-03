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Московский листок

Сербы требуют провести референдум об отмене признания Косова

Опубликовано 03.09.2018 в разделе комментариев 1

сербия референдум косово сербы
Сербы требуют провести референдум об отмене признания Косова

Сербский национальный совет (СНС) Черногории, объединяющий представителей сербской диаспоры в стране (27% населения) и ведущий активную культурно-просветительскую деятельность, обратился к президенту страны Мило Джукановичу с требованием провести референдум от отмене признания независимости Косова. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении организации, на которое ссылается ТАСС. 

"СНС письменно обратился к президенту Черногории Мило Джукановичу, чтобы он поддержал государственный референдум об отмене решения правительства Черногории о признании Косова", - говорится в заявлении. Сообщается, что СНС предложил такую инициативу, основываясь на воле большинства народа, "которая подтверждена недавним недвусмысленным заявлением премьера страны о том, что правительство признало Косово вопреки воле 85% населения". Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по данным Сербии, признают 105 стран. При этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Свыше 60 стран не признали суверенитет Косово. 

Президент Сербии Александр Вучич в своей программной речи после вступления в должность в качестве одного из приоритетов провозгласил общественный диалог по вопросу Косово и Метохии. При этом он подчеркивал, что Сербия не признает Косово в качестве независимого государства, однако готова обсуждать эту проблему для поиска путей ее урегулирования. 

"Если мы признаем Косово, то албанцы (этническое большинство в Косово. - Прим. NEWSru.com) получат все, - заявил Вучич на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте в начале марта. - Я спрашиваю, а что получат сербы?" Вместе с тем он отметил, что Сербия готова обсуждать "все возможные пути решения вопроса", однако его заботило то, как поиск компромисса будет преподноситься сербскому и албанскому обществу. 

Добавим, что в Черногории сложилась напряженная внутриполитическая ситуация в связи с тем, что представители "сербской партии" недовольны сближением страны с Западом и перспективой вступления Черногории в НАТО. В 2016 году правоохранительные органы Черногории объявили о предотвращении попытки вооруженного переворота. Целью заговорщиков якобы был захват парламента и убийство премьер-министра Мило Джукановича. 

Также заговорщики и якобы планировали объявить о победе одной из оппозиционных партий, которая бы захватила власть в стране и изменила бы внешнеполитический курс Черногории - отказалась бы от планов по вступлению в НАТО и взяла бы курс на сближение с Москвой. 

По подозрению в подготовке переворота были задержаны более 20 человек, в основном граждане Сербии. Двое россиян - Эдуард Широков (Шишмаков) и Владимир Попов - были объявлены в международный розыск. Предполагается, что после провала путча они вернулись в Россию. Российские власти неоднократно отрицали причастность к событиям в Черногории, однако в ноябре 2017 года стало известно, что один из фигурантов дела получил убежище в России.

Напомним, как в дни активного Солнца и "болотных волнений", в ноябре 2011-го разворачивались события в будущем отсоединившемся при военной поддержке США и ЕС (и Украины в составе миротворцев НАТО) Косово. 

На севере Косово 24 ноября произошли столкновения между миротворцами НАТО и населяющими эту местность сербами, которые вышли на защиту возведенных ими баррикад, передает Reuters.

Беспорядки начались, когда солдаты KFOR (косовских сил НАТО) попытались демонтировать сербские баррикады, возведенные в ответ на намерение властей Косово поставить погранзаставы на севере страны. Сербы оказали сопротивление военным, в результате чего миротворцам НАТО пришлось применить против них слезоточивый газ. Отметим, что сообщений о пострадавших пока не поступало.

Спецназ косоваров 27 июля 2011г. совершил попытку занять КПП-1 ("Ярине") и КПП-31 ("Брняк") на севере края. В ходе операции произошло столкновение с сербами, в результате которого погиб один косовский спецназовец.

Вооруженные сербы выбили отряды спецназа Приштины с занятых КПП и организовали баррикады, тем самым заблокировав миротворцам НАТО путь к их северным базам.

Косово в 2008г. в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Фактически же Белград утратил контроль над этой территорией с 1999г., после агрессии НАТО в отношении тогда еще существовавшей Югославии. В настоящее время Косово признают независимым государством 75 стран из 192 членов ООН, в том числе США. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Завидонов Никодив написал 03.09.2018 20:37
Раша должна и обязана опять туда войска свои вводить как ввела и воевала на стороне сербов с 1992 года.
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