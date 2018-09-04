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Московский листок

О 13-м подвиге Путина, сдержавшем протесты против пенсионной реформы

Опубликовано 04.09.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 4

путин правительство пенсионеры
О 13-м подвиге Путина, сдержавшем протесты против пенсионной реформы

Есть в столице неправительственная организация "Международный институт новейших государств". Есть у этой организации директор - А.Мартынов, постоянный политический комментатор федеральных СМИ. Данный "эксперт" вряд ли интересен человеку в здравом уме, но он типичен, потому немного о нём. За бурную поддержку "реформ" и "выборов" (приходится ставить много кавычек, простите, но жизнь теперь такая) в своё время был отмечен благодарностями "волшебника" Чурова и администрации президента. Мотивированный благоволением Мартынов заявил, что уважительное отношение В.Путина, проявленное им к народу в обращении по поводу пенсионной реформы, чрезвычайно понравилось людям. Этот фактор, по его мнению, вкупе с достаточной аргументацией со стороны главы государства окончательно успокоил россиян. Протесты сходят на нет.

Схожая "аналитика" запрудила официозные газеты и ток-шоу на центральном телевидении. Два четверных прыжка фигуристки Трусовой меркнут на фоне подобной словесной эквилибристики. Все эти доморощенные эксперты-самозванцы крутятся вокруг единственного тезиса: "России повезло, что у неё есть Путин", и не страшны ей ни отсталость, ни изоляция, ни будущий дефолт. Парад хоругвеносцев возглавляет известный обладатель миллиарда и итальянской недвижимости талантливый пройдоха В.Соловьев. Намедни он потчевал зрителей очередной неделей президентских подвигов, среди которых обнаружение в дремучем лесу белого гриба, решение бытовых проблем семьи шахтёра, игра в хоккей и встреча с пугливыми дикими козерогами на горной вершине. Причём козероги, обыкновенно убегающие от двуногих, на сей раз продолжали мирно пастись, покорённые обворожительной силой человеческой личности. Однако самый беспримерный подвиг - личное обращение на тему пенсионной реформы, когда любой бы на его месте изворачивался, а он взял ответственность за непопулярное решение на себя. Да так убедительно козырял цифрами, что граждане опрокинулись будто майские жуки и смешно задрыгали ножками.

И всё это они вещают с необычайно умным видом - таким, что мама не горюй. Рука художника сама тянется к холсту, выводя образы дорогих россиян, расплывающихся в улыбках перед голубыми экранами и хлопающих себя по твердокаменным лбам. Они-то ждали нечто вроде репертуара Органчика - "Раззорю!", "Не потерплю!", ждали оплеухи и пинка, а тут, глядь, доверительный тон, душа нараспашку. "Ой, как нас уважают", - вслед за козерогами довольно мычали россияне, вытирая скупую слезу и захлебываясь чаем от восторга. Мол, после подобного брудершафта старикам трудно не разогнуть спины, чтобы пойти поработать "за спасибо" всего-навсего каких-то пяток лет.

В комедии Гайдая "Жених с того света" НИИ Ку-ку занималось тем, что спускало указания вышестоящих инстанций в нижестоящие учреждения. Сдаётся мне, пользы обществу от данного НИИ было даже несколько больше, чем от "Международного института новейших государств" и мириад аналогичных толкователей. Провластные политологи врут, изгаляются, рождая буйным воображением иллюзорный мир спасительной России и вражеского окружения, как горький дряхлый пьяница в белой горячке грезит себя молодым и статным под ударами чертей и козлищ. Или как Росстат, который снова рисует рост средних заработных плат, отсутствие инфляции и снижение безработицы, хотя при этаких успехах повышать пенсионный возраст сродни сумасшествию.

Тот факт, что митинги 2 сентября не стали массовыми, никак не связан с выступлением Путина. Никого он не убедил, что есть объективная необходимость отказывать десяткам миллионов тружеников в заработанных ими пенсиях. Граждане осознают, что их грабят. Понимают, что после 18-ти лет безудержного национального бахвальства остались у разбитого корыта. Раздражены, что власти их снова бесстыдно надули, проведя весеннюю выборную кампанию с лозунгами, далёкими от нынешних реалий. Крепнет злость в отношении олигархов, высших чиновников, депутатов с их циничными нетрудовыми доходами, крикливой роскошью, сонмом охраны и обслуги в бедствующей стране. Абсолютное большинство жителей страны по-прежнему не приемлют пенсионное ограбление.

Единственная причина, почему люди пока ограничиваются кухонным недовольством - страх. Многие годы власть методично запугивала население репрессиями в отношении осмеливающихся выйти на улицы: била дубинками, бросала в автозаки, держала в застенках, нещадно штрафовала. Нельзя сказать, что при "суверенной демократии" открыли нечто новое в сравнении с эпохой усиленной и чрезвычайной охраны самодержавной империи накануне революционных событий или "золотым веком" партийного аппарата и КГБ накануне краха СССР: цензура, запреты, полицейский произвол, карательное судопроизводство, безудержная ложь, квасной патриотизм... Тогда тоже митинги прекращались. Общество кипело недовольством, а Романовы помпезно отмечали 300-летие дома, смертельно больные генсеки обвешивались орденами и лобзались под "долгие продолжительные аплодисменты". Котёл "стабильности и порядка" оставался прочно закрытым. А потом пар накапливался - и взрыв, лживый котёл разносило напрочь.



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Всего комментариев к статье: 4
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Мальчик с сестричкойц в финляндии жили. Папочка с мамкой - кололись и пили.
!!!!ЙЕЩЙЕФЛШВФО!!!??? написал 04.09.2018 01:52
3,1416-дары деток в концлагерь забрали. Там извращенцами их воспитали!
"Крамольник написал 04.09.2018 01:35
Начислили мне прибавку к пенсии для работающего пенсионера. Двести пятьдесят рублей с копейками. И со словами:"Вот тебе двести пятьдесят рублей, и ни в чем себе не отказывай!", выдали ее. Всю мою трудовую жизнь эти "члены КПСС" врали мне, изворачивались, и снова врали. И те же самые хари продолжают заниматься тем же самым, только уже перекрасившись. Видимо, у Росфедерации такая убогая карма - показывать всему миру, как жить нельзя. "
- Таки Мы, Высшие Существа и Зоо-психологи, таки точно знаем, что РФ - страна отличная, но населена идиотами и ублюдками, вроде тебя - то таки да... Таки оттого все беды - то таки да... Тебе надо биться об дерево таки галавой, тогда ты поумнеешь - ум из дерева мигрирует в тваю черепную каропку! И ты не будешь таки думать, будто тебя на 17 километров нед-ое-б-ли! То таки да!
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Re: Шагают бараны и бьют в барабаны. А шкуры на те барабаны дают эти сами бараны.
Крамольник написал 04.09.2018 01:35
Начислили мне прибавку к пенсии для работающего пенсионера. Двести пятьдесят рублей с копейками. И со словами:"Вот тебе двести пятьдесят рублей, и ни в чем себе не отказывай!", выдали ее. Всю мою трудовую жизнь эти "члены КПСС" врали мне, изворачивались, и снова врали. И те же самые хари продолжают заниматься тем же самым, только уже перекрасившись. Видимо, у Росфедерации такая убогая карма - показывать всему миру, как жить нельзя.
Ответить
Как у ярду, как у скоту Появилася работа... Тра-ля-ля-дыт, тра-ля-ля! Отравили скрипаля...
!!!TOTTAKIQ!VASSVSEY!!!-&&& написал 04.09.2018 00:58
"Тот факт, что митинги 2 сентября не стали массовыми, никак не связан с выступлением Путина. Никого он не убедил, что есть объективная необходимость отказывать десяткам миллионов тружеников в заработанных ими пенсиях. Граждане осознают, что их грабят. "
- А енти фекальные массы не осознают случайно, того, что первопичиной всех их бед таки является то, что они САМИ разнесли по кочкам СВОЮ страну - СССР, растоптали ее своими грязными копытами и наср-али сверху - то таки да-аа? Граждане так не делают - они свою страну таки защищают! То таки да...
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Кончилось лето, трава уродила! Тут субмарина в фиорды заплыла! Прямо по морю шагает Вован...
!!!TOTTAKIQ!VASSVSEY!!!&&& написал 04.09.2018 00:52
Крепко на шведов подействовал план!
"Есть в столице неправительственная организация "Международный институт новейших государств". Есть у этой организации директор - А.Мартынов, постоянный политический комментатор федеральных СМИ. Данный "эксперт" вряд ли интересен человеку в здравом уме,"
- А чего, таки он не за амерские печеньки таки работает? Или еще чего-то... То таки да....
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